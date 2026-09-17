Обзор SVEN PS-305. Вертикальная портативная колонка с IPX5

Он плотно зафиксирован в корпусе, обеспечивая надежный хват. Как и прорезиненный логотип на лицевой стороне оранжевого цвета. Отлично сочетается с тканью темно-синего цвета.
Общий внешний вид у нее стильный и молодежный. Собственно, то, что и ждешь от такого типа акустики. Отлично дополняет это подсветка с эффектами на крышке колонки.
Рассеивающая подложка для равномерного свечения расположена под прозрачным пластиком. Переключать эффекты можно последовательным нажатием на кнопку на крышке. Длительное нажатие позволяет подсветку отключить.
Сама панель управления у SVEN PS-305 расположена на верхнем торце. Поверхность прорезинена. Здесь семь механических кнопок с текстурной маркировкой.
Для предотвращения попадания воды в интерфейсные разъемы они расположены под резиновой заглушкой. Тут USB-C, используемый для проведения зарядки, и USB Type-A к которому подключается флешка с записанными треками.
Основание из прочного пластика, оно исполнено с учетом необходимости пространства и зазора для работы пассивного излучателя. Стоит на ровной поверхности устойчиво, при выходе на высокие уровни громкости не дребезжит.
Корпус колонки ощущается монолитным. Он защищен от струй воды со степенью защиты IPX5. Можно слушать музыку под дождем, на пляже, но без полного погружения в воду.
Для начала протестировали работу Bluetooth, при первом включении запускается режим сопряжения. В дальнейшем можно будет подключить другие устройства, а сама колонка запоминает клиенты для быстрого сопряжения в дальнейшем. При наличии двух SVEN PS-305 можно соединить их в стереопару (TWS). Разместить на расстоянии друг от друга и получить насыщенный объемный звук.
Прослушивать музыку можно и без задействования смартфона, планшета или ноутбука. Заранее загрузить любимые треки или подкасты на флешку, подключить ее к USB-разъему на колонке. Актуально с учетом того, что интернет могут ограничить и вместе с ним доступ ко стриминговым сервисам. Воспроизводит последовательно, можно переключать нажатием на кнопку.
Выходная мощность 30 Вт. Два динамика диаметром 60 мм и пассивный излучатель. Качество звука на достойном уровне. Он живой с хорошей детализацией. У звука есть характер, живой и яркий. Лучше всего звучит современная музыка, танцевальные композиции, поп. При этом за время тестов подключали ее к MacBook и смотрели сериал, отлично и заметно лучше встроенной акустики. В завершении, отмечу возможность переключения эквалайзера, один из них с большим акцентом на высокие частоты, а второй на низкие.