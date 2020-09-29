Logitech выпустила компактную беспроводную мышь MX Anywhere 3. Низкопрофильная мышь разрабатывалась для людей, которые ищут мобильность, точность и комфорт в работе.

MX Anywhere 3 идеально работает на любой поверхности, включая стекло. В ней используется новое колесо прокрутки MagSpeed, которая позволяет прокручивать до 1000 строк с секунду. Мышь предлагает несколько режимов работы.

Подключение мыши Logitech MX Anywhere 3 осуществляется по беспроводной сети до 10 м. Производитель заверил, что мышь способна работать до 70 дней при полной зарядке. Модель оснащена быстрой зарядкой через USB-C. Новинка совместима с Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS и Linux.

MX Anywhere 3 поставляется в розовом, белом и графитовом цветах. Стоимость мыши составляет 79.99 долларов.