Logitech анонсировала манипулятор MX Vertical стоимостью 100 долларов

Компания Logitech представила манипулятор MX Vertical с вертикальной конструкцией. Аппарат оснащен конструкцией с вертикальным углом 57 градусов, при котором в положении кисти дополнительно снижается нагрузка на запястье, а большой палец удобно размещается на специальной подставке. Аккумулятор равен 240 мА.ч. Подключение к компьютеру можно использовать посредством Bluetooth, через беспроводной приемопередатчик Logitech Unifying и при помощи кабеля USB Type-C. Габариты устройства составляют: 78,5 * 79 * 120 мм. Стоимость новинки составит около 100 долларов. Продажи гаджета ожидаются в сентябре этого года.