Лучшая оперативная память DDR4 на 2019 год

2019-04-01, Автор - Ganibal; Продукт - HyperX HX430C15PB3K2/16; [123]
Оперативная память – один из важных компонентов компьютера, напрямую влияющий на скорость его работы. Именно поэтому многие стремятся максимально расширить оперативную память, добавляя планки или меняя старые на более «вместительные» модули. Однако особенности системной платы и процессора, установленных в ПК, накладывают серьезные ограничения на выбор того или иного типа оперативки. И не зная всех нюансов, вы рискуете купить неподходящую планку либо переплатить лишние деньги за устройство, которое не сможет раскрыть весь свой потенциал. Поэтому мы подготовили подборку лучшей оперативной памяти на 2019 год, по мнению МегаОбзор.

HyperX HX430C15PB3K2/16

Оперативная память HyperX HX430C15PB3K2/16 - это 16-гигабайтный комплект, состоящий из двух 8-гигабайтных модулей. Модель соответствует типу DDR4. Память станет отличным вариантом для использования в составе ультра производительного игрового компьютера. Если же вы хотите собрать мощную систему универсального назначения, то память Kingston HyperX Predator [HX430C15PB3K2/16] также способна удовлетворить все требования. Скоростные характеристики памяти впечатляют: используя тактовую частоту 3000 МГц, модель характеризуется пропускной способностью, равной 24000 МБ/с. При этом вы сможете извлечь преимущества из поддержки технологии Intel XMP, поддержку которой имеет память. Владельцы материнских плат, рассчитанных на использование памяти, работающей на других, более низких частотах, также смогут использовать устройство, ведь память может функционировать на частотах от 1600 МГц.

Corsair CMW16GX4M2C3000C15

Оперативная память Corsair CMW16GX4M2C3000C15 - эта оперативная память для игровых компьютеров. Оперативка наделена многоцветной RGB-подсветкой. Пользователи смогут настраивать самые разные эффекты при помощи программного обеспечения Corsair iCUE. Кроме того, они совместимы с системами GIGABYTE RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync. Поддержка оверклокерских профилей Intel XMP 2.0 облегчит подбор настроек подсистемы оперативной памяти в UEFI.

G.SKILL F4-3000C16D-16GTZR

Оперативная память G.SKILL F4-3000C16D-16GTZR - основываясь на сильном успехе серии G.SKILL Trident, серия Trident Z RGB представляет собой одну из самых высокопроизводительных DDR4-памяти в мире, предназначенную для энтузиастов и экстремальных геймеров. Комплект высокопроизводительной памяти G.Skill серии Trident Z RGB, состоящий из 2-х модулей DDR4 общим объемом 16 ГБ. Память работает на частоте 3000 МГц. Пропускная способность данной памяти составляет 24000 МБ/с, а тайминги 16-18-18-38. Радиаторы позволяют лучше охлаждать чипы памяти, тем самым повышается стабильность работы системы и разгонный потенциал. Встроенная поддержка оверклокерских профилей XMP 2.0. Напряжение питания памяти: 1.35 В

Patriot Memory PVR416G300C5K

Оперативная память Patriot Memory PVR416G300C5K - компания Patriot Memory анонсировала модули и комплекты оперативной памяти Viper RGB стандарта DDR4, рассчитанные на использование в игровых настольных компьютерах. Модули совместимы с системами ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync и MSI Mystic Light Sync. На оперативную память предоставляется пожизненная гарантия от компании.

Patriot Memory PV416G300C6K

Оперативная память Patriot Memory PV416G300C6K - это 16 ГБ высококачественной памяти типа DDR4, которая обеспечит пропускную способность PC24000 и вариативную тактовую частоту от 1600 МГц до 3000 МГц. При этом данная оперативка отличается низким тепловыделением, а кроме того оборудована радиатором для минимизации возможного нагрева. А это значит, что этой оперативной памяти гарантирована защита от температурных воздействий, даже во время очень сложных и энергоемких операций. Высота этой оперативки 42.6 миллиметров, а напряжение для работы требуется всего в 1.35 В. Эта оперативная память легко устанавливается, и вы сразу же увидите и почувствуете, насколько более производителен стал ваш компьютер. Насколько быстрее, благодаря Patriot Viper 4, ваш компьютер реагирует на команды, загружает программы и приложения и обрабатывает высокодетализированное видео.

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