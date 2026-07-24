Игровую мышь Lenovo Legion Y7MG оценили в 75 долларов

Компания Lenovo объявила о выходе новой игровой мыши Legion Y7MG, которая получила корпус с габаритами 119,22:62,05:38,20 мм и массой 59 граммов. Новинка характеризуется верхней частью и основными кнопками из алюминиево-магниевого сплава, нижней панелью из ABS-пластика, батареей ёмкостью 500 мАч, оптическим сенсором PixArt PAW3950, оптическими переключателями Kailh с ресурсом 100 млн нажатий в основных кнопках, колесом прокрутки из алюминиевого сплава с энкодером TTC с защитой от пыли, возможностью подключения через провод и через 2,4-ГГц с частотой опроса до 8000 Гц, а также внутренней RGB-подсветкой. Цена мыши на дебютном китайском рынке составила эквивалент 75 долларов.

Lenovo представила мышку Lecoo Bellator GM104…
Компания Lenovo выпустила в Китае игровую беспроводную мышь Lecoo Bellator GM104 — модель с металлическим…
Обзор SVEN RX-G970W. Сверхлегкая беспроводная игровая мышка…
Беспроводная мышка SVEN RX-G970W, тестируемая сегодня, смогла удивить предложив в недорогом ценовом сенсо…
Обзор Bloody SG5 SE. Мощная и легкая беспроводная игровая мы…
Сегодня детально рассмотрим новую мышку Bloody SG5 SE из новой серии S-Tour, ориентированной на тех кто х…
Xiaomi представила мышку Wireless Mouse 4 Pro…
Компания Xiaomi представила в Китае беспроводную мышь Wireless Mouse 4 Pro. Модель получила компактный к…
Logitech выпустила доступную мышку G305 X Superlight…
Сегодня компания Logitech представила игровую мышь G305 X Superlight — обновлённую версию одной из самых …
Turtle Beach представила мышку с сенсорным экраном…
Новая линейка компьютерной периферии компании Turtle Beach настолько сосредоточена на сенсорных экранах, …
Logitech представила мышку Mobi Fold…
Компания Logitech официально представила новую ультрапортативную мышь для путешествий под названием Mobi …
Обзор Bloody R72 Pro Pyro Blaze. Беспроводная игровая мышка с топовым оснащениемОбзор Bloody R72 Pro Pyro Blaze. Беспроводная игровая мышка с топовым оснащением
Обзор Rapoo N200. Проводная мышка за 200 рублей для работы и учебыОбзор Rapoo N200. Проводная мышка за 200 рублей для работы и учебы
A4Tech Bloody ES7 обзор и тесты быстрой игровой мышки до 2500A4Tech Bloody ES7 обзор и тесты быстрой игровой мышки до 2500
Rapoo M500 Silent обзор беспроводной мышки для работы и учебыRapoo M500 Silent обзор беспроводной мышки для работы и учебы
Обзор Rapoo M160 Silent. Недорогая беспроводная мышка для офисаОбзор Rapoo M160 Silent. Недорогая беспроводная мышка для офиса
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor