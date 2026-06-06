Обзор SVEN G600. Настольная 2.0 акустика с Bluetooth и подсветкой

При этом само основание компактно и на столе занимает очень мало места. Стоят устойчиво и при перемещении по поверхности не опрокидываются. Между собой они соединены несъемным кабелем, длины которого будет достаточно для свободного размещения широкоформатного монитора или телевизора.
На верхней грани подставки одной из колонок два поворотных регулятора, один отвечает за баланс низких и высоких частота, а второй за громкость и смену режимов работы. Регуляторы подсвечиваются, синий цвет соответствует активному Bluetooth соединению, зеленый – проводному.
Есть кнопка для управления цветовыми эффектами. Зона с многоцветной светодиодной подсветкой выведена на корпусе в виде опоясывающей полосы по центру.
На тыльной стороне основания SVEN G600 гнездо питания под комплектный адаптер, подключаемый в розетку 220В. Гнездо 3.5 мм для микрофона, AUX вход. В комплекте предусмотрели аудиокабель.
Сбоку вывод на сквозное подключение наушников. Смотрите фильмы, сериалы, работаете, решили поиграть в шутер или онлайн игры, подключаем гарнитуру для точного позиционирования и общения.
Основная часть с динамиком 68 мм направлена в сторону слушателя. Сам динамик защищен металлической сеткой с компактным логотипом бренда. На обратной стороне корпуса отверстие фазоинвертора. Общая мощность 30 Вт и этого с запасом под типовой сценарий эксплуатации.
У этой акустической системы есть встроенный DSP-процессор, отвечающий за обработку входящего сигнала, устраняя искажения и улучшая его. Выдают колонки чистый звук с уверенным и напористым басом. Хорошо себя показали в играх и при просмотре фильмов. Дают возможность насладиться спецэффектами и погрузиться в происходящее.