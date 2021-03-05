Лучшая беспроводная мышка. Xiaomi Mijia Wireless Mouse 2

Xiaomi Mijia Wireless Mouse 2

Беспроводные технологии достаточно активно покоряют рынок электроники, так что наушниками, клавиатурами или мышками без кабеля уже никого не удивишь. Но, к сожалению, огромный выбор моделей быстро приводит пользователей в смятение, так как разобраться в модельном ряду достаточно тяжело. Мы решили вам в этом помочь, чтобы пользователь мог купить лучшее устройство за смешные деньги.

ASUS WT425

Как всегда, когда речь заходит о каких-то доступных продуктах, которые за свои деньги предоставляют богатый набор преимуществ, сразу хочется напомнить о существовании бренда Xiaomi, который привлекает своей низкой стоимостью, качеством сборки и тем же возможностями, что и у конкурентов за гораздо большие деньги. Именно по этой причине мы рекомендуем к приобретению беспроводную мышку Xiaomi Mijia Wireless Mouse 2, которая выглядит крайне привлекательно, но при этом у нее простейший дизайн из качественных материалов с двумя вариантами цветового оформления. За 990 рублей — идеальный вариант на каждый день.Конечно, стоит понимать, что требовать от мышки со стоимостью в тысячу рублей каких-то запредельных характеристик не стоит, так как вы их не получите. Это относительно доступный продукт, который при стоимости в 990 рублей предоставляет пользователю разрешение оптического сенсора в 1000 DPI, подключение по радиоканалу, две клавиши и колесо прокрутки, а также безумный срок автономной работы благодаря работе от одной батарейки АА. Это действительно классный гаджет, который дает возможность напрочь забыть о проводных решениях и работать или играть с комфортом. Своих денег модель стоит без всякого сомнения.

Redragon Sniper PRO

Многие геймеры давно привыкли, что компания ASUS выпускает достаточно дорогую игровую периферию, которая может и стоит своих денег, но бьет достаточно сильно по бюджету. Благо, на рынке беспроводных решений есть и весьма доступный продукт под названием ASUS WT425, который не только выглядит привлекательно, но и удобно лежит в руке. Данная мышка выполнена исключительно для тех, кто держит мышку правой рукой, так что левшам, к сожалению, модель не подходит, и при этом у пользователя есть весь набор нужных ему функций вроде боковых дополнительных клавиш и возможности работать с разными операционными системами.Конечно, важнее всего именно в данной ситуации наличие низкой стоимости — пользователь получает достаточно качественный в плане сборки и материалов продукт, который выглядит круто, работает отлично и долго от одного заряда, при этом не нужно разорять кошелек. Для пользователей, которые впервые решились купить беспроводную мышку, это реальная возможность получить крутой гаджет для многолетнего использования за смешные деньги. Другое дело, что некоторые пользователи хотят получить более продвинутый вариант с большим набором бонусов и преимуществ, им эта относительно офисная мышка может и не подойти.

Logitech MX Master 3

Естественно, некоторые геймеры тоже предпочитают приобретать модель с беспроводным подключением, так как это отличная возможность играть с комфортом и не переживать о том, что кабель будет сдерживать или сковывать ваши движения. Но большинство игровых мышек стоят крайне дорого, особенно если речь идет о достаточно качественных продуктах от известных брендов. Мы же решили присмотреться к модели Redragon Sniper PRO, которая выглядит очень привлекательно, при этом стоит разумных денег, работает по беспроводному подключению и обеспечивает пользователя всеми нужными ему клавишами. Этого предостаточно, чтобы модель можно было назвать отличным решением за свои деньги.Для геймеров беспроводное подключение действительно важно, так как кабель иногда неудобен, он не дает комфортно управлять мышкой на рабочей поверхности, постоянно выворачивая мышку в другую сторону. При этом беспроводное подключение дает возможность сидеть за столом так, как вам комфортно, играть в игры с удовольствием, при желании этим можно заниматься хоть с трех метров на диване. И хотя многие игровые мышки с беспроводным подключением стоят крайне дорого, мы рекомендуем присмотреться к Redragon Sniper PRO, так как устройство за свои деньги дает ничуть не меньше, чем дорогие флагманы.

Razer Basilisk X HyperSpeed

Беспроводную мышку Logitech MX Master 3 используют весьма активно по всему миру по той причине, что производитель использует новейшие разработки и не совсем привычную форму корпуса. Благодаря данной форме пользователь получает больше комфорта для кисти, чтобы ваша рука не уставала во время активной работы с устройством. При этом есть возможность переключаться между сразу несколькими устройствами, есть весьма привлекательный барабан под большим пальцем, который позволяет прокручивать страницы или выполнять дополнительные функции, как и обычное колесо прокрутки. При этом есть дополнительные клавиши с различными настройками.Для пользователей, которые много работают за компьютером и хотят получать от этого только комфорт и уверенность, данная мышка является настоящим открытием — она стоит дорого, конечно, но это флагман, у которого просто нет недостатков, нет слабых сторон и каких-то недочетов. Logitech MX Master 3 можно смело назвать пиком беспроводных устройств для работы, так что высокая стоимость вполне объясняется приличным набором различных функций, особенностей и продвинутым программным обеспечением. Это всё делает работу пользователя продуктивной и эффективной, но, конечно, нужна подобная мышка лишь определённому ряду специалистов.

Конечно, для геймеров, которые предпочитают продвинутые беспроводные решения, тоже есть флагманские устройства, которые позволяют напрочь забыть о наличии кабеля. На самом деле на текущий момент на рынке таких устройств просто тьма, так что пользователь может выбрать буквально любой флагман, но нам больше всего подходит модель Razer Basilisk X HyperSpeed, которая обладает стильным дизайном, качественными материалами и надежными компонентами, благодаря которым пользователь сможет играть с комфортом в любимые игры годами. Это действительно важно, так как покупаете вы мышку флагманского уровня явно не на год или два.Устройство может похвастаться наличием дополнительных клавиш на боковой панели, плюс благодаря фирменному софту производитель предоставляет вам возможность переназначить любые клавиши. Например, если вам нужно тройное нажатие, какое-то действие на кнопку или что-то в таком духе, пользователю достаточно открыть фирменный софт и насладиться работой с написанием макросов. Более того, в шутерах мышка показывает себя с лучшей стороны из-за моментальной реакции на нажатия. Впрочем, стоимость продукта многих может оттолкнуть — мышка и правда стоит достаточно дорого.