Обзор FEYNYN PB Speaker Go. Недорогая портативная колонка в форме футбольного мяча

Портативная колонка FEYNYN PB Speaker Go выполнена в форме футбольного мяча. Это не дорогая акустическая система с мощностью 5 Вт и заявленным временем автономной работы в 9 часов беспрерывного воспроизведения. Из особенностей выделяются защита от влаги IPX6 и подсветка.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона. Приведены данные по техническим характеристикам. Комплект включает шнурок, кабель для зарядки, руководство пользователя.

Внешний вид

Корпус в форме футбольного мяча. Представлена она в нескольких вариантах цветового оформления. Колонка достаточно компактна и ее сможет носить с собой как аксессуар даже подросток.

В верхней части корпуса динамик и по его центру отверстие для комплектного ремешка с помощью которого ее можно будет проще перехватывать рукой.

Противоположная сторона плоская, так она размещается на ровной поверхности. В нижнюю сторону направлены отверстия, призванные улучшить качество звучания низких частот.

С одной из сторон четыре механические кнопки. С помощью них идет управление питанием FEYNYN PB Speaker Go, остановка и старт воспроизведения, переключение треков и изменение громкости. Оснащена микрофоном, используемым для работы в режиме громкой связи.

С противоположной стороны прорезиненная заглушка, скрывающая USB-C, используемый для зарядки, слот для карты памяти формата microSD.

Тесты

Схема оформления повторяет мяч, пятиугольные вставки из полуматового пластика. Эта часть при включении подсвечивается многоцветной подсветкой с одним эффектом смены цветов.Для сопряжения со смартфоном используется Bluetooth, процесс сопряжения традиционный. Проблем в ходе тестовой эксплуатации обнаружено не было. Есть встроенный MP3-плеер, работающий с картой памятью. Записываем треки на накопитель, устанавливаем в колонку и включаем воспроизведение.

Итоги

Громкость невысокая, мощность всего 5 Вт. Это система для индивидуального прослушивания, немногим громче чем встроенные динамики в смартфоне. Звучание без огрехов, но и своего характера у колонки нет. Басы не выражены, акцентируется середина, высокие частоты звонкие.Емкость встроенного аккумулятора 1800 мАч. Этого хватает примерно на 7 часов беспрерывного воспроизведения.FEYNYN PB Speaker Go – недорогая портативная колонка в форме футбольного мяча. Интересный вариант в качестве приятного подарка подростку. Умеренный уровень громкости, подсветка, поддержка карты памяти, хорошие показатели автономной работы.