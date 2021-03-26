Лучшая материнская плата на чипсете LGA 1200. ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

Сейчас на рынке материнских плат достаточно много интересных решений, которые позволяют собрать качественный, надежный и производительный компьютер для игр или работы, но в таком разнообразии пользователь легко может запутаться. Мы решили вам в этом помочь, выбрав лучшие платы под разные задачи и с разной стоимостью — осталось только выбрать ту, которая подходит вам по цене.

ASRock B460M PRO4

Начать хотелось бы с достаточно доступной материнской платы, которая обеспечивает пользователя возможностью использовать процессоры Intel последнего поколения без функции разгона по множителю за вполне разумные деньги. Конечно, если пользователь хочет играть в игры и получать от них максимум удовольствия, то ему стоит присмотреться к более мощным процессорам с индексом К в названии, но если речь идет о бюджетной сборке или о рабочем компьютере, то покупать флагманскую материнскую плату нет необходимости. Вполне хватит B-чипсета, который отлично справляется с поставленными задачами и даёт возможность собрать мощную систему.
У этой материнской платы имеется внушительных размеров радиатор на цепях питания, что, безусловно, большое преимущество, при этом есть радиатор на месте для установки твердотельного накопителя форм-фактора M.2, есть возможность подключить две видеокарты и даже подсветка имеется. При этом пользователь получает четыре слота под установку оперативной памяти, удобный для настройки системы BIOS и множество портов для подключения периферии. В большинстве случаев этого предостаточно, особенно если вы хотите за адекватные деньги получить максимум возможностей.

ASUS PRIME Z490-P

Компания ASUS достаточно активно продвигает свои материнские платы, которые пользуются повышенным спросом по ряду причин. Во-первых, производитель использует весьма современный и удобный для использования BIOS, который позволяет комфортно настраивать параметры системы охлаждения, выстраивать разгон, управлять вентиляторами в корпусе и так далее. Это действительно важное преимущество, которое реализовано и в ASUS PRIME Z490-P. Во-вторых, что немаловажно, пользователь получает достаточно низкую цену при высоком качестве продукта.
Все же не каждый из нас может купить дорогую материнскую плату флагманского уровня и получать удовольствие от подсветки, некоторым пользователям нужна более доступная модель, которая будет справляться с поставленными задачами. И, в-третьих, нужно понимать, что материнская плата является условным фундаментом для сборки вашего игрового или рабочего компьютера, так что качество сборки и компонентов играет действительно важную роль. Всё это у ASUS PRIME Z490-P имеется, так что мы смело можем рекомендовать плату всем тем, кто хочет разгонять процессор по множителю. Эта функция на Z-чипсете присутствует и отлично справляется с поставленной задачей.

MSI Z490-A PRO

Впрочем, у компании MSI проблем с качеством BIOS тоже нет — производитель на рынке уже достаточно давно, у него сложились свои особенности и фирменные фишки, так что пользователь, который хочет заниматься разгоном своей системы, вполне может разгонять процессор по множителю, получая более высокую производительность. При этом, естественно, в BIOS есть все необходимые настройки для того, чтобы пользователь мог управлять вентиляторами в корпусе, настраивал работу системы охлаждения процессора и так далее. В этом плане модель действительно крайне привлекательная, так как плата на Z-чипселе подразумевает работу с разгоном.
Помимо этого производитель оборудовал свою материнскую плату всеми необходимыми радиаторами — они есть на восточном мосту и на цепях питания. Это тоже достаточно важный момент, так как под нагрузкой цепи питания нагреваются и без радиатора работать с компьютером будет проблематично. Добавляем сюда достаточно качественные компоненты и получаем отличную материнскую плату, которая за эти деньги даёт просто безумное количество преимуществ и бонусов. Да, платы на данном чипсете стоят достаточно дорого, но они своих денег стоят на триста процентов без всякого сомнения. Все же разгон процессора дает дополнительную производительность.

GIGABYTE Z590 VISION G (rev. 1.0)

Конечно, на рынке представлен еще и флагманский чипсет Z590, который обладает целым рядом различных преимуществ и предоставляет пользователю возможность собрать действительно мощнейший ПК для игр или работы. Но при выборе подобной модели нужно понимать, что это будет достаточно дорогое удовольствие, при этом пользователь будет просто обязан разгонять свой процессор до предельных значений, иначе это будет переплата за мощность, которую вы не используете. С другой стороны, если пользователь морально готов к подобным расходам и манипуляциям, то можем смело рекомендовать данную материнскую плату — она достаточно дорогая, но раскрывает все возможности нового поколения процессоров Intel.
Стоит отметить, что производитель достаточно неплохо вложился во внешний вид своего устройства — материнская плата выглядит очень привлекательно и дорого, здесь сомнений нет. Есть и декоративный кожух из белого пластика, и накладки, и радиаторы на твердотельный накопитель, и красивый текстолит. Видно, что компания изначально планировала продавать плату за внушительную сумму, так что высокую цену решили подкрепить еще и достаточно стильным дизайном. И, в принципе, если вы хотите купить плату для топового процессора, то эта модель именно для вас и создана — она дает море возможностей и надежность.

ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI

Естественно, конкурентам есть чем ответить топовым моделям на новейшем на текущий момент чипсете Z590. И среди множества различных моделей нам больше всего понравилась плата ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI, которая помимо стандартных для данного чипсета особенностей предоставляет пользователю еще и множество других преимуществ. Например, прямо в комплекте с платой идет модуль для подключения к беспроводной сети Wi-Fi, что позволяет вам забыть о кабелях и пользоваться скоростным интернетом не пробивая стену к своему компьютеру. Это важный бонус, так как современный интернет позволяет играть в игры не по кабелю, а по беспроводному подключению без задержек.
При этом, естественно, материнская плата тоже оборудована всем необходимым — у нее имеются радиаторы на цепях питания, есть все необходимые разъёмы, продвинутый BIOS для настройки платы под любые требования пользователя и задачи. Кроме того, эта материнская плата поддерживает подключение сразу двух видеокарт — пользователю достаточно лишь купить их, чтобы получить мощнейший набор возможностей. Но, с другой стороны, при всех этих преимуществах материнская плата стоит на несколько тысяч рублей дешевле, чем потенциальные конкуренты, так что ее можно смело назвать лучшей в сегменте на текущий момент.
Комментарии и отзывы ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI
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