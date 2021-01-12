Лучшая игровая мышка. SteelSeries Rival 3

Выбор игровой периферии всегда сложен, так как пользователь может и разбирается в теме, но вариантов так много, что голова идет кругом. И в итоге пользователь просто запутается, так как принять окончательное решение очень тяжело. Чтобы упростить вам задачу, мы решили написать данную статью и рассказать о том, какие варианты стоят вашего внимания, а какие — совершенно нет. Итак, давайте смотреть, что же нам понравилось.

A4Tech X89

Начать хотелось бы с достаточно доступной игровой мышки, которая называется A4Tech X89. Не будем никого вводить в заблуждение — модель попала в топ исключительно благодаря низкой стоимости, достаточно привлекательному дизайну и надежности конструкции. Данная мышка не может похвастаться производительной начинкой, наличием какого-то продвинутого софта и прочих особенностей, которые могут привлечь внимание заядлого геймера. Вместо этого производитель предоставляет базу, которой с головой хватает для комфортного времяпровождения в виртуальных мирах. Всё же не все метят в киберспорт, верно?
Мышка достаточно удобно лежит в руке, вы можете крепко ее схватить и не потерять контроль за ситуацией даже в том случае, если рука сильно вспотела в пылу сражения. Имеется даже подсветка в корпусе, пусть и достаточно простая, которая придает устройство дополнительного шарма. Подключается гаджет к компьютеру посредством кабеля, он в обмотке и достаточно прочный, так что перетираться не должен со временем. За свои деньги это действительно классная мышка, обеспечивающая геймера всеми необходимыми возможностями и функциями. Особенно порадовало сходство с легендарной X7, которая в своё время покорила геймеров по всему миру.

Logitech G G102 Lightsync

Конечно, когда речь заходит о качественной игровой периферии, то компания Logitech в первом ряду и сразу предлагает лучшее за разумную цену. Да, стоит сразу сказать, что если вы решите смотреть в сторону дорогих флагманов с кучей дополнительных фишек, то цена там будет заоблачной — это стандартная практика. Но если посмотреть на более доступные варианты, вроде Logitech G G102 Lightsync, то можно с уверенностью заказывать и получать море удовольствия от прохождения любимых видеоигр. Особенно данная мышка понравится тем геймерам, которые ценят простоту, лаконичность и удобство в повседневном использовании.
Производитель решил привлекать внимание потенциальных покупателей продвинутым сенсором, который четко считывает все движения пользователя и позволяет с точностью до пикселя передавать каждое движение. Максимальное разрешение сенсора 8000 DPI, но, конечно, далеко не каждому геймеру нужно столько — большинству пользователей хватит четверти этих возможностей. С другой стороны, чем выше разрешение сенсора, тем точнее мышка передает движения, что говорит о высоком качестве компонентов. Здесь даже есть подсветка, пусть и достаточно скромная, но, все же, стоит напомнить, что это относительно доступный продукт. Да и подсветка не всегда важна на самом деле.

SteelSeries Rival 3

Среди геймеров бытует мнение, что продукция компании SteelSeries очень дорогая, так что её покупают только состоятельные игроки. На самом деле это достаточно странный миф, ведь на самом деле продукция компании достаточно доступная и стоит ничуть не дороже потенциальных конкурентов. Например, мышка SteelSeries Rival 3, которая является извечным фаворитом на рынке игровой периферии, очень нравится геймерам, но стоит столько же, сколько и другие представители среднего класса. При этом пользователь получает море удовольствия от качества сборки, дорогих материалов, качественных компонентов устройства. Этого достаточно, чтобы оправдать цену гаджета.
Отдельно хотелось бы похвалить продукт за то, что он реализован в зеркальном формате. То есть, мышка идеально подходит как для правшей, так и для левшей. На рынке достаточно мало игровых мышек, созданных не для правшей, так что продукт моментально привлёк наше внимание. Кроме того, стоит отметить качественные компоненты — точный сенсор, предельно долговечные переключатели. Данные преимущества в купе с качественными материалами позволяют пользоваться мышкой годами и даже не думать о замене. В данном случае заплатить немного больше денег и получить гаджет на длительное время использования вполне разумная затея.

HyperX Pulsefire Surge Black USB

Компания HyperX на рынке игровой периферии относительно недавно, но за этот короткий промежуток времени уже успела сколотить приличную армию поклонников, желающих получить качественный продукт за разумные деньги. Производитель делает ставку на относительной доступности при наличии всех необходимых пользователю преимуществ — качественной сборки, прочных материалов корпуса, довольно привлекательной подсветкой и, естественно, продвинутыми компонентами. Нужно понимать, что это уже мышка более дорогого класса, так что у нее больше преимуществ под капотом, которые стоят внимания. Особенно порадовал вес всего в 100 грамм — это достаточно легкое устройство по сравнению с конкурентами.
Также стоит отметить, что мышка достаточно удобная для разных хватов, у нее симметричный дизайн, так что устройство можно легко брать как левой, так и правой рукой. При этом пользователь может использовать программное обеспечение, которое дает гибкую настройку гаджета, плюс есть подсветка и прочие мелкие радости. За эти деньги пользователь получает достаточно качественный гаджет и большего, в большинстве ситуаций, ему и не нужно. Так что данная модель предоставляет шикарный набор преимуществ при отсутствии недостатков и разумной цене — требовать большего и не стоит.

Razer Basilisk V2

Завершать статью будет мышка Razer Basilisk V2, которая не только выглядит сногсшибательно, но и обладает целым списком различных преимуществ по сравнению с потенциальными конкурентами. Например, производитель использует качественный сенсор, который считывает малейшие движения и реагирует буквально на каждое изменение в положении мышки на столе. Это важно в тех случаях, когда геймеру нужно сражаться в соревновательных играх и каждый пиксель может решить исход боя. Особенно приятно играть в шутеры, стреляя точно в цель — ради этого мышку подобного плана и покупают. Впрочем, есть и еще несколько важных бонусов.
Во-первых, устройство создавали специально для правшей, что, конечно, не очень понравится левшам, но, с другой стороны, хват здесь более прочный и надежный, особенно если вы играете с ладонным хватом. Во-вторых, производитель в традиционной для себя манере использует продвинутое ПО, которое позволяет настраивать мышку так, как нужно геймеру. Это на самом деле важное преимущество, так как не все мышки даже флагманского уровня это умеют. И, в-третьих, мышка собрана из качественных материалов, что довольно приятно.
Комментарии и отзывы SteelSeries Rival 3
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