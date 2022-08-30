Logitech представила геймерскую мышку G502 X

Компания Logitech обновила свою легендарную игровую мышь G502, добавив в нее более легкие материалы и новые функции, сохранив при этом ее дизайн. Новая линейка называется G502 X и поставляется в проводной версии, базовой беспроводной версии и еще одном проводном варианте с RGB-подсветкой. Logitech использовала тонкостенный экзоскелет и более легкое колесо прокрутки, чтобы уменьшить вес проводной мыши до 89 граммов. Гаджет также использовал обновленную версию собственного беспроводного протокола Lightspeed, чтобы обеспечить скорость отклика его беспроводных версий на 68 процентов выше, чем у предыдущего поколения. Во всех трех версиях используется технология гибридного оптико-механического переключателя Lightforce, которая (как объясняет Logitech) сочетает в себе четкие тактильные щелчки механических переключателей со сверхнизкой задержкой и высокой производительностью оптических переключателей.

Они также используют игровой датчик Logitech Hero 25K — самый совершенный датчик мыши компании — для максимальной скорости и точности. Кроме того, мыши оснащены кнопкой переключения DPI, которая позволяет запрограммировать мышь на более быструю или медленную работу. Беспроводной вариант Plus G502 X имеет все функции, предлагаемые другими моделями, но также оснащен плавной 8-светодиодной полосой освещения, которую вы можете настроить с помощью эффектов и персонализации с помощью программного обеспечения G Hub.