Обзор FEYNYN PB Speaker Go. Недорогая портативная колонка в форме футбольного мяча

Портативная колонка FEYNYN PB Speaker Go выполнена в форме футбольного мяча. Это не дорогая акустическая система с мощностью 5 Вт и заявленным временем автономной работы в 9 часов беспрерывного воспроизведения. Из особенностей выделяются защита от влаги IPX6 и подсветка.

Обзор FEYNYN PB Speaker Go

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона. Приведены данные по техническим характеристикам. Комплект включает шнурок, кабель для зарядки, руководство пользователя.

комплектация FEYNYN PB Speaker Go

Внешний вид

Корпус в форме футбольного мяча. Представлена она в нескольких вариантах цветового оформления. Колонка достаточно компактна и ее сможет носить с собой как аксессуар даже подросток.

внешний вид FEYNYN PB Speaker Go

В верхней части корпуса динамик и по его центру отверстие для комплектного ремешка с помощью которого ее можно будет проще перехватывать рукой.

внешний вид FEYNYN PB Speaker Go

Противоположная сторона плоская, так она размещается на ровной поверхности. В нижнюю сторону направлены отверстия, призванные улучшить качество звучания низких частот.

внешний вид FEYNYN PB Speaker Go

С одной из сторон четыре механические кнопки. С помощью них идет управление питанием FEYNYN PB Speaker Go, остановка и старт воспроизведения, переключение треков и изменение громкости. Оснащена микрофоном, используемым для работы в режиме громкой связи.

внешний вид FEYNYN PB Speaker Go

С противоположной стороны прорезиненная заглушка, скрывающая USB-C, используемый для зарядки, слот для карты памяти формата microSD.

внешний вид FEYNYN PB Speaker Go

Схема оформления повторяет мяч, пятиугольные вставки из полуматового пластика. Эта часть при включении подсвечивается многоцветной подсветкой с одним эффектом смены цветов.

Тесты

Для сопряжения со смартфоном используется Bluetooth, процесс сопряжения традиционный. Проблем в ходе тестовой эксплуатации обнаружено не было. Есть встроенный MP3-плеер, работающий с картой памятью. Записываем треки на накопитель, устанавливаем в колонку и включаем воспроизведение.

тесты FEYNYN PB Speaker Go

Громкость невысокая, мощность всего 5 Вт. Это система для индивидуального прослушивания, немногим громче чем встроенные динамики в смартфоне. Звучание без огрехов, но и своего характера у колонки нет. Басы не выражены, акцентируется середина, высокие частоты звонкие.

Емкость встроенного аккумулятора 1800 мАч. Этого хватает примерно на 7 часов беспрерывного воспроизведения.

Итоги

FEYNYN PB Speaker Go – недорогая портативная колонка в форме футбольного мяча. Интересный вариант в качестве приятного подарка подростку. Умеренный уровень громкости, подсветка, поддержка карты памяти, хорошие показатели автономной работы.
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