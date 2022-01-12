Logitech представила Litra Glow Streaming Light с TrueSoft

Logitech сегодня представила Litra Glow, потоковый свет премиум-класса с технологией TrueSoft. TrueSoft обеспечивает сбалансированный светодиодный свет полного спектра с кинематографической точностью цветопередачи для естественного сияния кожи любого оттенка.

Инновационный бескаркасный рассеиватель Litra Glow окутывает создателей мягким приятным светом, создавая профессиональный вид в любой обстановке. Независимо от того, снимаете ли вы видео на YouTube, транслируете на Twitch или принимаете видеозвонки, пользователи всегда будут выглядеть наилучшим образом.

Стримеры и создатели контента могут быстро получить доступ к настройкам яркости и цветовой температуры Litra Glow с помощью элементов управления на задней панели, а также с помощью программного обеспечения Logitech G HUB.

Стримеры также могут создавать свои собственные предустановки освещения для различных пространств и сцен потоковой передачи и назначать эти предустановки клавишам G на клавиатуре или мыши Logitech G, чтобы изменить свой внешний вид во время трансляции. С G HUB создатели могут управлять всем своим оборудованием для потоковой передачи, включая Litra Glow, микрофоны Blue Yeti и StreamCam, в одном настольном приложении.

Кроме того, мягкий свет Litra Glow без бликов не раздражает глаза и сертифицирован как безопасное для потоковой передачи устройство. Litra Glow также включает в себя крепление для монитора с регулируемой высотой, наклоном и поворотом, что позволяет создателям контента найти идеальное место для освещения на мониторе.