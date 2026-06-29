Lenovo представила мышку Lecoo Bellator GM104

Компания Lenovo выпустила в Китае игровую беспроводную мышь Lecoo Bellator GM104 — модель с металлическим корпусом, которая ориентирована на минимальный вес и высокую производительность в играх. Корпус GM104 выполнен по схеме полого экзоскелета из магниево-алюминиевого сплава аэрокосмического класса. Такая конструкция позволила снизить вес до 55 граммов, сохранив при этом жёсткость и прочность конструкции. При этом снижение массы рассчитано на уменьшение усталости кисти при длительных игровых сессиях. Внутри используется оптический сенсор PixArt PAW3950 — он поддерживает диапазон чувствительности от 400 до 30000 DPI, максимальную скорость отслеживания 750 IPS и ускорение до 50 G.

Lenovo также реализовала частоту опроса 8000 Гц, которая работает как по проводному подключению USB Type-C, так и через беспроводной приёмник 2,4 ГГц. Такая частота соответствует задержке ввода около 0,125 миллисекунды и направлена на снижение отклика по сравнению со стандартными мышами с частотой 1000 Гц. Кроме того, в Bluetooth-режиме мышь может быть связана сразу с тремя устройствами и быстро переключаться между ними без повторного сопряжения, а при проводном подключении устройство одновременно работает и заряжается. Питание обеспечивает аккумулятор ёмкостью 300 мАч — по данным Lenovo, в энергосберегающем режиме мышь способна работать более 80 часов без подзарядки. Внутри также предусмотрены схемы защиты питания и стабилизации напряжения для продления срока службы батареи.