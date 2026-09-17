Обзор SVEN PS-305. Вертикальная портативная колонка с IPX5

Изучаемая сегодня портативная колонка SVEN PS-305, выполнена в корпусе с продуманной конструкцией с защитой IPX5 для эксплуатации дома, на даче, на природе и на пляже. За звук в ней отвечают два 60 мм динамика и пассивный излучатель с частотой воспроизведения от 80 до 20 000 Гц. Поддерживает подключение по Bluetooth и с USB-флешки. Для нее заявлено до 16 часов автономной работы при 30% громкости с отключенной подсветкой.

Обзор SVEN PS-305

Комплектация

Упакована в коробку с изображением акустики и данными по ее техническим характеристикам. Комплект включает кабель USB-C, руководство пользователя и гарантийный талон.

комплектация SVEN PS-305

Внешний вид

Корпус колонки с вертикальной компоновкой. Разместить можно на любой ровной поверхности или повесить на крючке/карабине, воспользовавшись встроенным силиконовым ремешком.

внешний вид SVEN PS-305

Он плотно зафиксирован в корпусе, обеспечивая надежный хват. Как и прорезиненный логотип на лицевой стороне оранжевого цвета. Отлично сочетается с тканью темно-синего цвета.

внешний вид SVEN PS-305

Общий внешний вид у нее стильный и молодежный. Собственно, то, что и ждешь от такого типа акустики. Отлично дополняет это подсветка с эффектами на крышке колонки.

внешний вид SVEN PS-305

Рассеивающая подложка для равномерного свечения расположена под прозрачным пластиком. Переключать эффекты можно последовательным нажатием на кнопку на крышке. Длительное нажатие позволяет подсветку отключить.

внешний вид SVEN PS-305

Сама панель управления у SVEN PS-305 расположена на верхнем торце. Поверхность прорезинена. Здесь семь механических кнопок с текстурной маркировкой.

внешний вид SVEN PS-305

Для предотвращения попадания воды в интерфейсные разъемы они расположены под резиновой заглушкой. Тут USB-C, используемый для проведения зарядки, и USB Type-A к которому подключается флешка с записанными треками.

внешний вид SVEN PS-305

Основание из прочного пластика, оно исполнено с учетом необходимости пространства и зазора для работы пассивного излучателя. Стоит на ровной поверхности устойчиво, при выходе на высокие уровни громкости не дребезжит.

внешний вид SVEN PS-305

Корпус колонки ощущается монолитным. Он защищен от струй воды со степенью защиты IPX5. Можно слушать музыку под дождем, на пляже, но без полного погружения в воду.

Тесты

Прослушивать музыку можно сразу после распаковки, уровень заряда примерно 60-70%, но рекомендую перед этим провести полный сеанс зарядки. Здесь это просто с учетом распространённого типа разъема, нужный кабель и блок питания будет всегда под рукой. С автономностью у системы все в порядке, на среднем уровне громкости с подсветкой работала беспрерывно более 8 часов.

тесты SVEN PS-305

Для начала протестировали работу Bluetooth, при первом включении запускается режим сопряжения. В дальнейшем можно будет подключить другие устройства, а сама колонка запоминает клиенты для быстрого сопряжения в дальнейшем. При наличии двух SVEN PS-305 можно соединить их в стереопару (TWS). Разместить на расстоянии друг от друга и получить насыщенный объемный звук.

тесты SVEN PS-305

Прослушивать музыку можно и без задействования смартфона, планшета или ноутбука. Заранее загрузить любимые треки или подкасты на флешку, подключить ее к USB-разъему на колонке. Актуально с учетом того, что интернет могут ограничить и вместе с ним доступ ко стриминговым сервисам. Воспроизводит последовательно, можно переключать нажатием на кнопку.

тесты SVEN PS-305

Выходная мощность 30 Вт. Два динамика диаметром 60 мм и пассивный излучатель. Качество звука на достойном уровне. Он живой с хорошей детализацией. У звука есть характер, живой и яркий. Лучше всего звучит современная музыка, танцевальные композиции, поп. При этом за время тестов подключали ее к MacBook и смотрели сериал, отлично и заметно лучше встроенной акустики. В завершении, отмечу возможность переключения эквалайзера, один из них с большим акцентом на высокие частоты, а второй на низкие.

Итоги

SVEN PS-305 – станет хорошим выбором при поиске портативной акустики в доступном сегменте в смешанном сценарии эксплуатации и не ограничиваясь только домашним прослушиванием музыки. Это акустика в симпатичном исполненном корпусе с защитой IPX5, актуальным набором интерфейсов, длительным временем работы, встроенным MP3 с USB, Bluetooth с TWS
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