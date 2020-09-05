Лучшая беспроводная мышь 2020. Razer Basilisk X HyperSpeed

Razer Basilisk X HyperSpeed

С каждым годом количество проводов на компьютерном столе стремительно уменьшается, так как производители периферии выпускают огромное количество беспроводных устройств. Сегодня мы рассмотрим популярные беспроводные мыши 2020 года.

Беспроводная мышь Razer BASILISK X HYPERSPEED имеет необычную, но в то же время очень удобную для правой руки конструкцию. Модель в пластиковом корпусе из черного матового пластика не скользит в ладони даже при самом продолжительном игровом сете.Беспроводная связь RAZER HYPERSPEED на 25% быстрее чем любая другая существующая беспроводная технология, вы даже не осознаете, что играете беспроводной мышью из-за ее высокоскоростной реакции, минимальной задержки отклика и плавным переключением частот в самых шумных напряженных баталиях. Преимущество двухрежимной беспроводной связи — вы можете переключиться на Bluetooth соединение для увеличения времени работы от аккумулятора.

В режиме Bluetooth мышь Razer Basilisk X HyperSpeed работает до 450 часов. Для игр включение режима сверхбыстрого беспроводного соединения Razer HyperSpeed позволяет вам использовать мышь до 285 часов. Беспроводное подключение мыши Razer BASILISK X HYPERSPEED работает в радиусе 10 м от компьютера при подключении за счет USB-ресивера.

Мышь оснащена 6 программируемыми кнопками, функции которых можно свободно настраивать с помощью Razer Synapse 3. Доступ к макросам и дополнительным функциям позволяет легко выполнять различные действия. Оптический светодиодный сенсор Razer 5G работает с разрешением от 800 до 16000 dpi, что обеспечивает модели максимальную точность позиционирования и молниеносную реакцию курсора.

Razer HyperSpeed ​​Wireless, установленный в наших новейших беспроводных мышах, был протестирован и испытан ведущими киберспортсменами и зарекомендовал себя на самых интенсивных и жестких аренах, где не может быть никаких компромиссов в производительности.

Logitech G G703 HERO Wireless Gaming Mouse

Если хотите получать от игрового процесса максимум удовольствия, то беспроводная мышь Logitech G703 LIGHTSPEED станет отличным решением. Она создана крупной компанией, которая зарекомендовала себя на рынке.Игровая мышь Logitech G703 создана на основе высокотехнологичного сенсора PMW3366. Он позволяет регулировать чувствительность в пределах 200–12 000 dpi. Он не использует сглаживания или округления положения во всём диапазоне разрешения, за счёт чего геймер может наводить курсор на цель с точностью до пикселя.

Мышка способна работать до 36 часов в беспроводном режиме (24 часа с активной подсветкой). Для зарядки аккумулятора или получения дополнительной уверенности во время активных игровых сессий её можно соединить с компьютером через порт USB.

Технология LIGHTSPEED сокращает время отклика мышки до 1 мс независимо от выбранного способа подключения. Благодаря этому геймер получает преимущество в скорости реакции.

Фирменное приложение Logitech Gaming Software позволяет создавать макросы, выбирать пять уровней чувствительности для быстрого переключения, настраивать подсветку и назначать различные команды на шесть кнопок мышки. Все параметры сохраняются во внутренней памяти устройства, поэтому их не нужно восстанавливать при подключении к другому компьютеру.

HyperX Pulsefire Dart

Вне всяких сомнений, одним из ключевых преимуществ HyperX Pulsefire Dart является беспроводное подключение мыши, которое отличается высокой надежностью и соответствующей стабильностью. Все благодаря частотному диапазону, используемому в процессе работы — 2,4 ГГц. Именно он и обеспечивает вам гораздо больше свободы движений, не снижая при этом качество соединения. Кроме того, устройство комплектуется зарядным кабелем, что в числе дает возможность перевести мышь в проводной режим работы в любой момент, как только это потребуется.HyperX Pulsefire Dart способна непрерывно работать в беспроводном режиме до 50 часов с активной подсветкой. Для удобства в процессе зарядки устройства вы сможете использовать технологию Qi1, позволяющую передавать энергию без необходимости в дополнительных подключениях и кабелей, а следовательно — полностью в беспроводном режиме. Просто расположите мышь на специальной зарядной подставке, которая, к слову, доступна в отдельной розничной продаже.

Великолепная точность и соответствующая производительность — вот, пожалуй, ключевые преимущества оптического датчика PixArt PMW3389, которым оборудована игровая мышь HyperX Pulsefire Dart. Кроме того, он имеет пять предустановленных режимов регулировки чувствительности, а ее максимальный показатель, к слову, достигает 16 000 DPI.

Игровая мышь также комплектуется дополнительным адаптером с USB-интерфейсом, который призван в существенной степени расширить беспроводную дистанцию ее работы при подключении к вашему компьютеру.

И напоследок стоит упомянуть современную систему управления, в качестве которой выступает приложения HyperX NGenuity. Настройка работы RGB-подсветки, запись макросов любой сложности, регулировка DPI и параметров аккумулятора — все это окажется в вашем распоряжении и будет находиться в быстром доступе.

Corsair Dark Core RGB Black Wireless Gaming Mouse

Модель Dark Core RGB объединяет в себе целый спектр современных технологических решений и эргономических особенностей, призванных обеспечить максимальную эффективность и комфорт в управлении.Среди них стоит выделить три различных типа подключения, а именно: беспроводной, проводной и Bluetooth.

Игровая мышь использует высокоскоростное беспроводное подключение с минимальным временем отклика, составляющим 1 м/с, в частотном диапазоне 2,4 ГГц. Также в вашем распоряжении есть возможность Bluetooth-подключения с наименьшими задержками либо же проводного соединения, которое осуществляется посредством кабеля с USB-коннектором.

Важным компонентом в арсенале устройства является современный оптический сенсор, который может похвастаться высокой скоростью и филигранной точностью отслеживания. Кроме того, датчик предоставляет в ваше распоряжение широкие возможности для пошаговой регулировки чувствительности с точностью до одной единицы. При этом, максимальное значение DPI достигает 16000.

Corsair Dark Core RGB имеет две взаимозаменяемые боковые вставки съемного типа, которые позволяют наилучшим образом адаптировать девайс к тому или иному типу обхвата мыши. Они призваны обеспечить вам дополнительный комфорт в процессе пользования.

Игровая мышь также оборудована интегрированной памятью, позволяющей надежно сохранять несколько профилей настройки с различными пользовательскими конфигурациями. Модель Dark Core RGB оснащена энергоемкой батареей, способной непрерывно работать в течение 24 часов без необходимости в дополнительной подзарядке. Также мышка оборудована технологичными переключателями Omron, которые способны обеспечить мгновенный отклик при каждом нажатии и кроме того они имеют высокий запас прочности, достигающий 50 млн кликов.

ASUS ROG GLADIUS II WIRELESS

Модель Dark Core RGB оснащена 9-ю программируемыми кнопками, за каждой из которых вы можете без труда закрепить как обычное действие, так и сложнейший макрос при помощи специального программного обеспечения CUE. Это обеспечивает наилучшие условия для максимально эффективного внутриигрового управления и дает вам возможность проводить сложнейшие комбинации.

ASUS ROG Gladius II Wireless - оптическая мышь, наделенная двумя беспроводными интерфейсами (2,4 ГГц и Bluetooth).Asus ROG Gladius II Wireless оборудована наиболее производительным оптическим датчиком, который отличается высокой точностью и скоростью перемещений. Его разрешение можно легко настроить в диапазоне от 100 до 16 000 DPI. К тому же, скорость отслеживания сенсора в процессе работы достигает 400 IPS при акселерации в 50 г. Более того, он сенсор отличается превосходной откликаемостью и способен мгновенно передавать информацию благодаря частоте опроса в 1 кГц, что гарантирует отсутствие задержек, искажений и плавное перемещение во время игры.

Еще одной преимущество этой модели - универсальные пазы для переключателей, интегрированные в ЛКМ и ПКМ. Дело в том, что мышь использует современную технологию ROG, благодаря которой вы сможете заменить уже установленные микропереключатели на какие-либо другие. Это позволит вам подобрать наиболее подходящий по показателям силы срабатывания и откликаемости.

В вашем распоряжении будет огромное количество возможностей для кастомизации внешнего вида ROG Gladius II Wireless. Все это благодаря современной системе RGB-свечения Aura Sync, которая располагает огромным количеством цветов и оттенков, а также несколькими световыми эффектами. К тому же, подсветку можно легко синхронизировать с другими девайсами, оснащенными свечением Asus Aura.