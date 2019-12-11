Logitech выпустила веб-камеру специально для Apple Pro Display XDR

Компания Logitech выпустила веб-камеру 4K Pro Magnetic Webcam специально разработанную для работы с новым дисплеем Apple Pro Display XDR.

Веб-камера 4K Pro крепится к дисплею с помощью магнитной подставки, идеально подходящей для экрана. Logitech заявляет, что магнит достаточно силен и остается на месте даже при повороте вбок в портретный режим. 4K Pro Magnetic Webcamограничена скоростью 30 кадров в секунду, когда вы используете полное разрешение 4K, но Logitech рекламирует автоматическую регулировку освещения с помощью HDR, а также регулировку наклона. Также есть два встроенных микрофона с шумоподавлением.

Новинка имеет отделку из анодированного алюминия в стиле Apple, которая должна соответствовать остальной части установки. Выпуск Logitech 4K Pro Magnetic Webcam запланирован на январь 2020 года, цена $ 199.