Лучшая мышка для игр. Logitech G G102 Lighsync Black

Logitech G G102 Lighsync Black

667239002,624176005,673016450,99530000,673003870 Выбор игровой мышки — всегда крайне сложный процесс, требующий от пользователя массу времени и усилий. Мы решили этот процесс упростить, чтобы вам было проще и понятнее, как действовать в данной ситуации.

ASUS TUF Gaming M3

Начать данную статью хотелось бы с достаточно интересной и, что самое важное, доступной игровой мышки под названием Logitech G G102 Lighsync Black, которая может похвастаться всеми необходимыми для пользователя параметрами. Начать стоит с того, что данная мышка получила оптический сенсор с разрешением 8000 dpi. Конечно, никто не станет использовать столь высокое разрешение, но само его наличие говорит нам о том, что сенсор достаточно качественный — он будет отслеживать действия игрока с предельной точностью. Особенно это полезно в видеоиграх, которые требуют от пользователя молниеносную реакцию. Например, в шутерах такие сенсоры показывают себя просто отменно.Также стоит отметить, что продукт оборудован достаточно качественными переключателями, хорошим дорогим пластиком и довольно качественной сборкой. Этого предостаточно, чтобы пользователь наслаждался происходящим и получал от этого море удовольствия. Да, при этом стоит сказать, что это все же доступная мышка — она стоит около двух тысяч рублей. Так что ожидать от нее каких-то нереальных технологий не стоит, да и стоит сказать, что она работает по проводу. Для кого-то это будет действительно важно, но если вы просто хотите получить качественную мышку за разумные деньги, то это отличный способ.

SteelSeries Rival 3

Следующей моделью в списке идёт тоже достаточно доступная игровая мышка ASUS TUF Gaming M3, которая тоже стоит разумных денег, но предоставляет пользователю все необходимые возможности для сражений в виртуальных мирах. Например, мышка может похвастаться достаточно продвинутым оптическим сенсором с разрешением 7000 dpi, который весьма точно считывает движения пользователя и точно передает их на компьютер. Это важно в тех проектах, где нужно точно попадать в цель и где малейшее промедление может стать решающим. Именно ради этого пользователю и дают возможность использовать настолько продвинутое решение за разумные деньги — не всегда есть необходимость покупать топовое решение, если вы просто хотите играть с комфортом.Также производитель оснастил свою мышку сразу семью программируемыми клавишами — пользователь вполне может самостоятельно настроить на них какие-то действия, чтобы было комфортнее играть в различные игры. Особенно это полезно в ситуациях, когда нажать клавишу на мышке куда удобнее, чем искать кнопку на клавиатуре. Естественно, устройство тоже может похвастаться достаточно качественным корпусом с прочными клавишами из дорогого пластика, плюс есть весьма яркая подсветка. Всего этого хватает, чтобы мы могли назвать мышку действительно одной из лучших на рынке за свои деньги.

HyperX Pulsefire Surge Black USB

Следующей достаточно интересной мышкой в нашей статье идет модель SteelSeries Rival 3, которая пользуется невероятной популярностью на рынке вот уже столько лет. Основное преимущество продукта в том, что это довольно прочная в плане конструкции мышка, которая при этом оборудована качественным сенсором, который отлично считывает действия пользователя. Эта мышка активно используется в соревновательных играх, при этом стоит вполне разумных денег, что на самом деле очень важно — не все пользователи готовы тратить много личных денег на то, чтобы приобрести себе крутую игровую мышку флагманского уровня. Кому-то достаточно иметь более доступное решение, которое справляется с поставленными задачами.Конечно, на текущий момент пользователь легко сможет найти беспроводную мышку, которая будет отлично справляться с поставленными задачами, плюс с подсветкой, с различными дополнительными бонусами. Но такие мышки стоят больше, гораздо больше, хотя при этом дают возможность так же играть в соревновательные игры или одиночные. Если у пользователя на это нет денег, то нет смысла и переплачивать, ведь устройство на самом деле достаточно качественное и не имеет недостатков. Если вы хотите надежное решение на много лет, чтобы играть и получать исключительно удовольствие, то смело смотрите в сторону этой мышки — она уже давно доказала, что является идеальным решением.

Razer Basilisk X HyperSpeed

Естественно, когда речь идет о качественных игровых решениях, то всегда хочется посоветовать к приобретению мышку HyperX Pulsefire Surge, которая обладает целым спектром преимуществ по сравнению с конкурентами. Например, производитель использует довольно качественные переключатели под правой и левой клавишами мыши — это достаточно важно, на самом деле. Например, пользователь может не переживать о том, что его мышка выйдет из строя, так как ее ресурс позволяет с комфортом заниматься виртуальными баталиями длительное время. Также производитель использует весьма современный оптический сенсор, который способен легко справиться с малейшими движениями мышки — вам достаточно выбрать нужный уровень чувствительности, чтобы получать от игр максимум удовольствия.Отдельно хотелось бы похвалить производителя за то, что он использует весьма современный софт — там пользователь может настроить подсветку своей мышки, изменить различные параметры, назначить кнопки, поставить необходимые эффекты и так далее. То есть, устройство изначально из коробки обладает целым рядом различных преимуществ, при этом вы еще можете дополнительно добавить различные настройки, чтобы получать больше комфорта во время игрового процесса. Это действительно важный момент, особенно в том случае, если вы хотите выжать из контроллера максимум возможностей.

Завершать данную статью будет весьма продвинутая мышка действительно флагманского уровня — это именно то устройство, которое даст вам даже те функции и преимущества, о которых вы даже не подозревали. Например, стоит уточнить, что это полностью беспроводное решение, которое дает полный контроль и свободу — вас не сковывают провода, не нужно переживать о том, как далеко стоит компьютер, хватит ли кабеля и так далее. Нет, достаточно просто взять и забыть о кабелях навсегда — мышка с этой задачей отлично справляется. Более того, стоит отметить, что производитель уделяет отдельное внимание софту.Программное обеспечение в данной ситуации играет не менее важную роль, чем материалы или аппаратная составляющая, ведь пользователь хочет получить больше контроля. Можно выставить уровни чувствительности, можно изменить подсветку и ее эффекты, можно изменить функции клавиш или даже написать макросы, чтобы мышка по одному нажатию выполняла целую цепочку действий. Это действительно важно, так как на самом деле пользователю крайне необходимо от такой дорогой мышки получать все функции для настройки. И производитель это даёт — здесь лучший сенсор на рынке, наиболее качественные переключатели, отличное программное обеспечение.