Обзор SVEN G600. Настольная 2.0 акустика с Bluetooth и подсветкой

Формат акустики 2.0 наиболее удобен и распространён если речь идет о настольном ПК или ноутбуке. Компактные габариты, простота подключения и стереозвучание. Изучаемая сегодня система SVEN G600 поддерживает проводное и беспроводное подключения, оснащена DSP-процессором для цифровой обработки сигнала, подсветка с эффектами, мощность 30 Вт.

Обзор SVEN G600

Комплектация

Коробка из плотного картона с удобной пластиковой ручкой для переноски. Внутреннее пространство заполнено вспененным материалом, предотвращающим тряску и защищающим корпус колонок от повреждений при перевозке. Комплект включает блок питания, аудиокабель, руководство пользователя.

комплектация SVEN G600

Внешний вид

У акустики интересное внешнее исполнение корпуса, состоящего из основания, ножки и основной части. Корпус расположен под небольшим углом, направленным в сторону пользователя, это должно улучшать восприятие звука.

внешний вид SVEN G600

При этом само основание компактно и на столе занимает очень мало места. Стоят устойчиво и при перемещении по поверхности не опрокидываются. Между собой они соединены несъемным кабелем, длины которого будет достаточно для свободного размещения широкоформатного монитора или телевизора.

внешний вид SVEN G600

На верхней грани подставки одной из колонок два поворотных регулятора, один отвечает за баланс низких и высоких частота, а второй за громкость и смену режимов работы. Регуляторы подсвечиваются, синий цвет соответствует активному Bluetooth соединению, зеленый – проводному.

внешний вид SVEN G600

Есть кнопка для управления цветовыми эффектами. Зона с многоцветной светодиодной подсветкой выведена на корпусе в виде опоясывающей полосы по центру.

внешний вид SVEN G600

На тыльной стороне основания SVEN G600 гнездо питания под комплектный адаптер, подключаемый в розетку 220В. Гнездо 3.5 мм для микрофона, AUX вход. В комплекте предусмотрели аудиокабель.

внешний вид SVEN G600

Сбоку вывод на сквозное подключение наушников. Смотрите фильмы, сериалы, работаете, решили поиграть в шутер или онлайн игры, подключаем гарнитуру для точного позиционирования и общения.

внешний вид SVEN G600

Основная часть с динамиком 68 мм направлена в сторону слушателя. Сам динамик защищен металлической сеткой с компактным логотипом бренда. На обратной стороне корпуса отверстие фазоинвертора. Общая мощность 30 Вт и этого с запасом под типовой сценарий эксплуатации.

Тесты

Подключить SVEN G600 можно к разным типам устройства, работающим на разных платформах. Выбор между проводным и беспроводным вариантом соединения. Тестировал оба варианта, хорошо себя показал модуль Bluetooth, позволивший убрать кабели с рабочего стола и дав возможность использования с планшетом.

тесты SVEN G600

У этой акустической системы есть встроенный DSP-процессор, отвечающий за обработку входящего сигнала, устраняя искажения и улучшая его. Выдают колонки чистый звук с уверенным и напористым басом. Хорошо себя показали в играх и при просмотре фильмов. Дают возможность насладиться спецэффектами и погрузиться в происходящее.

Итоги

SVEN G600 – хорошая замена колонкам с традиционным и уже поднадоевшим внешним исполнением, которую можно рассматривать для оснащения своего рабочего места в пару к ноутбуку или ПК. Улучшенное звучание низких частот за счет фазоинвертора, подсветка с эффектами, быстрый вывод на наушники. К условным минусам отнесем способ подачи питания, требующий наличие розетки.
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