Обзор RAPOO VT3 PRO. Беспроводная игровая мышка с 8000 Гц и сенсором PAW3398

Поставляется в коробке из плотного картона серебристого цвета. В комплекте сменные тефлоновые ножки, комплект грипсов для корпуса, адаптер подключения, переходник на для подключения адаптера, USB-кабель, руководство пользователя.
Основная часть белого цвета, кнопки черные, создавая акцентные вставки. Поверхности не подвержены загрязнению пальцами.
Главная пара кнопок отделены от корпуса. Между ними островок с колесиком прокрутки и кнопкой переключения чувствительности. Выведен светодиодный индикатор.
На боковой стороне закругленные кнопки ВПЕРЕД и НАЗАД. Будет возможность переназначить с помощью программного обеспечения.
В комплекте идут грипсы, которые можно будет самостоятельно нанести на корпус, обеспечив дополнительное сцепление с ладонью.
На основании у RAPOO VT3 PRO две ножки скольжения в цвет корпуса. Тумблер питания, кнопка синхронизации. Скрытый отсек для хранения адаптера подключения. В него же можно поставить специальный переходник и заряжать аккумулятор через фирменный коврик.
Сам передатчик компактен. Есть переходник с помощью которого можно сократить дистанцию между мышкой и адаптером. Кабель с плетенной оплеткой.
Зарядка мышки идет через разъем USB-C, расположенный по центру фронтальной стороны, расположенный в углублении. Помимо зарядки он же поддерживает проводной режим работы.
Выставляются до семи уровней чувствительности, между которыми будет идти переключение. Можно сократить до двух.
Выбор действий для клавиш. Готовая библиотека команд, комбинации клавиш и макросы.
Детальный редактор макросов с визуальным отображением, создаваемой схемы.
Управление частотой опроса сенсора, включение коррекции работы, скорость курсора, высота отрыва от поверхности, время до перехода в режим сна, частота опроса сенсора.
Обновление версии программного обеспечения, выбор языка оформления.
RAPOO VT3 PRO поддерживает проводное и беспроводное соединение. Последнему тут уделено повышенное внимание, используя оптимизации для сокращения задержек. В комплекте идет фирменный адаптер с частотой до 8000 Гц. При этом большинство представленных игровых мышек ограничено отметкой 1000 Гц и некоторые дорогие манипуляторы – 2000 Гц. Выставляется этот режим с помощью программного обеспечения. Такая же частота доступна при проводном подключении к системе.
Сенсор PixArt PAW 3398 с чувствительностью до 26 000 DPI. Диапазон большой и с ней можно будет одинаково эффективно использовать разный тип вооружения в шутере, играть в MOBA и стратегии, а также взаимодействовать с пространством из нескольких 4К-мониторов. Этот сенсор хорошо себя зарекомендовал и проверен временем. Используются переключатели Omron с высокой наработкой на отказ.
Подходит мышка под разные типы хвата. Все кнопки расположены удобно. Шум при нажатиях умеренный. Встроенного аккумулятора хватало в среднем хватало на 2-2.5 недели автономной работы.