Logitech Slim Folio Pro для вашего планшета

У компании Apple в последнее время далеко не идеально все получается со смартфонами, да и в целом некоторые их продукты уже далеки от идеала. Но вот с планшетами все очень даже хорошо. Новый iPad Pro получился настолько успешным решением, что его многие стали использовать как основное устройство для работы и отдыха. Конечно, на планшете не очень удобно набирать текст или что-то в таком духе, так что другие компании решили выпустить свои собственные устройств. Яркий пример — Logitech Slim Folio Pro. Это и чехол, и клавиатура в одном флаконе. Вы можете носить планшет под защитой и не переживать о падениях или царапинах в сумке, плюс у вас всегда с собой будет клавиатура для набора текста или работы с каким-то важным для вас контентом.