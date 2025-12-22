Обзор Alive Audio Glam Shadow GLM-02-SH. Доступный и стильный виниловый проигрыватель

Виниловые пластинки пережили эпоху разных носителей, на какое-то время переходили в сегмент премиум и ценителей, а в последнее время популярность интерес к ним вырос и у пользователей не готовых к серьезных тратам, но при этом желающих насладиться живым и ламповым звучание. Изучаемый сегодня виниловый проигрыватель Alive Audio Glam Shadow поддерживает три скорости воспроизведения, оснащен двумя встроенными динамиками и при этом выполнен в стильно исполненном корпусе.

Комплектация

Поставляется в коробке с изображением проигрывателя и данными по характеристикам. Комплект включает блок питания, USB-кабель, руководство пользователя, набор тематических стикеров.

Внешний вид

Проигрыватели в этой серии выполнены в виде чемоданчика. Здесь в сравнении Alive Audio GLAM , внешнее исполнение стало эффектнее. Тканевая текстура и бронзовые защитные уголки под ретро.

При этом здесь не просто внешнее подражание, но и вполне практичное. Его удобно носить с собой, а это актуально с учетом возможности прослушивания не только рядом с розеткой, но и от внешнего аккумулятора.

На боковой грани ручка с удобным хватом и металлический замок для фиксации в закрытом положении. Также по краям решетка динамика по 3 Вт каждый и диаметром 3 дюйма.

С внутренней стороны таблица с техническими данными. По краям петли. В центре пластиковая панель со стерео RCA-выходом и разъем USB-C, используемым для подачи питания.

Рабочая зона у Alive Audio Glam Shadow с покрытием под дерево. Пластиковый опорный диск с ременным приводом. Ножка тонарма из металла с микролифтом. Тонарм несъемный с керамической иглой. Здесь нет регулировки силы прижима.

Органы управления состоят из поворотного переключателя режимов работы, регулятор громкости. Линейный вход и вывод на наушники. Светодиодный индикатор активности. Переключатель скорости воспроизведения и функции автостоп.

Тесты

Перед тем как поговорить о пластинках, отметим встроенный Bluetooth 5.0 с возможностью соединения со смартфоном. Можно использовать как внешнюю колонку со стереозвучанием. Также для источника сигнала доступен линейный аудиовход.

Для пластинок поддерживается три скорости вращения. Поддерживает три скорости вращения 33 1/3, 45, 78 об/мин и поставить можно с пластинками разного диаметра. Из ограничений отметим отсутствие регулировки силы прижима, это не будет проблемой для наиболее ходовых виниловых пластинок, а для редких и коллекционных нужна и техника классом выше.

По воспроизведению нареканий нет. Керамическая игла с алмазным напылением снимает звук сохраняя детали и заданный композитором характер. При этом владелец сможет соединить проигрыватель с ресивером или вывести на внешние динамики.

Итоги

Alive Audio Glam Shadow – стильное внешнее исполнение, которое хорошо будет смотреться в кадре и в интерьере. Возможность прослушивания как дома с выводом на внешнюю акустику или через встроенный стереодинамик, а также на улице запитав от повербанка. Три скорости воспроизведения, керамическая игла с напылением, автостоп, микролифт. Дополнительно Bluetooth 5.0 и линейный аудиовход.