Обзор SVEN PS-130. Яркая, недорогая и компактная портативная колонка

При этом компактные габариты позволят комфортно эксплуатировать не только дома, но и брать ее с собой. Для этого на верхней части предусмотрели прорезиненную петличку, которая прячется в углублении.
Верхняя крышка прорезиненная. По центру под заглушкой скрывается разъем USB-C, используемый для зарядки встроенного аккумулятора, а также полноразмерный USB к которому можно подключить флешку с аудиофайлами.
Три механические кнопки с текстурной маркировкой. Для срабатывание нужно небольшое усилие и так исключаются случайные сработки во время ношения.
Форма в виде цилиндра. Нижняя часть, примерно 60% площади, обтянута плотной тканью со слегка заметным логотипом бренда. Верхняя прозрачная с рассеивающей подложкой внутри.
При включении внешний вид SVEN PS-130 преображается, подсветка заполняет всю верхнюю часть корпуса. Выглядит эффектно. Двойным нажатием на центральную кнопку можно изменять режимы подсветки.
Основание ровное, нанесены противоскользящие накладки и нанесена техническая информация.
За воспроизведение отвечает динамик 50 мм. Максимальная выходная мощность 10 Вт. Громкости и динамики с запасом хватает для домашнего прослушивания. В звуковой сцене напористый бас, разборчивая середина. Достаточно мелодичная, а сама сцена универсальна, с ней можно не только послушать музыку, посмотреть фильмы и сериалы.
Полного заряда хватало на 10-12 часов воспроизведения на среднем уровне громкости. Зарядка реализована через распространённый USB-C.