Обзор SVEN PS-305. Вертикальная портативная колонка с IPX5

Изучаемая сегодня портативная колонка SVEN PS-305, выполнена в корпусе с продуманной конструкцией с защитой IPX5 для эксплуатации дома, на даче, на природе и на пляже. За звук в ней отвечают два 60 мм динамика и пассивный излучатель с частотой воспроизведения от 80 до 20 000 Гц. Поддерживает подключение по Bluetooth и с USB-флешки. Для нее заявлено до 16 часов автономной работы при 30% громкости с отключенной подсветкой.

Комплектация

Упакована в коробку с изображением акустики и данными по ее техническим характеристикам. Комплект включает кабель USB-C, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус колонки с вертикальной компоновкой. Разместить можно на любой ровной поверхности или повесить на крючке/карабине, воспользовавшись встроенным силиконовым ремешком.

Он плотно зафиксирован в корпусе, обеспечивая надежный хват. Как и прорезиненный логотип на лицевой стороне оранжевого цвета. Отлично сочетается с тканью темно-синего цвета.

Общий внешний вид у нее стильный и молодежный. Собственно, то, что и ждешь от такого типа акустики. Отлично дополняет это подсветка с эффектами на крышке колонки.

Рассеивающая подложка для равномерного свечения расположена под прозрачным пластиком. Переключать эффекты можно последовательным нажатием на кнопку на крышке. Длительное нажатие позволяет подсветку отключить.

Сама панель управления у SVEN PS-305 расположена на верхнем торце. Поверхность прорезинена. Здесь семь механических кнопок с текстурной маркировкой.

Для предотвращения попадания воды в интерфейсные разъемы они расположены под резиновой заглушкой. Тут USB-C, используемый для проведения зарядки, и USB Type-A к которому подключается флешка с записанными треками.

Основание из прочного пластика, оно исполнено с учетом необходимости пространства и зазора для работы пассивного излучателя. Стоит на ровной поверхности устойчиво, при выходе на высокие уровни громкости не дребезжит.

Тесты

Корпус колонки ощущается монолитным. Он защищен от струй воды со степенью защиты IPX5. Можно слушать музыку под дождем, на пляже, но без полного погружения в воду.Прослушивать музыку можно сразу после распаковки, уровень заряда примерно 60-70%, но рекомендую перед этим провести полный сеанс зарядки. Здесь это просто с учетом распространённого типа разъема, нужный кабель и блок питания будет всегда под рукой. С автономностью у системы все в порядке, на среднем уровне громкости с подсветкой работала беспрерывно более 8 часов.

Для начала протестировали работу Bluetooth, при первом включении запускается режим сопряжения. В дальнейшем можно будет подключить другие устройства, а сама колонка запоминает клиенты для быстрого сопряжения в дальнейшем. При наличии двух SVEN PS-305 можно соединить их в стереопару (TWS). Разместить на расстоянии друг от друга и получить насыщенный объемный звук.

Прослушивать музыку можно и без задействования смартфона, планшета или ноутбука. Заранее загрузить любимые треки или подкасты на флешку, подключить ее к USB-разъему на колонке. Актуально с учетом того, что интернет могут ограничить и вместе с ним доступ ко стриминговым сервисам. Воспроизводит последовательно, можно переключать нажатием на кнопку.

Итоги

Выходная мощность 30 Вт. Два динамика диаметром 60 мм и пассивный излучатель. Качество звука на достойном уровне. Он живой с хорошей детализацией. У звука есть характер, живой и яркий. Лучше всего звучит современная музыка, танцевальные композиции, поп. При этом за время тестов подключали ее к MacBook и смотрели сериал, отлично и заметно лучше встроенной акустики. В завершении, отмечу возможность переключения эквалайзера, один из них с большим акцентом на высокие частоты, а второй на низкие.SVEN PS-305 – станет хорошим выбором при поиске портативной акустики в доступном сегменте в смешанном сценарии эксплуатации и не ограничиваясь только домашним прослушиванием музыки. Это акустика в симпатичном исполненном корпусе с защитой IPX5, актуальным набором интерфейсов, длительным временем работы, встроенным MP3 с USB, Bluetooth с TWS