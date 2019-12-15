Logitech представила веб-камеру для Apple Pro Display XDR

Logitech разработала веб-камеру для Apple Pro Display XDR. Logitech 4K Pro Magnetic Webcam имеет современный дизайн с магнитной системой крепления. Веб-камера Logitech способна обеспечить видео с разрешением 4K UHD. Надежная магнитная система крепления означает, что веб-камера проста в установке и позиционировании, надежно удерживая ее на месте даже при наклоне вниз.

Магнитная веб-камера Logitech 4K Pro оснащена технологией RightLight 3 с технологией HDR, поэтому освещение веб-камеры автоматически регулируется в условиях слабого освещения или прямого солнечного света.

4K Pro Magnetic Webcam совместима с ПО для проведения видеоконференций. Она позволяет общаться через FaceTime, Zoom и Skype. Магнитная веб-камера доступна для заказа по цене 200 долларов.