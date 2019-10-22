Лучшая игровая гарнитура 2019 года. Razer Kraken X

Corsair HS35 Stereo Gaming Headset

ASUS TUF Gaming H3

Геймеры привыкли к тому, что абсолютно вся продукция компании Corsair является слишком уж дорогой и не всегда понятно, почему. Теперь производитель решил опровергнуть данный миф и выпустил весьма доступную гарнитуру всего за 3870 рублей. Называется модель Corsair HS35 Stereo Gaming Headset и она выполнена в четырех цветах — синем, зеленом, красном и черном. Вы вольны выбрать тот вариант, который вам больше всего подходит по вкусовым предпочтениям. И, конечно, в плане характеристик устройство очень даже неплохо реализовано — есть все, что нужно геймеру.Подключается гарнитура посредством 3,5-мм джека, так что вы можете использовать устройство даже со смартфоном или планшетом, плюс производитель заявил о поддержке частотного диапазона от 20 до 20000 Гц. То есть, в плане частот все довольно стандартно и ожидать чего-то невероятного точно не стоит, но если вы покупаете гарнитуру для игр, а не для прослушивания инструментальной музыки, то проблем никаких возникнуть не должно. Амбушюры при этом довольно мягкие, а микрофон выдвинут на довольно длинной штанге и его можно устанавливать так, как вам удобнее. Одна из лучших гарнитур на рынке, еще и стоимость доступная.

Razer Kraken X

С компания ASUS случилась похожая история, как и с Corsair — пользователи привыкли к тому, что производитель выпускает очень стильные, но и довольно дорогие гарнитуры. А не каждому нужна подсветка и прочие радости, ведь есть огромная армия поклонников, которые хотят просто играть в игры с комфортом и наслаждением. И для них была выпущена гарнитура ASUS TUF Gaming H3 — она выглядит достаточно просто, но со вкусом, и при этом проблем с характеристиками или комфортом у нее нет. Оголовье довольно прочное, выполнено из дорогих материалов и может похвастаться мягким материалом во внутренней части корпуса. Это нужно, чтобы вам в голову ничего не давило во время игры.С внешней стороны устройство привлекает внимание неплохим дизайном чаш — матовый пластик черного цвета с глянцевыми вставками в виде логотипа, плюс оголовье серебристого цвета. Все это смотрится очень привлекательно, а мягкие амбушюры позволяют вам играть долго и не уставать при этом. Есть и микрофон на длинной штанге, которую можно загнуть в нужную сторону и получить более чистое звучание. Отличный способ играть, наслаждаться качественным звуком и общаться с товарищами по команде. Да и стоит гарнитура всего 4290 рублей, что очень даже доступно на самом деле.

SteelSeries Arctis 3 Bluetooth 2019 Edition

Разработчики гарнитуры Razer Kraken X решили пойти дальше своих конкурентов и привлечь внимание геймеров более широким диапазоном частот. Например, здесь нижний порог частотного диапазона составляет всего 12 Гц, а верхний порог — 28000 Гц. То есть, это заметно круче, чем у конкурентов и, вероятно, нижние частоты, которые важнее всего слышать в шутерах, здесь прорабатываются более детально и красочно. Да и с верхними частотами тоже проблем не возникнет, ведь крайний порог и правда очень высокий. Правда, не каждый пользователь способен услышать столь широкий диапазон, но это уже совсем другая история.В плане дизайна у устройства тоже все хорошо — производитель решил не отходить от классического внешнего вида и представил новинку с большими мягкими амбушюрами, мягким оголовьем, микрофоном на штанге и прочими привычными для нас бонусами. Особенно стильно смотрятся декоративные решетки на внешней части амбушюры — производитель всегда ими славился. Хотя, от классического зеленого цвета решили отказаться и из-за этого гаджет выглядит даже более уникальным. Хотя, конечно, дизайн это дело вкуса и сначала стоит смотреть на характеристики и цену. За Razer Kraken X просят 4490 рублей и это вполне разумные деньги.

Creative SXFI AIR

Пока другие крупные производители активно создают игровые гарнитуры с исключительно геймерским дизайном, SteelSeries Arctis 3 Bluetooth 2019 Edition является игровой гарнитурой, которую можно спокойно носить на улице и слушать музыку с комфортом. Главная фишка данного устройства заключается в выдвижном микрофоне — если он вам нужен, то его можно вытянуть из корпуса и общаться с товарищами по команде с полным комфортом. Если же микрофон вам не нужен, то можно засунуть его обратно и просто слушать музыку, смотреть фильмы или ходить в них на прогулку по парку. Это отличная возможность сэкономить на дополнительной гарнитуре.В плане звучания у SteelSeries Arctis 3 Bluetooth 2019 Edition тоже все отлично, так как у производителя громадный опыт, он отлично знает, как должны звучать игровые наушники. Здесь вам и отлично проработанные низы с басами, и уверенные средние частоты, и весьма достойные высокие. Все есть для того, чтобы в шутерах или гонках вы получали удовольствие и всегда знали, откуда топает враг. Для многих геймеров это действительно важно, ведь гарнитура это возможность лучше играть в соревновательные шутеры, например. Хотите в киберспорт? Вам нужна хорошая модель с отличным позиционированием.

Sennheiser GSP 670

Данная игровая гарнитура сразу привлекает внимание своим дизайном, особенно в белом цвете, но мы ее добавили в нашу подборку лучших игровых гарнитур не из-за этого, а из-за беспроводной работы. В целом переход на беспроводные технологии позволил серьезно изменить рынок, так как теперь производители либо предоставляют более крутые технологии, либо выпускают более доступные проводные версии. Пользователь выигрывает в обеих ситуациях. Так вот у Creative SXFI AIR есть и технологии, и звучание, и вполне разумная стоимость. Гарнитура выдает приличного уровня звучание за 12 тысяч рублей и это совсем недорого, если смотреть на конкурентов с примерно этим же набором преимуществ.Также стоит понимать, что гарнитура вас ни в чем не ограничивает — вы можете дергать головой, крутиться или вообще встать и уйти играть на диван, ведь шнур вас не привязывает намертво к месту. Это большое преимущество, но за него пришлось поплатиться более высоки весом устройства, веда нужно куда-то встроить батарею. И если вы не очень боитесь этого маленького недостатка, то стоит обязательно присмотреться к новинке — она за свои деньги дает прикоснуться к высоким технологиям и выдает отличное качество звука в играх.

У гарнитуры Sennheiser GSP 670 то же преимущество, что и у предыдущей модели — это полностью беспроводное устройство, которое позволяет вам не переживать о дискомфорте во время прохождения любимых игр. При этом качество звучания у продукта ничуть не хуже, чем у проводных конкурентов — высокие частоты отлично проработаны, средние и нижние тоже. Получается шикарный вариант и для игр, и для прослушивания музыки, и для просмотра фильмов, например.Также модель Sennheiser GSP 670 может похвастаться довольно приличным микрофоном — у него хорошее качество передачи голоса и многие профессиональные команды по соревновательным играм используют именно эту модель на турнирах. Если хотите купить нечто очень крутое, то стоит обратить внимание именно на этот гаджет — круче на рынке банально нет.