Обзор RAPOO VT3 PRO MAX. Беспроводная мышка с топовым оснащением

На прошлой неделе мы проводили тестирование беспроводной мышки RAPOO VT3 PRO с частотой опроса в 8000 Гц и сенсором с чувствительностью до 26 000 CPI. Сегодня рассмотрим старшую версию RAPOO VT3 PRO MAX с сенсором PAW3950 Ultimate и рядом других улучшений.

Комплектация

Упаковка серебристого цвета с минималистичным оформлением. В комплекте интерфейсный кабель, переходник, передатчик, грипсы, сменные ножки скольжения, руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнена из пластика. Внешнее покрытие у нее матовое, приятно тактильно и не склонно к загрязнению следами пальцев. Вес 66 граммов, длина корпуса 123 сантиметра.

Форма ассиметричная, рассчитанная под правую руку. Внешний вид сдержанный, представлена в черном и белом вариантах исполнения.

В изучаемой нами хорошо смотрится сочетание белой основы и акцентных кнопок в черном цвете. Сама схема расположения традиционная.

На левой стороне у RAPOO VT3 PRO MAX две кнопки ВПЕРЕД и НАЗАД с выпуклой формы, а позади колесика прокрутки кнопка изменения чувствительности сенсора. Контролировать активный режим можно с помощью светодиодного индикатора.

По центру с лицевой в углублении разъем USB-C. Поддерживается проводной режим работы с увеличенной частотой опроса сенсора и низкими задержками. Комплектный кабель с защитной нейлоновой оплеткой в основной цвет мышки.

Этот же кабель можно использовать с переходником из комплекта для сокращения дистанции между адаптером и мышкой. Сам передатчик в виде компактной флешки.

На основании три ножки скольжения, габаритные по краям корпуса и кольцевая вокруг сенсора, предотвращающая попадание пыли внутрь. Механический переключатель питания и кнопкам синхронизации. Крышка с магнитным креплением скрывает отсек для хранения передатчика. Отдельным аксессуаром можно приобрести адаптер и станцию для зарядки.

Софт

Для Windows доступна утилита управления. Интерфейс на английском языке, разобраться будет не сложно, тут только технические термины и параметры. В первой вкладке подробная информация по ключевым параметрам работы.

До семи уровней чувствительности сенсора. Количество можно сократить, можно оставить только два – под снайперскую и автоматическую винтовки.

Выбираются действия для кнопок. Тут доступна готовая библиотека, выбор функциональных действий, комбинаций клавиш, макросы.

Продвинутый редактор макросов. Визуальная схема, регистрация разного типа действий, изменение задержек.

Тесты

Управление параметрами работы. Здесь выставляется частота опроса сенсора от 125 до 4000 Гц и для проводного подключения можно выставить 8000 Гц. Задержка для кнопок, угол сенсора, скорость курсора, высота отрыва, время до перевода в режим сна.Одним из главных отличий RAPOO VT3 PRO MAX стал топовый сенсор Pixart PAW3950 Ultimate с максимальным разрешением 30 000 CPI. Регулируется в широком диапазоне и для большинства задач это будет конечно излишне, но такой запас даст гарантированную точность, отсутствие срывов в наиболее часто используемых уровнях. Отлично себя показал в Arc Raiders и Escape from Tarkov.

При этом у нее увеличенная частота, снижающая задержки. До 8000 Гц, при том что много дорогих мышек ограничено 1000 или 2000 Гц. В качестве переключателей установлены OMRON с высокой наработкой на отказ. Форма эргономичная, подходит по разные типы хвата. Вместе с небольшим весом дает возможность длительной эксплуатации без дискомфорта и усталости.

Емкость встроенного аккумулятора 800 мАч. В зависимости от выбранной частоты опроса сенсора время автономной работы будет варьироваться от недели до месяца активного использования. Проводной режим также поддерживается.

Итоги

RAPOO VT3 PRO MAX – беспроводная игровая мышка с топовым оснащением, высокой частотой опроса и сенсором с чувствительностью 30 000 CPI. Эргономичная форма, хорошие показатели автономной работы, переключатели OMRON, грипсы и сменные ножки в комплекте, небольшой вес.