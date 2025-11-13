Обзор Rapoo N200. Проводная мышка за 200 рублей для работы и учебы

Сегодня недорогая мышка Rapoo N200 с проводным подключением. Симметричная конструкция, небольшой вес, универсальный интерфейс и сенсор с фиксированным уровнем чувствительности. Вариант для тех кому нужна мышка, а бюджет на ее приобретение ограничен.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из плотного картона с изображением мышки и данными по характеристикам.

Внешний вид

Выполнен корпус из пластика с матовым покрытием. Небольшая высота профиля и легкий вес.

Форма симметричная будет одинаково удобно пользоваться левшам и правшам. Дополнительных кнопок нет, основные переходят в спинку без видимых границ.

Между клавишами островок с колесиком прокрутки. Энкодер с резиновой накладкой и насечками.

Боковые зоны справа и слева заужены под удобный хват. Сборка корпуса проведена качественно.

На лицевой стороне по центру место выхода интерфейсного кабеля. Простое исполнение, но не подвержен износу.

Тесты

У Rapoo N200 на основании четыре компактные ножки скольжения. Окошко сенсора. Нанесена общая техническая информация.Режим подключения только один – проводной. Для работы достаточно подключить к системе и она будет определена автоматически. Поддерживает разные операционные системы. Оснащается мышка сенсором с фиксированной на отметке 1600 DPI чувствительностью.

Корректно работал на ковриках с разными типами покрытий.

Итоги

Rapoo N200 – недорогая мышка с проводным подключением на каждый день. Точная работа сенсора, легкий и симметричный корпус, матовое покрытие.