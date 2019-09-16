Logitech представляет беспроводную игровую мышь G604 LIGHTSPEED

Logitech ведущий новатор в области игровых технологий и оборудования, объявил о выпуске беспроводной игровой мыши Logitech G604 LIGHTSPEED.

G604 LIGHTSPEED оснащен эксклюзивной технологией Logitech G LIGHTSPEED Wireless для бесперебойного подключения, а также лучшим в своем классе высокоэффективным оптическим датчиком 16K Logitech G, обеспечивающим точный игровой процесс и повышенную энергоэффективность с нулевым сглаживанием, фильтрацией или ускорением.

Кроме того, геймеры могут переключаться с LIGHTSPEED на соединение Bluetooth одним нажатием кнопки. Тажке мышь предлагает 240 часов высокопроизводительных беспроводных игр при использовании LIGHTSPEED Wireless и до 5,5 месяцев при использовании Bluetooth, все на одной батарейке АА. Настраиваемая G604 LIGHTSPEED имеет 15 программируемых элементов управления, двухрежимное сверхскоростное колесо прокрутки и шесть кнопок большого пальца.

Цена и доступность:

G604 LIGHTSPEED можно запрограммировать с помощью программного обеспечения Logitech G HUB. Благодаря чистому и современному интерфейсу, передовое игровое программное обеспечение позволяет игрокам быстро персонализировать и настраивать команды для каждой кнопки мыши.Ожидается, что беспроводная игровая мышь Logitech G604 LIGHTSPEED поступит в продажу осенью 2019 года по рекомендованной розничной цене 99,99 долларов США.