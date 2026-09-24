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Logitech представила микрофон Blue Yeti 2

Оригинальный Blue Yeti с момента выхода в 2009 году стал одним из самых узнаваемых USB-микрофонов среди создателей контента, и теперь компания наконец представила его преемника. Новый Blue Yeti 2 выходит под брендом Logitech G и получил несколько современных функций, включая интерактивный светодиодный дисплей, шумоподавление с использованием ИИ и датчик приближения для голоса. Последний решает заметный недостаток конструкции предшественника, сохраняя при этом знакомую концепцию оригинальной модели. Здесь стоит напомнить, что в 2018 году Logitech приобрела компанию Blue, которая занималась производством аудиоустройств, за 117 млн долларов, а в 2023 году полностью отказалась от бренда Blue, объединив его продукты со своей игровой линейкой Logitech G. Поэтому новинка формально должна была бы называться просто Yeti 2, но Logitech явно решила сохранить связь с известным брендом.

Blue Yeti 2 получил встроенный датчик приближения, который отслеживает положение голоса в 3D-пространстве. Микрофон автоматически регулирует усиление, эквалайзер и направленность записи в зависимости от расстояния до пользователя, сохраняя качество звука независимо от того, насколько близко или далеко человек находится от устройства. Благодаря этому Blue Yeti 2 должен оказаться более подходящим вариантом для начинающих пользователей, чем оригинальная модель — владельцу не потребуется разбираться в ручной настройке этих параметров.
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