Logitech выпустила беспроводную док-станцию ​​3-в-1

Logitech выпустила новую док-станцию ​​3-в-1, которая может заряжать до трех устройств Apple одновременно. Есть подставка для беспроводной зарядки смартфона iPhone, вертикальная подставка/держатель для Apple Watch и плоская платформа для беспроводной зарядки, которую можно использовать для AirPods или другого iPhone.

Powered 3-in-1 поддерживает беспроводную зарядку до 7,5 Вт и также будет работать с любым другим устройством, поддерживающим беспроводную зарядку Qi. Устройство имеет размеры 117 × 236 × 101 мм и вес 600 г. Новинку можно приобрести в белом и сером цвете за $ 130.