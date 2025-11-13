Обзор Rapoo N200. Проводная мышка за 200 рублей для работы и учебы

Сегодня недорогая мышка Rapoo N200 с проводным подключением. Симметричная конструкция, небольшой вес, универсальный интерфейс и сенсор с фиксированным уровнем чувствительности. Вариант для тех кому нужна мышка, а бюджет на ее приобретение ограничен.

Обзор Rapoo N200

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из плотного картона с изображением мышки и данными по характеристикам.

комплектация Rapoo N200

Внешний вид

Выполнен корпус из пластика с матовым покрытием. Небольшая высота профиля и легкий вес.

внешний вид Rapoo N200

Форма симметричная будет одинаково удобно пользоваться левшам и правшам. Дополнительных кнопок нет, основные переходят в спинку без видимых границ.

внешний вид Rapoo N200

Между клавишами островок с колесиком прокрутки. Энкодер с резиновой накладкой и насечками.

внешний вид Rapoo N200

Боковые зоны справа и слева заужены под удобный хват. Сборка корпуса проведена качественно.

внешний вид Rapoo N200

На лицевой стороне по центру место выхода интерфейсного кабеля. Простое исполнение, но не подвержен износу.

внешний вид Rapoo N200

У Rapoo N200 на основании четыре компактные ножки скольжения. Окошко сенсора. Нанесена общая техническая информация.

Тесты

Режим подключения только один – проводной. Для работы достаточно подключить к системе и она будет определена автоматически. Поддерживает разные операционные системы. Оснащается мышка сенсором с фиксированной на отметке 1600 DPI чувствительностью.

тесты Rapoo N200

Корректно работал на ковриках с разными типами покрытий.

тесты Rapoo N200

Итоги

Rapoo N200 – недорогая мышка с проводным подключением на каждый день. Точная работа сенсора, легкий и симметричный корпус, матовое покрытие.
