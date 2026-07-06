Представлена беспроводная гарнитура Edifier HECATE G5 MAX

Компания Edifier пополнила ассортимент беспроводных гарнитур моделью HECATE G5 MAX, которая базируется на 53-мм динамических драйверах с жёсткой PEN-диафрагмой и сопротивлением 64 Ом. Новинка также характеризуется сертификатами Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless, поддержкой аудиокодека LHDC 5.0, диапазоном воспроизводимых частот от 20 Гц до 40 кГц, поддержкой технологии THX Spatial Audio+ для объёмного 360-градусного звучания с поддержкой 7.1.4 пространственного аудио, соединением через Bluetooth 6.0, через беспроводной канал 2,4 ГГц посредством комплектных адаптеров USB-A и USB-C, через порт USB и 3,5-мм аудиогнездо, поддержкой технологии Flash Speed для минимальной задержки, одним съемным микрофоном и двумя встроенными, поддержкой двойного ENC-шумоподавления, корпусом массой 305 граммов, конструкцией с адаптирующимся механизмом 3D Pivot Fit и автономностью до 305 часов. Цена наушников составила 150 долларов.

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