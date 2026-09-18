Представлена беспроводная колонка Anker Soundcore Boom Go 3i

Компания Anker объявила о выходе портативной колонки Soundcore Boom Go 3i, которая получила выходную мощность 15 Вт. Новинка также характеризуется громкостью до 92 дБ, увеличенным на 26% объемом акустической камеры, технологией динамического усиления басов, алгоритмом многополосной компрессии, режимами прослушивания Bass Up и Eco, возможностью настройки подсветки через фирменное приложение, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, черной и белой расцветками, корпусом с размерами 102:106:45,5 мм и массой 380 граммов из высокоэластичного и износостойкого силикона, экраном для отображения уровня заряда батареи, аккумулятором ёмкостью 4800 мАч и автономностью до 24 часов. Цена колонки на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 75 долларов.