Xiaomi представила мышку Wireless Mouse 4 Pro

Такое решение особенно удобно для работы в офисах, библиотеках и других общественных местах. Боковые кнопки получили металлическое покрытие и поддерживают переназначение функций, на верхней панели также расположен светодиодный индикатор, отображающий уровень заряда батареи и выбранное значение DPI. Отдельного внимания заслуживает колесо прокрутки с динамическим электромагнитным механизмом. Его поведение автоматически меняется в зависимости от скорости прокрутки — при медленном вращении колесо работает в пошаговом режиме с чёткой фиксацией, что удобно для чтения документов и веб-страниц. Если же быстро прокрутить колесо, механизм переключается в режим свободного вращения, позволяя мгновенно перемещаться по длинным документам или сайтам.