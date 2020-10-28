Logitech представила Ergo M575

Официально представлена новая беспроводная мышка Logitech Ergo M575, главной особенностью которой является трекбол — пользователю не нужно двигать контроллер по столу, так как большой шар под большим пальцем правой руки трансформирует движения в перемещения курсора на экране. Это действительно очень удобно, да и общая нагрузка на кисть уменьшается, но, с другой стороны, нужно понимать, что к такой мышке нужно привыкать. При этом стоимость устройства составляет 75 долларов, то есть, это довольно доступное устройство для комфортной работы, да еще и с использованием беспроводной технологии. Отличное решение для офиса или для дома, если вы устаете от обычной мышки или просто хотите попробовать что-то другое, более необычное.