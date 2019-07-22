Лояльность iPhone упала до низкой отметки

Из недавнего исследования, проведенного BankMyCell около 38 000 человек. Показало, что срок хранения iPhone упал примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, около 26% владельцев iPhone X, которые купили новое устройство, перешли на другую марку. Для сравнения: 7,7% пользователей Samsung перешли на iPhone, а 92,3% пользователей Android, купивших новое устройство, остались в этой экосистеме.

Около 18% пользователей iPhone, также перешли на Samsung. Исследования показали, что лояльность iPhone достигла самого низкого уровня с 2011 года, а именно 73%, по сравнению с 92% в 2017 году.