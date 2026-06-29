Hi-Res акустика Creative XF1…

С выходной мощностью 72 Вт RMS и диапазоном частот 55 Гц – 40 кГц Creative XF1 передаёт детали, которые обычно не воспроизводят компактные 2.0-колонки в этом ценовом сегменте: лёгкую хрипотцу в голосе, низкочастотный гул в саундтреке игры или нежные ноты фортепиано. Creative XF1 компактно размещается рядом с монитором или ноутбуком. Съёмная пробковая подставка позволяет направить колонки на слушателя и добавляет тёплый акцент, подходящий как для студии, так и для домашнего использования. Creative XF1 имеет двойную сертификацию Hi-Res Audio и поддерживает воспроизведение до 40 кГц по USB Audio и аналоговому входу, а также Hi-Res Audio Wireless по LDAC через Bluetooth® 6.0. Можно передавать звук высокого качества по Bluetooth 6.0, подключаться по USB-C (до 24-бит/96 кГц), использовать 3,5-мм линейный вход или подключить сабвуфер. Автоматическое переключение режимов делает расширение системы до 2.1 простой и удобной.