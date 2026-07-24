Игровую мышь Lenovo Legion Y7MG оценили в 75 долларов

Компания Lenovo объявила о выходе новой игровой мыши Legion Y7MG, которая получила корпус с габаритами 119,22:62,05:38,20 мм и массой 59 граммов. Новинка характеризуется верхней частью и основными кнопками из алюминиево-магниевого сплава, нижней панелью из ABS-пластика, батареей ёмкостью 500 мАч, оптическим сенсором PixArt PAW3950, оптическими переключателями Kailh с ресурсом 100 млн нажатий в основных кнопках, колесом прокрутки из алюминиевого сплава с энкодером TTC с защитой от пыли, возможностью подключения через провод и через 2,4-ГГц с частотой опроса до 8000 Гц, а также внутренней RGB-подсветкой. Цена мыши на дебютном китайском рынке составила эквивалент 75 долларов.