Обзор SVEN PS-130. Яркая, недорогая и компактная портативная колонка

Компактная портативная колонка SVEN PS-130 с RGB-подсветкой предоставляет интересный опыт прослушивания музыки, создавая эффектную атмосферу. Выходная мощность 10 Вт, аккумулятор 1800 мАч, обеспечивающий до 24 часов времени автономной работы, зарядка через разъем USB-C, Bluetooth 5.4 с возможностью объединения двух колонок в стереопару.

Обзор SVEN PS-130

Комплектация

Компактная упаковка с изображением системы и данными по техническим характеристикам. Комплект включает USB-C кабель, руководство пользователя.

комплектация SVEN PS-130

Внешний вид

Представлена колонка в трех вариантах цветового исполнения: черный, синий и красный. По исполнению напоминает стильный настольный аксессуар.

внешний вид SVEN PS-130

При этом компактные габариты позволят комфортно эксплуатировать не только дома, но и брать ее с собой. Для этого на верхней части предусмотрели прорезиненную петличку, которая прячется в углублении.

внешний вид SVEN PS-130

Верхняя крышка прорезиненная. По центру под заглушкой скрывается разъем USB-C, используемый для зарядки встроенного аккумулятора, а также полноразмерный USB к которому можно подключить флешку с аудиофайлами.

внешний вид SVEN PS-130

Три механические кнопки с текстурной маркировкой. Для срабатывание нужно небольшое усилие и так исключаются случайные сработки во время ношения.

внешний вид SVEN PS-130

Форма в виде цилиндра. Нижняя часть, примерно 60% площади, обтянута плотной тканью со слегка заметным логотипом бренда. Верхняя прозрачная с рассеивающей подложкой внутри.

внешний вид SVEN PS-130

При включении внешний вид SVEN PS-130 преображается, подсветка заполняет всю верхнюю часть корпуса. Выглядит эффектно. Двойным нажатием на центральную кнопку можно изменять режимы подсветки.

внешний вид SVEN PS-130

Основание ровное, нанесены противоскользящие накладки и нанесена техническая информация.

Тесты

Беспроводное соединение с источником сигнала обеспечивает модуль Bluetooth c кодеками SBC и AAC. Подключение проверяли со смартфоном, планшетом и ноутбуком, проблем нет. Две колонки можно объединить в стереопару (TWS). Помимо этого есть встроенный плеер, считывающий музыкальные файлы с подключенной в USB флешки в файловой системе FAT32.

тесты SVEN PS-130

За воспроизведение отвечает динамик 50 мм. Максимальная выходная мощность 10 Вт. Громкости и динамики с запасом хватает для домашнего прослушивания. В звуковой сцене напористый бас, разборчивая середина. Достаточно мелодичная, а сама сцена универсальна, с ней можно не только послушать музыку, посмотреть фильмы и сериалы.

тесты SVEN PS-130

Полного заряда хватало на 10-12 часов воспроизведения на среднем уровне громкости. Зарядка реализована через распространённый USB-C.

Итоги

SVEN PS-130 – яркая портативная колонка, задающая настроение во время прослушивания музыки и просмотра фильмов. Компактные габариты, стильное исполнение, подсветка с эффектами, поддержка воспроизведения с USB-флешки, длительное время автономной работы и зарядка через USB-C.
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