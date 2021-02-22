Лучшая материнская плата. ASRock B450M Pro4-F

Собрать компьютер своими руками из отдельных комплектующих — задача не из легких, особенно когда речь идет о достаточно большом количестве различных вариантов. Мы решили в этом вопросе помочь.

ASRock B450M Pro4-F

Одной из наиболее качественных и популярных материнских плат выступает модель ASRock B450M Pro4-F, которая выглядит достаточно привлекательно, при этом оборудована всем необходимым и стоит вполне разумных денег. Нужно понимать, что пользователь, конечно, без труда сможет найти более привлекательную материнскую плату, либо же ту, которая будет обладать большим набором преимуществ, но и стоимость модели в данном случае будет заметно выше. Данная же модель при достаточно низкой стоимости обеспечивает пользователя абсолютно всем необходимым для сборки мощного рабочего или игрового компьютера, а нам большего и не требуется.
Модель выполнена в форм-факторе microATX, у нее есть четыре слота под планки оперативной памяти DDR4 DIMM, имеется достаточно неплохая встроенная звуковая карта, радиаторы на цепях питания и прочие полезные компоненты, которые позволяют с удовольствием работать на компьютере без страха увидеть синий экран. Также стоит отметить, что мат. Плата оборудована двумя слотами PCI-E x16, так что, теоретически, вы даже можете поставить сюда две видеокарты, но на самом деле это маловероятный сценарий. Также имеется достаточно портов для подключения периферии и всё необходимое для подключения накопителей. Отличная материнская плата за свои деньги.

GIGABYTE B450M S2H (rev. 1.0)

Достаточно достойным конкурентом для вышеупомянутой материнской платы выступает модель GIGABYTE B450M S2H (rev. 1.0), которая тоже стоит весьма недорого, при этом у нее тоже имеются качественные цепи питания и радиаторы на них, плюс это достаточно компактное решение, которое легко помещается в любой корпус компьютера. Все же у форм-фактора microATX есть свои преимущества, которые предоставляют пользователю возможность купить более компактный или доступный корпус, а потом уже в нем собрать игровой ПК или мощную рабочую станцию. Это действительно важный бонус, так как некоторые корпуса для ATX-плат стоят крайне дорого.
Единственный минус данной материнской платы в том, что пользователь получает всего два слота под оперативную память — здесь нет возможности поставить четыре планки ОЗУ. С другой стороны, нужно понимать, что некоторым пользователям это и не нужно — если вы не планируете ставить 64 ГБ оперативной памяти, то нет смысла брать дорогую материнскую плату, которая предоставляет такую возможность — она просто не раскроет свой потенциал. Так что за свои деньги это вполне привлекательная модель с качественной сборкой, хорошими материалами и прочими бонусами, за которые не жалко будет отдать свои деньги. Отказаться от данной платы можно лишь в том случае, если вы очень хотите ATX-формат или 4 слота под планки оперативной памяти.

GIGABYTE B450 AORUS ELITE (rev. 1.0)

Естественно, когда речь идет о достаточно продвинутых материнских платах, то стоит сразу обратить своё внимание на данную модель, которая обладает даже большим количеством преимуществ, чем пользователю нужно. Но, с другой стороны, если вы хотите получить качественный продукт и при этом у вас нет необходимости экономить, то почему бы не получить более продвинутый вариант для большего комфорта. Тем более, что помимо дизайнерских дополнений, которые здесь имеются, пользователь получает еще и практические преимущества. Например, радиаторы на цепях питания эффективно их охлаждают, при этом все компоненты качественные и дорогие, имеется прочный текстолит.
Отдельным бонусом можно назвать наличие радиатора на слоте M.2, который идет в комплекте. Пользователь может купить накопитель твердотельный, поставить его на материнскую плату, после чего с комфортом играть в игры или заниматься работой с графикой, пока радиатор не дает накопителю перегреться. Обычно такие радиаторы приходится покупать отдельно, но в данном случае вы получаете крутой продукт за разумные деньги уже с радиатором в комплекте. Это действительно приятный бонус. Также есть подсветка, море портов для подключения периферии и так далее. Свою стоимость материнская плата отрабатывает на триста процентов, но только в том случае, если вам это действительно нужно.

ASRock B450M Pro4

Отдельно хотелось бы обратить внимание на материнскую плату ASRock B450M Pro4, которая лишилась всех ярких преимуществ, но обзавелась низкой стоимостью и всем необходимым для сборки производительной системы. Все же стоит понимать, что пользователь, покупая материнскую плату, нацелен в первую очередь на мощность, стоимость и прочие параметры, а уже потом он смотрит на дополнительные бонусы вроде подсветки, красивого текстолита или дизайн корпуса. Именно по этой причине ASRock B450M Pro4 выглядит настолько привлекательным решением — здесь есть всё за минимальные деньги. К примеру, радиаторы установлены на всех элементах, которые нагреваются в процессе работы компьютера.
Также стоит отметить, что материнская плата оборудована сразу двумя слотами PCI-E x16, хотя, конечно, сомневаемся, что на такой плате разумно собирать систему из двух видеокарт в связке. Также имеется четыре слота под оперативную память, которая будет работать в двухканальном режиме, плюс есть два слота под установку M.2 PCI-E/SATA 3.0. То есть, никаких серьезных ограничений пользователь не увидит, хотя стоимость платы довольно низкая. Но, правда, здесь действительно нет подсветки и прочих приятных мелочей.

MSI B450 TOMAHAWK MAX

Можно с уверенностью сказать, что материнская плата MSI B450 TOMAHAWK является одной из наиболее продаваемых на рынке — производитель посуетился, и еще на релизе модели реализовал поддержку нового BIOS, который позволяет устанавливать даже процессоры следующего поколения. Это достаточно важный бонус, так как пользователь получает возможность с комфортом собирать компьютер из любых компонентов, при этом не тратить лишние деньги на обновление компьютера при выходе процессоров следующего поколения. А Max-версия просто обладает большим количеством бонусов, которые тоже приносят определенное удовлетворение.
Также плата может похвастаться целым набором различных особенностей и преимуществ — здесь имеется два слота PCI-E x16, которые позволяют установить видеокарты в связке, плюс четыре слота под оперативную памяти и достаточно много пространства для установки твердотельных накопителей, периферии и прочих компонентов. Это очень крутой продукт, который реализован на самом высоком уровне. Есть даже поддержка технологии CrossFire, которая обеспечит пользователя нужными возможностями для объединения видеокарт. Но, конечно, а этот бонус приходится платить немного больше, чем за предыдущие доступные модели, так что нужно быть к этому готовым.
Комментарии и отзывы ASRock B450M Pro4-F
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