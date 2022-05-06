Logitech готовится выпустить преемника беспроводной мыши MX Master 3

Logitech готовится выпустить преемника MX Master 3, популярной беспроводной мыши, появившейся в сентябре 2019 года. Хотя с момента дебюта MX Master 3 прошло почти три года, мало что визуально отличает его от преемника. Как показывают просочившиеся изображения, MX Master 3S — это вылитая копия MX Master 3, которая не сильно отличается от MX Master 2S.

Logitech внесла несколько внутренних изменений, чтобы отличить MX Master 3S от своего предшественника. В частности, MX Master 3S имеет кнопки «Quiet Click», которые, как обещает Logitech, будут на 90% тише, чем в MX Master 3. Предположительно, Logitech оснастит все кнопки переключателями Quiet Click, а не тремя основными кнопками мыши. В любом случае, использование кнопок Quiet Click должно упростить использование MX Master 3S в среде, чувствительной к шуму, по сравнению с предыдущими мышами серии MX Master.

Logitech оснастила MX Master 3S новым «сенсором 8K». Другими словами, Logitech улучшила оптический датчик от MX Master 3 до MX Master 3S, удвоив его DPI до 8000. Однако, по-видимому, в MX Master 3S не будет предустановок DPI. По общему мнению, MX Master 3S не имеет каких-либо других практических изменений по сравнению с MX Master 3.

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