Лучшая электронная книга. PocketBook 740 InkPad 3 Pro

DIGMA E63W 4 ГБ

Мы решили рассказать о лучших электронных книгах, чтобы пользователи, которые выбирают данное устройство, могли с легкостью подобрать идеальный вариант и пользоваться им на протяжении многих лет с полным комфортом. Это на самом деле крайне важный момент, так что давайте приступать.

PocketBook 616 8 ГБ

Пожалуй, самым доступным вариантом среди всех устройств в нашей статье выступает модель DIGMA E63W, которая обладает всеми нужными для пользователя особенностями, но стоит заметно дешевле флагманских решений. Главная особенность этой читалки в том, что она дает пользователю возможность за разумные деньги читать книги в электронном варианте, при этом экономить личные средства и получать море удовольствия от происходящего. Ведь в отличии от необходимости покупать бумажные книги, электронная читалка дает возможность загружать контент из интернета совершенно бесплатно. Это громадное преимущество на самом деле, так как некоторые свежие релизы могут обходиться в тысячу рублей или даже более.Да, у этой читалки ниже разрешение — всего 800 на 600 точек. С другой стороны, если пользователь хочет получить устройство за небольшую сумму денег и он просто планирует читать на ней художественную литературу, то стоит присмотреться к этому варианту, так как устройство выдает вполне себе привлекательную картинку. При этом есть 4 гигабайта встроенной памяти — этого тоже с головой предостаточно, чтобы вы с комфортом хранили хоть целую библиотеку на своем компактном гаджете. За эти деньги найти что-то более привлекательное очень трудно, особенно если вы смотрите в сторону более-менее узнаваемых производителей.

Amazon Kindle PaperWhite 2018 8Gb

Наиболее оптимальным вариантом выглядит читалка PocketBook 616, которая обладает высоким разрешением экрана, при этом яркость отличная, есть большая диагональ дисплея и прочие мелкие бонусы, которые предоставляют пользователю возможность с комфортом читать книги. Все же разрешение, яркость и диагональ являются основными преимуществами, на которые стоит обращать внимание при покупке данного устройства. Например, очень важно иметь высокое разрешение, чтобы зрение не напрягалось при чтении, чтобы голова не болела и так далее. Так что модель PocketBook 616 в этом плане справляется просто отлично, даже лучше некоторых более дорогих конкурентов.Отдельно хотелось бы похвалить разработчика за то, что он решил использовать в своей книге 6 гигабайт встроенной памяти — на текущий момент книги в текстовом формате занимают не так много места, но с таким объемом можно носить с собой громадную библиотеку из сотен или даже тысяч книг. Это преимущество в том случае, если вы очень хотите читать много литературы или вам читалка нужна для просмотра лекций. В этом случае у вас будет предостаточно пространства для того, чтобы носить необходимое количество контента.

PocketBook 740 InkPad 3 Pro

Весьма ярким игроком на рынке электронных читалок выступает модель Amazon Kindle PaperWhite 2018, которая просто шикарно справляется со своей основной задачей — предоставляет пользователю возможность получать книги и читать их с полным комфортом. Собственно, ради этого пользователи такого рода устройства и приобретают — они не горят желанием покупать бумажные книги за баснословные деньги, особенно если учитывать, что обычно такие книги стоят под тысячу рублей. Всего одна книга в месяц и получается за год стоимость полноценного электронного устройства, способного вместить в себе целую библиотеку. Это громадное преимущество, которое стоит своих денег.В основе книги Amazon Kindle PaperWhite 2018 лежит дисплей на основе электронных чернил, который позволяет читать в нужной вам яркости и тем самым не нагружать зрение выше необходимой нормы. Это весьма важно для многих пользователей, так как читать с планшета или со смартфона иногда не совсем комфортно для глаз из-за мерцания дисплея. С этим гаджетом таких проблем нет и не будет, особенно если вы хотите получить комфорт на первом месте. Да, возможно, это не самое свежее устройство на рынке, ведь есть модели и поновее, но в целом и этого продукта хватит с головой, чтобы прочитать сотни книг. При этом стоимость продукта вполне разумная.

ONYX BOOX Poke 2 Color

Среди действительно флагманских моделей на рынке стоит обязательно отметить читалку PocketBook 740 InkPad 3 Pro, которая обладает абсолютно всем, что необходимо для пользователя. Например, производитель предлагает действительно большую диагональ дисплея — 7,8 дюйма при разрешении 1872 на 1404 точек позволяет наслаждаться чтением в полной мере. Это крайне важный момент, так как частенько пользователи переживают, что их устройство будет негативно влиять на глаза из-за низкого разрешения картинки. На самом деле всё немного не так, а уж с таким разрешением проблем точно не будет — это крайне комфортное для работы устройство, которое отлично справляется с поставленными задачами.Конечно, производитель делает массу дополнительных бонусов, которые позволят потенциальному покупателю читать с комфортом. Начнем с корпуса, который выполнен из качественного пластика, или стоит обратить внимание на аккуратные аппаратные клавиши управления. Все это сделано для того, чтобы вы пользовались устройством с максимальным комфортом и в ближайшие лет пять даже не думали о покупке другого, более современного, устройства. Да, конечно, за флагманский продукт придется отдать немало денег, но в целом в этом нет ничего удивительного, так как устройство за свои деньги предоставляет нереальный уровень комфорта и наслаждения.

Технологии не стоят на месте — смартфоны становятся мощнее, планшеты больше, а вот электронные читалки получили новый бонус в виде цветного экрана. Да, какое-то время назад мы могли только мечтать о том, что кто-то начнет производить цветные электронные чернила, но теперь это уже не новость — читалка ONYX BOOX Poke 2 Color является тому ярким подтверждением. Производитель представил свою новинку, она довольно быстро обрела популярность и теперь многие пользователи хотят обновить свою стандартную модель на эту более продвинутую. Собственно, в этом есть смысл, но лишь в тех случаях, если помимо чтения книг вы используете гаджет еще для чего-то.Например, на таком устройстве очень приятно читать комиксы, ведь они почти всегда цветные, при этом пользователь на обычных читалках цвет не видит, а с этим гаджетом все будет совсем иначе. также на устройстве можно изображения просматривать, читать журналы с цветными иллюстрациями, даже различные издания книг, в которых используются изображения. Это всё делает устройство совершенно уникальным — книга остается с теми же преимуществами, но теперь поверх всего этого есть еще и бонус в виде цветного экрана. Настоятельно рекомендуем посмотреть тем, кто уже владел обычной читалкой, но хочет чего-то нового.