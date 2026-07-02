Xiaomi представила мышку Wireless Mouse 4 Pro

Компания Xiaomi представила в Китае беспроводную мышь Wireless Mouse 4 Pro. Модель получила компактный корпус и весит всего 66 грамм без установленной батарейки. Такие габариты лучше всего подойдут пользователям с небольшими и средними ладонями, при этом верхняя панель крепится на магнитах и легко снимается, открывая доступ к батарейному отсеку и нише для хранения комплектного USB-приёмника с поддержкой связи на частоте 2,4 ГГц. На нижней части корпуса установлены стандартные тефлоновые ножки. Для основных кнопок Xiaomi использовала бесшумные переключатели TTC — они отличаются увеличенным ходом клавиш, обеспечивая более выраженную тактильную отдачу при сохранении низкого уровня шума.

Такое решение особенно удобно для работы в офисах, библиотеках и других общественных местах. Боковые кнопки получили металлическое покрытие и поддерживают переназначение функций, на верхней панели также расположен светодиодный индикатор, отображающий уровень заряда батареи и выбранное значение DPI. Отдельного внимания заслуживает колесо прокрутки с динамическим электромагнитным механизмом. Его поведение автоматически меняется в зависимости от скорости прокрутки — при медленном вращении колесо работает в пошаговом режиме с чёткой фиксацией, что удобно для чтения документов и веб-страниц. Если же быстро прокрутить колесо, механизм переключается в режим свободного вращения, позволяя мгновенно перемещаться по длинным документам или сайтам.
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