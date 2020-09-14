Лучшая электронная книга. PocketBook 740 InkPad 3 Pro

DIGMA E63W 4 ГБ
Пожалуй, самым доступным вариантом среди всех устройств в нашей статье выступает модель DIGMA E63W, которая обладает всеми нужными для пользователя особенностями, но стоит заметно дешевле флагманских решений. Главная особенность этой читалки в том, что она дает пользователю возможность за разумные деньги читать книги в электронном варианте, при этом экономить личные средства и получать море удовольствия от происходящего. Ведь в отличии от необходимости покупать бумажные книги, электронная читалка дает возможность загружать контент из интернета совершенно бесплатно. Это громадное преимущество на самом деле, так как некоторые свежие релизы могут обходиться в тысячу рублей или даже более. Да, у этой читалки ниже разрешение — всего 800 на 600 точек. С другой стороны, если пользователь хочет получить устройство за небольшую сумму денег и он просто планирует читать на ней художественную литературу, то стоит присмотреться к этому варианту, так как устройство выдает вполне себе привлекательную картинку. При этом есть 4 гигабайта встроенной памяти — этого тоже с головой предостаточно, чтобы вы с комфортом хранили хоть целую библиотеку на своем компактном гаджете. За эти деньги найти что-то более привлекательное очень трудно, особенно если вы смотрите в сторону более-менее узнаваемых производителей.
PocketBook 616 8 ГБ
Наиболее оптимальным вариантом выглядит читалка PocketBook 616, которая обладает высоким разрешением экрана, при этом яркость отличная, есть большая диагональ дисплея и прочие мелкие бонусы, которые предоставляют пользователю возможность с комфортом читать книги. Все же разрешение, яркость и диагональ являются основными преимуществами, на которые стоит обращать внимание при покупке данного устройства. Например, очень важно иметь высокое разрешение, чтобы зрение не напрягалось при чтении, чтобы голова не болела и так далее. Так что модель PocketBook 616 в этом плане справляется просто отлично, даже лучше некоторых более дорогих конкурентов. Отдельно хотелось бы похвалить разработчика за то, что он решил использовать в своей книге 6 гигабайт встроенной памяти — на текущий момент книги в текстовом формате занимают не так много места, но с таким объемом можно носить с собой громадную библиотеку из сотен или даже тысяч книг. Это преимущество в том случае, если вы очень хотите читать много литературы или вам читалка нужна для просмотра лекций. В этом случае у вас будет предостаточно пространства для того, чтобы носить необходимое количество контента.
Amazon Kindle PaperWhite 2018 8Gb
Весьма ярким игроком на рынке электронных читалок выступает модель Amazon Kindle PaperWhite 2018, которая просто шикарно справляется со своей основной задачей — предоставляет пользователю возможность получать книги и читать их с полным комфортом. Собственно, ради этого пользователи такого рода устройства и приобретают — они не горят желанием покупать бумажные книги за баснословные деньги, особенно если учитывать, что обычно такие книги стоят под тысячу рублей. Всего одна книга в месяц и получается за год стоимость полноценного электронного устройства, способного вместить в себе целую библиотеку. Это громадное преимущество, которое стоит своих денег. В основе книги Amazon Kindle PaperWhite 2018 лежит дисплей на основе электронных чернил, который позволяет читать в нужной вам яркости и тем самым не нагружать зрение выше необходимой нормы. Это весьма важно для многих пользователей, так как читать с планшета или со смартфона иногда не совсем комфортно для глаз из-за мерцания дисплея. С этим гаджетом таких проблем нет и не будет, особенно если вы хотите получить комфорт на первом месте. Да, возможно, это не самое свежее устройство на рынке, ведь есть модели и поновее, но в целом и этого продукта хватит с головой, чтобы прочитать сотни книг. При этом стоимость продукта вполне разумная.
PocketBook 740 InkPad 3 Pro
Среди действительно флагманских моделей на рынке стоит обязательно отметить читалку PocketBook 740 InkPad 3 Pro, которая обладает абсолютно всем, что необходимо для пользователя. Например, производитель предлагает действительно большую диагональ дисплея — 7,8 дюйма при разрешении 1872 на 1404 точек позволяет наслаждаться чтением в полной мере. Это крайне важный момент, так как частенько пользователи переживают, что их устройство будет негативно влиять на глаза из-за низкого разрешения картинки. На самом деле всё немного не так, а уж с таким разрешением проблем точно не будет — это крайне комфортное для работы устройство, которое отлично справляется с поставленными задачами. Конечно, производитель делает массу дополнительных бонусов, которые позволят потенциальному покупателю читать с комфортом. Начнем с корпуса, который выполнен из качественного пластика, или стоит обратить внимание на аккуратные аппаратные клавиши управления. Все это сделано для того, чтобы вы пользовались устройством с максимальным комфортом и в ближайшие лет пять даже не думали о покупке другого, более современного, устройства. Да, конечно, за флагманский продукт придется отдать немало денег, но в целом в этом нет ничего удивительного, так как устройство за свои деньги предоставляет нереальный уровень комфорта и наслаждения.
ONYX BOOX Poke 2 Color
Технологии не стоят на месте — смартфоны становятся мощнее, планшеты больше, а вот электронные читалки получили новый бонус в виде цветного экрана. Да, какое-то время назад мы могли только мечтать о том, что кто-то начнет производить цветные электронные чернила, но теперь это уже не новость — читалка ONYX BOOX Poke 2 Color является тому ярким подтверждением. Производитель представил свою новинку, она довольно быстро обрела популярность и теперь многие пользователи хотят обновить свою стандартную модель на эту более продвинутую. Собственно, в этом есть смысл, но лишь в тех случаях, если помимо чтения книг вы используете гаджет еще для чего-то. Например, на таком устройстве очень приятно читать комиксы, ведь они почти всегда цветные, при этом пользователь на обычных читалках цвет не видит, а с этим гаджетом все будет совсем иначе. также на устройстве можно изображения просматривать, читать журналы с цветными иллюстрациями, даже различные издания книг, в которых используются изображения. Это всё делает устройство совершенно уникальным — книга остается с теми же преимуществами, но теперь поверх всего этого есть еще и бонус в виде цветного экрана. Настоятельно рекомендуем посмотреть тем, кто уже владел обычной читалкой, но хочет чего-то нового.