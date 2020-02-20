Logitech представляет веб-камеру для домашних стримов

Периферия StreamCam предназначена для проведения потоковой передачи в домашних условиях. Устройство обеспечивает захват видео с разрешением 1080p в 60 FPS.

StreamCam подключается с помощью USB - C. Программное обеспечение Logitech StreamCam предлагает автоматическую настройку изображения, кадрирования и стабилизации. Камера оснащена интеллектуальной фокусировкой и распознаванием лица. StreamCam поддерживается в XSplit и Open Broadcaster Software (OBS).

Веб-камера совместима с Windows и Mac. Устройство доступно в двух цветах, в белом и в графите. StreamCam доступен для заказа на официальном сайте компании за 169 долларов.