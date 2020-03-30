Лучшая доступная читалка. PocketBook 616

DIGMA е63S

Ritmix RBK-616

Reader Book 1

Начнем статью с достаточно простой модели под названием DIGMA е63S, которая стоит адекватных денег и позволяет попробовать электронную книгу тем, кто ранее такими устройствами не пользовался и не сильно понимает, как это вообще работает. Устройство оборудовано дисплеем на электронных чернилах E-Ink Carta, который довольно неплохо передает черно-белые оттенки с хорошим уровнем контрастности. Стоит отметить, что это может и не лучший дисплей на рынке, но в целом качество изображения на экране достаточно высокое. Да и не будем забывать, что это доступная электронная книга, а значит, ждать от нее невероятных параметров было бы странно.У данного устройства разрешение дисплея составляет 800 на 600 точек, этого вполне достаточно для того, чтобы с комфортом читать книги, листать какие-то статьи и так далее. В принципе, это разрешение сопоставимо с чтением обычной бумажной книги среднего уровня качества, так что нагрузка на глаза будет минимальная. Также стоит сказать, что на встроенную память этого устройства помещается столько книг, сколько вмещает в себе какая-то крупная библиотека Москвы. Это значит, что проблем с контентом у вас точно не будет, места хватит на все.Дальше у нас идет вновь достаточно интересная и, что самое приятное, доступная новинка под названием Ritmix RBK-616, которая тоже идеально подойдет тем, кто хочет читать много и при этом не готов отдавать много денег за читалку. Это вполне логично — пользователь, который ранее никогда не пользовался таким типом устройств, хочет купить недорогой гаджет и попробовать, как он работает вообще, удобно ли с ним читать и так далее, а потом уже вкладывать деньги во что-то более дорогое. И в этом плане Ritmix RBK-616 смотрится весьма достойно, особенно если учитывать, что производитель начинил устройство всеми необходимыми компонентами.Данный гаджет может похвастаться более высоким разрешением — 1024 на 768 точек. Благодаря этому на глаза идет меньшая нагрузка, что положительно сказывается на усталости пользователя при длительном чтении книг или чего-либо иного. Правда, стоит понимать, что разница по сравнению с предыдущей моделью на самом деле не очень и высокая, так что картинка не будет отличаться разительно. Также стоит понимать, что в плане памяти и прочих особенностей гаджет тоже предыдущей модели никак не уступает, это достаточно крутой продукт за свои деньги, который отлично справляется с поставленными задачами.

PocketBook 616

Завершает тройку бюджетных решений ридер под названием Reader Book 1. Это достаточно крутой продукт на самом деле, который выглядит крайне интересно на фоне дорогих конкурентов. Разработчики понимают, что у них не такой уж известный бренд, а значит, нужно привлекать к себе внимание чем-то иным, что может принести пользователю удовольствие. И в случае с этим гаджетом преимуществом является цена — за очень небольшую сумму денег пользователь получает крайне крутой продукт, на котором можно с комфортом читать книги. А большего от устройств этого типа никто и не требует — пользователи книги покупают, чтобы их читать.В основе электронной читалки лежит дисплей E-Ink Pearl HD на электронных чернилах, который может похвастаться 16 оттенками серого цвета и разрешением 1024 на 768 точек. Картинка достаточно контрастная, яркая и сочная, при этом обладает целым рядом преимуществ. Повторюсь, никакого прорыва в плане качества изображения здесь нет, это вполне стандартная картинка для бюджетного продукта, но если вы планируете читать очень много и очень часто, то стоит обратить свое внимание на этот гаджет. Он вполне справляется с поставленными задачами и может удовлетворить запросы большинства пользователей.

Amazon Kindle 8

Компания PocketBook является одной из самых популярных на рынке в своем сегменте. Производитель привлекает к себе внимание достаточно простыми, но очень эффективными методами. Для начала стоит отметить, что у читалки PocketBook 616 крайне высокое качество дисплея, которая сразу привлекает к себе внимание и демонстрирует нам возможность с полным комфортом даже в лежачем положении читать что-то, заниматься саморазвитием и так далее. Кроме того, стоит понимать, что у данной компании лучший софт на рынке. Благодаря нему удобно пользоваться гаджетом и наслаждаться его функциями.В плане характеристик продукт от прямых конкурентов по сегменту практически ничем не отличается и не может похвастаться более привлекательными параметрами, например. С другой стороны, это и не нужно — производитель делает упор на качестве сборки, на высоком качестве дисплея, на удобном управлении и плавной работе аппаратных клавиш. Ничего более от читалки не требуется. Плюс, стоит понимать, что это все еще доступная модель, просто она чуть дороже, чем предыдущие три модели, которые являются очень бюджетными решениями от менее известных на рынке брендов. Этот факт тоже стоит учитывать при выборе гаджета для покупки.

ONYX BOOX Livingstone

Компания Amazon довольно давно на рынке электронных читалок и достаточно хорошо с этим справляется. Дело в том, что производитель в США, к примеру, делает упор на контенте — продает сами книги за весьма доступные деньги, а потом зарабатывает на том, что пользователи покупают эти книги на сайте. У нас, естественно, никто электронные книги не покупает и не думает даже — достаточно купить само устройство, после чего скачать из интернета любую книгу и читать ее с удовольствием. Это, на самом деле, довольно экономичное решение, так как покупать бумажные книги сейчас очень дорого — свежие бестселлеры могут продаваться по тысяче рублей за одну книгу.Преимущество Amazon Kindle 8 тоже достаточно очевидное — пользователь может купить себе достаточно простой и производительный продукт, который позволяет скачивать книги из интернета, загружать их и пользоваться для личного досуга. При этом устройство очень компактное, легкое и прочное, его можно носить в сумке или рюкзаке, а можно даже в кармане куртки, чтобы в любой момент достать гаджет и прочитать нужный вам отрывок. Настоятельно рекомендуем обратить внимание на данное устройство, оно отлично справляется с удовлетворением запросов пользователей.

Также достаточно популярным брендом на рынке является ONYX BOOX — производитель делает достаточно крутые продукты, которые выделяются на фоне остальных более премиальным исполнением, большим вниманием к деталям и так далее. Для многих пользователей покупка читалки не является большой проблемой, особенно если они уже пользовались таким продуктом, и они просто хотят хорошее устройство за адекватные деньги. ONYX BOOX Livingstone в этом плане нам очень понравилась — качество гаджета на очень высоком уровне.Стоит устройство в два раза дороже всех предыдущих моделей, но на это есть объективные причины — производитель использует более качественный дисплей, более производительную начинку и за счет этого представляет больше комфорта при длительном чтении. Согласитесь, здоровье и зрение стоят того, чтобы заплатить за это больше личных средств.