Обзор RAPOO VT3 PRO. Беспроводная игровая мышка с 8000 Гц и сенсором PAW3398

Тестируемая сегодня мышка доступно в белом и черном вариантах исполнения. Легкий корпус с весом 59 граммов и эргономичной формой. Сенсор PixArt PAW3398 со скоростью отслеживания 650 пикселей, ускорением 50G и чувствительностью до 26 000 точек на дюйм. Использует беспроводную технологию 8R и проводную частоту опроса 8K, обеспечивая высокую скорость и точность.

Обзор RAPOO VT3 PRO

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона серебристого цвета. В комплекте сменные тефлоновые ножки, комплект грипсов для корпуса, адаптер подключения, переходник на для подключения адаптера, USB-кабель, руководство пользователя.

Внешний вид

Выверенное внешнее исполнение в корпусе из пластика с преимущественно матовым покрытием. Ассиметричная форма адаптирована под ладонь, предлагая удобный и надежный хват.

Основная часть белого цвета, кнопки черные, создавая акцентные вставки. Поверхности не подвержены загрязнению пальцами.

Главная пара кнопок отделены от корпуса. Между ними островок с колесиком прокрутки и кнопкой переключения чувствительности. Выведен светодиодный индикатор.

На боковой стороне закругленные кнопки ВПЕРЕД и НАЗАД. Будет возможность переназначить с помощью программного обеспечения.

В комплекте идут грипсы, которые можно будет самостоятельно нанести на корпус, обеспечив дополнительное сцепление с ладонью.

На основании у RAPOO VT3 PRO две ножки скольжения в цвет корпуса. Тумблер питания, кнопка синхронизации. Скрытый отсек для хранения адаптера подключения. В него же можно поставить специальный переходник и заряжать аккумулятор через фирменный коврик.

Сам передатчик компактен. Есть переходник с помощью которого можно сократить дистанцию между мышкой и адаптером. Кабель с плетенной оплеткой.

Зарядка мышки идет через разъем USB-C, расположенный по центру фронтальной стороны, расположенный в углублении. Помимо зарядки он же поддерживает проводной режим работы.

Софт

На официальном сайте доступна утилита управления. В лавном окне сгруппирована ключевая информация по техническим параметрам и списку выполняемых действий кнопками.

Выставляются до семи уровней чувствительности, между которыми будет идти переключение. Можно сократить до двух.

Выбор действий для клавиш. Готовая библиотека команд, комбинации клавиш и макросы.

Детальный редактор макросов с визуальным отображением, создаваемой схемы.

Управление частотой опроса сенсора, включение коррекции работы, скорость курсора, высота отрыва от поверхности, время до перехода в режим сна, частота опроса сенсора.

Обновление версии программного обеспечения, выбор языка оформления.

Тесты

RAPOO VT3 PRO поддерживает проводное и беспроводное соединение. Последнему тут уделено повышенное внимание, используя оптимизации для сокращения задержек. В комплекте идет фирменный адаптер с частотой до 8000 Гц. При этом большинство представленных игровых мышек ограничено отметкой 1000 Гц и некоторые дорогие манипуляторы – 2000 Гц. Выставляется этот режим с помощью программного обеспечения. Такая же частота доступна при проводном подключении к системе.

Сенсор PixArt PAW 3398 с чувствительностью до 26 000 DPI. Диапазон большой и с ней можно будет одинаково эффективно использовать разный тип вооружения в шутере, играть в MOBA и стратегии, а также взаимодействовать с пространством из нескольких 4К-мониторов. Этот сенсор хорошо себя зарекомендовал и проверен временем. Используются переключатели Omron с высокой наработкой на отказ.

Подходит мышка под разные типы хвата. Все кнопки расположены удобно. Шум при нажатиях умеренный. Встроенного аккумулятора хватало в среднем хватало на 2-2.5 недели автономной работы.

Итоги

RAPOO VT3 PRO – беспроводная мышка с легким весом, высокой точностью и быстрым сенсором, программным обеспечением с возможностью адаптировать под пользователя, аккуратным внешним исполнением. Оснащена качественными переключателями и сенсором PixArt PAW 3398
