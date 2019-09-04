Logitech MX Master 3 - лучшая мышь для профессионалов

Logitech представила MX Master 3, это уже третье поколение знаменитой мыши.

Изменения коснулись дизайна, а именно колесо «MagSpeed» изготовлена из нержавеющей стали. Новое расположение кнопок и подставка для большого пальца сделает работу более комфортным.

Есть программируемая кнопка, для выполнения какого-либо действия.

Мышь имеет размеры 51 х 84,3 х 124,9 мм при весе 141 грамм. Лазерный датчик такой же как у MX Master 2S, Darkfield 4000 DPI. Под мышкой находится выключатель питания, а так же имеется порт USB для зарядки аккумулятора.

MX Master будет доступен за $ 99,99.