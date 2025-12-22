Обзор Alive Audio Glam Shadow GLM-02-SH. Доступный и стильный виниловый проигрыватель

Виниловые пластинки пережили эпоху разных носителей, на какое-то время переходили в сегмент премиум и ценителей, а в последнее время популярность интерес к ним вырос и у пользователей не готовых к серьезных тратам, но при этом желающих насладиться живым и ламповым звучание. Изучаемый сегодня виниловый проигрыватель Alive Audio Glam Shadow поддерживает три скорости воспроизведения, оснащен двумя встроенными динамиками и при этом выполнен в стильно исполненном корпусе.

Обзор Alive Audio Glam Shadow

Комплектация

Поставляется в коробке с изображением проигрывателя и данными по характеристикам. Комплект включает блок питания, USB-кабель, руководство пользователя, набор тематических стикеров.

комплектация Alive Audio Glam Shadow

Внешний вид

внешний вид Alive Audio Glam Shadow

Проигрыватели в этой серии выполнены в виде чемоданчика. Здесь в сравнении Alive Audio GLAM, внешнее исполнение стало эффектнее. Тканевая текстура и бронзовые защитные уголки под ретро.

внешний вид Alive Audio Glam Shadow

При этом здесь не просто внешнее подражание, но и вполне практичное. Его удобно носить с собой, а это актуально с учетом возможности прослушивания не только рядом с розеткой, но и от внешнего аккумулятора.

внешний вид Alive Audio Glam Shadow

На боковой грани ручка с удобным хватом и металлический замок для фиксации в закрытом положении. Также по краям решетка динамика по 3 Вт каждый и диаметром 3 дюйма.

внешний вид Alive Audio Glam Shadow

С внутренней стороны таблица с техническими данными. По краям петли. В центре пластиковая панель со стерео RCA-выходом и разъем USB-C, используемым для подачи питания.

внешний вид Alive Audio Glam Shadow

Рабочая зона у Alive Audio Glam Shadow с покрытием под дерево. Пластиковый опорный диск с ременным приводом. Ножка тонарма из металла с микролифтом. Тонарм несъемный с керамической иглой. Здесь нет регулировки силы прижима.

внешний вид Alive Audio Glam Shadow

Органы управления состоят из поворотного переключателя режимов работы, регулятор громкости. Линейный вход и вывод на наушники. Светодиодный индикатор активности. Переключатель скорости воспроизведения и функции автостоп.

внешний вид Alive Audio Glam Shadow

Тесты

тесты Alive Audio Glam Shadow

Перед тем как поговорить о пластинках, отметим встроенный Bluetooth 5.0 с возможностью соединения со смартфоном. Можно использовать как внешнюю колонку со стереозвучанием. Также для источника сигнала доступен линейный аудиовход.

тесты Alive Audio Glam Shadow

Для пластинок поддерживается три скорости вращения. Поддерживает три скорости вращения 33 1/3, 45, 78 об/мин и поставить можно с пластинками разного диаметра. Из ограничений отметим отсутствие регулировки силы прижима, это не будет проблемой для наиболее ходовых виниловых пластинок, а для редких и коллекционных нужна и техника классом выше.

тесты Alive Audio Glam Shadow

По воспроизведению нареканий нет. Керамическая игла с алмазным напылением снимает звук сохраняя детали и заданный композитором характер. При этом владелец сможет соединить проигрыватель с ресивером или вывести на внешние динамики.

тесты Alive Audio Glam Shadow

Итоги

Alive Audio Glam Shadow – стильное внешнее исполнение, которое хорошо будет смотреться в кадре и в интерьере. Возможность прослушивания как дома с выводом на внешнюю акустику или через встроенный стереодинамик, а также на улице запитав от повербанка. Три скорости воспроизведения, керамическая игла с напылением, автостоп, микролифт. Дополнительно Bluetooth 5.0 и линейный аудиовход.
Обзор SVEN SB-G1450. Доступный саундбар трансформер с USB и …
Изучаемая сегодня игровая акустика SVEN SB-G1450 сочетает в себе сразу два формата исполнения: саундбар и…
Представлены саундбары Dreame Pano S1 и Pano S2…
Компания Dreame пополнила ассортимент саундбаров моделями Dreame Pano S1 и Pano S2, которые оценены на ки…
Обзор саундбара Hisense AX5140Q: звуковой оазис в вашей гост…
В эпоху, когда домашний кинотеатр перестал быть роскошью и стал доступным практически каждому, качество з…
Представлена колонка Xiaomi Portable Bluetooth Speaker…
Компания Xiaomi представила беспроводную колонку Portable Bluetooth Speaker, которая может похвастаться м…
Представлена Bluetooth-колонка XGIMI …
Компания XGIMI пополнила ассортимент портативных Bluetooth-колонок одноименной моделью, которая может пох…
Представлена умная колонка Google Home Speaker…
Компания Google пополнила ассортимент умных колонок моделью Home Speaker, которая оценена в 100 долларов.…
Обзор Alive Audio Glam Shadow GLM-02-SH. Доступный и стильны…
Виниловые пластинки пережили эпоху разных носителей, на какое-то время переходили в сегмент премиум и цен…
Представлена компактная акустика Edifier Airpulse A60 …
Компания Edifier пополнила ассортимент акустических систем моделью Airpulse A60, которая представляет кла…
Обзор SVEN SB-G1450. Доступный саундбар трансформер с USB и BluetoothОбзор SVEN SB-G1450. Доступный саундбар трансформер с USB и Bluetooth
Reproductor RP-LPX500SPBK обзор винилового проигрывателяReproductor RP-LPX500SPBK обзор винилового проигрывателя
Обзор SVEN SRP-155. Радиоприемник с фонариком, MP3 и BluetoothОбзор SVEN SRP-155. Радиоприемник с фонариком, MP3 и Bluetooth
Виниловый проигрыватель с AT91 и Bluetooth 5.3. Обзор ALIVE AUDIO MAGNAВиниловый проигрыватель с AT91 и Bluetooth 5.3. Обзор ALIVE AUDIO MAGNA
Виниловый проигрыватель с рупором. Обзор Alive Audio GramophoneВиниловый проигрыватель с рупором. Обзор Alive Audio Gramophone
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor