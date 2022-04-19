Logitech представила вертикальную эргономичную мышь Lift

Компания Logitech представила вертикальную эргономичную мышь Lift Vertical Ergonomic Mouse. Беспроводная мышь предназначена для комфортной работы в течение всего дня. Новинка доступна в трех красивых цветовых решениях: розовый, кремовый и графитовый.

Мышка Lift является последним дополнением к серии Logitech Ergo. Эта уникальная мышь сочетает в себе целый ряд преимуществ и передовых функций повышения производительности в компактном корпусе, обеспечивающем непревзойденный комфорт за столом. Мышка имеет 57-градусный вертикальный дизайн, что позволяет снять нагрузку с запястий. По сравнению с популярной мышью Logitech MX Vertical, эта новинка также имеет более тихий клик. Logitech Lift поддерживает подключение к трем различным устройствам через Bluetooth или USB-приемник Logi Bolt с ПК. Заявленная автономность достигает 24 месяца работы с батареей AA.

Эргономичная мышь Lift поступит в продажу в апреле 2022 года.