Лучшая беспроводная зарядка. Xiaomi Mi Wireless Charging Pad

Xiaomi Mi Wireless Charging Pad

В последнее время многие пользователи стали все больше времени уделять беспроводным гаджетам, среди которых стоит отметить и беспроводную зарядку. Все же заряжать смартфон при помощи кабеля не так комфортно, как если бы его просто не было. Мы решили подобрать лучшие решения из всего этого ассортимента.

Skyway Energy Fast

Начнем с довольно популярной и доступной беспроводной сетевой зарядки Xiaomi Mi Wireless Charging Pad, которая выполнена в формате «таблетки» — это плоское устройство, которое пользователь кладет на стол, а сверху можно расположить смартфон для получения заряда. Стоит сказать, что устройство достаточно компактное, но смартфон на нем вполне спокойно располагается, предоставляя возможность удобно заряжать свой гаджет. Также стоит сказать, что это, пожалуй, самая доступная модель из всех доступных, ведь на рынке более дешевые варианты поставляются только малоизвестными китайскими компаниями. Брать их продукцию категорически не стоит.У данной же модели качество сборки довольно высокое, есть прочная конструкция и плоская нижняя грань, так что расположить зарядку на столе не составит труда. Также стоит сказать, что выходной ток у Xiaomi Mi Wireless Charging Pad всего 2 А, так что это не самая быстрая зарядка и она будет уступать некоторым современным проводным вариантам даже начального уровня. С другой стороны, если вы всегда ставите смартфон на зарядку на ночь, то это не проблема — производитель предоставляет все необходимые возможности, чтобы не втыкать кабель в свой смартфон. Это, пожалуй, идеальный вариант для тех, кто хочет беспроводную зарядку, но еще сомневается.

Samsung EP-N5100

Зарядка Skyway Energy Fast выполнена немного в ином формате — производитель решил использовать платформу, которая находится под углом в 30 градусов от стола. В нижней части данного продукта находится специальная ножка, которая позволяет смартфону стоять ровно и не падать, так как гаджет, практически, укладывается на зарядку. Это позволяет пользователь, к примеру, класть гаджет горизонтально, чтобы смотреть фильмы во время зарядки или просто получать уведомления. С другой стороны, это еще и весьма удобный способ получать время, погоду или сообщения — смартфон во время работы за компьютером просто ставите рядом и все, уведомления будут постоянно перед лицом.Конечно, слово Fast в названии этого продукта играет лишь декоративную роль, так как на самом деле производитель не может похвастаться быстрой зарядкой именно в этом случае. У Skyway Energy Fast всего 1,2 А выходного тока, то есть, заряжать смартфон вы будете примерно на уровне зарядки для iPhone прошлых поколений. Это вовсе не быстрая зарядка, но если ставить гаджет на ночь или в течение рабочего дня держать продукт на зарядке, то уровень заряда батареи падать не будет. Удобный вариант, да и выглядит привлекательно. Кроме того, стоит отметить, что Skyway Energy Fast позволяет заряжать гаджет без излишнего нагрева корпуса, так как сила тока минимальная.

HUAWEI CP61

Конечно, крупные игроки на рынке беспроводных зарядок тоже присутствуют, так как компании понимают, что у них больше влияния, больше аудитория и есть возможность заработать дополнительные деньги на продаже интересного аксессуара. Ведь беспроводная зарядка именно им и является — это дополнение к смартфону, которое предоставляет возможность не использовать кабель, тем самым сберегая выход в смартфоне от поломки. Да и это банально удобнее — не нужно искать кабель, втыкать его, потом переживать о том, чтобы не потянуть устройство и не вырвать его из розетки. Просто приходите домой, кладете гаджет на зарядку и все, можно заниматься своими делами.Стоит сказать, что у Samsung EP-N5100 тоже интересная форма корпуса, которая рассчитана на то, что пользователь будет устанавливать устройство в специальную капсулу. То есть, вы не кладете смартфон сверху на зарядку, а устанавливаете его почти в вертикальном положении. Это удобно, если вы хотите работать со смартфоном, получать различные уведомления, смотреть видео и так далее. При этом качество сборки у этой зарядки максимальное, стоимость вполне разумная и выходной ток 2,1 А, то есть, на уровне конкурентов. Отличное решение для тех, кто не доверяет китайским компаниям и хочет получить более качественное решение за эти же деньги.

Baseus Three-coil Wireless Charging Pad

Среди представителей крупных компаний стоит отметить ещё и компанию Huawei, которая пусть и переживает не лучшие времена, но все же выпускает отличные гаджеты на все случаи жизни. Среди этих гаджетов обязательно стоит отметить беспроводную зарядку HUAWEI CP61, которая выглядит очень компактно, при этом обладает всеми теми же характеристиками и параметрами, о которых мы говорили ранее. Это очень круто, так как пользователь может получить качественный продукт от известного бренда и не думать, что гаджет перестанет работать в определенный момент. Все же в плане качества китайская компания никогда нас не разочаровывала, так что стоит задуматься.В плане характеристик все достаточно просто и я бы даже сказал стандартно — пользователь получает силу выходного тока в 1 А, то есть это на уровне самых простых проводных зарядок. С другой стороны, нужно понимать, что в большинстве ситуаций пользователь хочет получить именно беспроводную зарядку, а не слишком уж высокую скорость этой самой зарядки. Да, при желании можно выдать пользователю более высокую скорость, но тогда смартфон будет нагреваться больше и, что самое главное, стоимость такой зарядки будет очень даже высокой. Мы же отбирали варианты так, чтобы пользователь получал больше удовольствия от качества за свои деньги.

Авторы зарядки Baseus Three-coil Wireless Charging Pad решили пойти дальше классического представления о беспроводной зарядке, предоставив пользователям возможность выбирать вариант использования гаджета исходя из потребностей. К примеру, на рынке есть зарядки в форме горизонтальной платформы, на которую нужно класть гаджет, а есть варианты с вертикальной установкой. У Baseus Three-coil Wireless Charging Pad есть оба варианта использования — пользователь может класть зарядку на стол, после чего устанавливать смартфон сверху, либо же устанавливать гаджет вертикально и ставить гаджет в стоячем положении.Естественно, производитель позаботился о внешнем виде устройства — это достаточно качественное решение, которое сразу привлекает внимание и дает понять, что производитель потратил немало средств именно на внешний вид продукта. Для многих пользователей это тоже играет важное значение, так что стоит обратить на это свое внимание. Конечно, хотелось бы отметить, что в плане технических параметров у этой модели нет ничего удивительного — производитель сделал ставку на доступность, предоставив отличный вариант за разумные деньги. Этого большинству пользователей будет предостаточно.