Обзор Reproductor RP-310BTTP. Виниловый проигрыватель с прозрачным корпусом и иглой AT3600L

В виниловом проигрывателе каждая деталь играет ключевую роль — как внутреннее устройство, так и внешний вид. Прослушивание виниловых пластинок — это не просто музыкальный процесс, а целый спектр эмоций и впечатлений. Рассматриваемая сегодня модель, Reproductor RP-310BTTP, выполнена в стильном корпусе из прозрачного акрила, что придаёт ей современный и утончённый вид. Она оснащена картриджем с иглой Audio-Technica AT3600L, а её пассиковый привод обеспечивает бесшумное и плавное вращение. Алюминиевый опорный диск уменьшает вибрации до минимума, а встроенный антискейтинг защищает пластинки от износа. Устройство поддерживает воспроизведение на двух скоростях, обеспечивая универсальность для разных типов записей.

Обзор Reproductor RP-310BTTP

Комплектация

Упаковка из неокрашенного картона с минималистичным оформлением. Внутри все надежно зафиксировано и защищено от повреждений при транспортировке. Комплект включает опорный диск и фетровый диск, руководство пользователя, адаптер питания, RCA-кабель.

комплектация Reproductor RP-310BTTP

Внешний вид

внешний вид Reproductor RP-310BTTP

Опорный диск изготовлен из прочного и легкого алюминия, с весом всего 550 граммов. На его поверхности надежно закреплён ремень для привода. Конструкция предусматривает специальные отверстия, которые помогают без труда установить ремень на латунный шкив.

внешний вид Reproductor RP-310BTTP

Перед началом эксплуатации потребуется самостоятельная установка диска на проигрыватель, что не представляет сложностей. В состав комплекта входит также фетровый диск, который сразу готов к использованию.

внешний вид Reproductor RP-310BTTP

Корпус устройства выполнен из прозрачного акрила, придающего конструкции стильный и современный внешний вид. Закругленные углы и гладко отшлифованный торец обеспечивают эстетическую привлекательность и безопасность использования. Лаконичный дизайн дополнен хромированными ножками, которые подчеркивают ощущение премиальности и лёгкости.

внешний вид Reproductor RP-310BTTP

Для защиты рабочей области от пыли предусмотрена прозрачная защитная крышка из акрила. Она установлена на двух петлях для удобного открытия и фиксации.

внешний вид Reproductor RP-310BTTP

На задней панели устройства расположены все основные коммуникационные элементы: кнопка питания, переключатель автостопа, разъём для подключения блока питания, тумблер управления встроенным фонокорректором, пара RCA-выходов для подключения акустики и винт заземления, который пригодится при подключении внешнего фонокорректора.

внешний вид Reproductor RP-310BTTP

Элементы управления, которые чаще всего используются, удобно размещены на верхней стороне устройства. Здесь расположены регулятор антискейтинга, рычаг перевода тонарма в рабочее положение с мягким микролифтом, переключатель скоростей воспроизведения, кнопка сопряжения Bluetooth, регулятор питч-контроля с диапазоном от -10% до +10%, регулятор громкости и кнопки старта и остановки.

внешний вид Reproductor RP-310BTTP

Устройство оснащено тонармом с регулируемым противовесом, позволяющим настроить прижимную силу в пределах до 3.5 граммов. Стандартно установлен качественный картридж Audio-Technica AT3600L, что является отличным решением для своего ценового сегмента. При необходимости допускается замена картриджа на совместимый, хотя эта функция официально не заявлена производителем.

внешний вид Reproductor RP-310BTTP

Тесты

тесты Reproductor RP-310BTTP

Виниловый проигрыватель для воспроизведения музыки требует подключения внешней акустической системы через разъём RCA, при этом можно использовать как встроенный фонокорректор, так и внешний. Дополнительно выделяется возможность беспроводного подключения к колонкам через Bluetooth, что значительно расширяет варианты использования и позволяет адаптировать устройство к уже имеющейся звуковой системе любого уровня. В данном случае рассматривался проигрыватель с встроенным фонокорректором, который демонстрирует достойное качество звука: он детализирован, энергичен и обладает глубиной, даря при прослушивании живые эмоции и давая возможность уловить тонкие нюансы музыкальной сцены. При этом никаких заметных искажений в воспроизводимую картину не добавляется.

тесты Reproductor RP-310BTTP

Оборудованный картриджем AT3600L, который заслужил признание в сегменте устройств среднего ценового диапазона, данный проигрыватель обеспечивает стабильное и комфортное управление. Перевод тонарма в рабочее положение осуществляется вручную с использованием рычага, после чего микролифт обеспечивает плавное опускание. Запуск и остановка воспроизведения регулируются отдельной кнопкой, что добавляет удобства в эксплуатации.

тесты Reproductor RP-310BTTP

Тестирование с доступными фонограммами прошло без каких-либо сложностей: проигрыватель справился легко, продемонстрировав стабильность работы. Устройство поддерживает две скорости вращения диска — 33 и 45 оборотов в минуту, а также функцию антискейтинга для минимизации износа и предотвращения повреждений виниловых пластинок при воспроизведении.

тесты Reproductor RP-310BTTP

Итоги

Reproductor RP-310BTTP – виниловый проигрыватель с иглой Audio-Technica AT3600L, выполненный в корпусе из прозрачного акрила с премиальным внешним видом. Фонокорректор, антискейтинг, противовес, пассиковый привод с тихим вращением, проводной и беспроводной вывод звука, защитная крышка от пыли, алюминиевый опорный диск.
