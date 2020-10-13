Лучшая рация. Baofeng UV-5R 8W

Очень часто пользователи нуждаются в качественной рации, которая необходима для прогулок по лесу или горам, для охоты, рыбалки и прочих ситуаций, в которых пользователю нужна связь в отдаленных локациях. Но при этом никаких подробных гайдов на эту тему нет, а значит, стоит обратиться к интернету и подобрать идеальное решение за свои деньги. Собственно, это мы и сделали — теперь вам нужно лишь подобрать ту модель, которая отлично справляется с задачами и подходит вам по бюджету.

Baofeng UV-5R 8W

Начать статью стоит с наиболее популярной рации, которая пользуется огромным спросом на рынке. Причина довольно простая — пользователь за вполне разумную сумму получает рацию с мощностью 8 Вт, которая позволяет передавать информацию на расстоянии в 3-4 километра. Этого предостаточно для поездок на автомобиле, для походов, охоты, рыбалки и прочих мероприятий на открытом воздухе. Все же нет смысла покупать какую-то безумно дорогую рацию, если вам нужно просто общаться на одной волне, сообщая о каких-то изменениях в маршруте или происшествиях. Именно по этой причине модель и пользуется таким высоким спросом — за 1500 с копейками рублей найти что-то лучше просто не выйдет.
Также стоит отметить, что работает устройство от литий-ионной батареи, в комплекте идет специальная станция для зарядки. После использования пользователь просто ставит гаджет в подставку и рация заряжается, после чего вы можете спокойно забирать продукт с собой. Конечно, есть на рынке более технологичные решения, их достаточно много, но производитель делает ставку на доступности и за счет этого привлекает внимание аудитории. Все же не каждому нужна флагманская модель, кому-то хватит и более доступного варианта, покрывающего небольшую площадь. Идеальное решение на случай, если ранее рацией вы не пользовались.

ТЕРЕК Спорт

Данную рацию весьма активно используют при спортивном ориентировании из-за ее простоты и удобства в использовании. Пользователю не нужно разбираться со сложными настройками, думать о том, как правильно подобрать параметры для оптимальной связи и так далее — всего несколько клавиш на корпусе позволяют быстро понять, как работать с гаджетом, после чего настроить частоту и получать информацию в радиусе трех километров. Это весьма важный момент, так как данного радиуса предостаточно для подавляющего большинства пользователей — в лесу или в горах общаться по рации будет вполне комфортно. Конечно, из минусов стоит отметить отсутствие дисплея, но на качество связи это никак не влияет.
Стоит сказать, что помимо спортивного ориентирования модель часто используется в походах — пользователям достаточно настроиться на одну волну, после чего связываться для передачи информации. Благодаря отсутствию дисплея длительность автономной работы у продукта выше, нет проблем с потерей заряда в неожиданный момент, плюс корпус достаточно прочный и отлично справляется с легким физическим воздействием. Да и будем честными — за эти деньги гаджет отрабатывает на триста процентов. Настоятельно советуем присмотреться, если вы ищете недорогой, но эффективный вариант.

СОЮЗ 4

По названию данной модели можно догадаться, что производитель отечественный. И это, конечно, крайне приятно по множеству факторов, но самое главное то, что устройство достаточно доступное, хотя предоставляет просто безумное количество возможностей. Например, устройство обладает мощностью в 5 Вт, но при этом охватывает 10 километров радиуса. Этого предостаточно, чтобы получать информацию даже в очень большом лесу, на выездной охоте или рыбалке. Собственно, именно охотники эту рацию покупают чаще всего, ведь она достаточно прочная, при этом десять километров — отличное покрытие, чтобы говорить по нужной волне. Среди отечественных продуктов это наиболее интересный вариант на текущий момент.
Естественно, устройство также поддерживает технологии кодирования CTCSS, DCS, DTMF, имеется поддержка 128 каналов, удобный для разговора корпус и масса других моментов, которые работают на комфорт пользователя. При этом, что тоже важно, стоимость рации вполне адекватная для таких характеристик — получить радиус покрытия в 10 километров за меньшую сумму довольно тяжело на самом деле, особенно если речь идет про достойные варианты, а не про устройства от малоизвестных китайских компаний. Все же рация покупается далеко не на один год, так что стоит брать качественный продукт.

TurboSky T3

Следующей моделью, на которую стоит обратить своё внимание, является рация TurboSky T3 с мощностью 5 Вт. Этого предостаточно, чтобы пользователь мог общаться на большом расстоянии, передавать информацию о своём местоположении или каких-то важных моментах в рабочем процессе. Стоит сказать, что это действительно популярная модель, которая заслужила свои высокие оценки пользователей в первую очередь благодаря качеству сборки. Как мы уже сказали, рация это не смартфон — ее покупают раз и на пять или больше лет, так что никто не планирует менять устройство каждые несколько месяцев. И пользователь хочет получить максимально прочный продукт, который устроит его в процессе использования полностью.
Корпус выполнен из прочного пластика, имеется длинная антенна, все необходимые технологии шифрования и приличный радиус действия. Для большинства пользователей эта модель будет даже слегка избыточной, особенно если учитывать, что большинству не нужна такая уж большая площадь покрытия. Если вам нужно более простое устройство, то присмотритесь к предыдущим моделям — они доступнее. Если нужна хорошая рация с продвинутыми характеристиками и прочими бонусами, то можно и переплатить. В данном случае пользователь платит в первую очередь за качество сборки и прочный корпус со всеми необходимыми технологиями.

COMRADE R6 DIGITAL

Настоящей флагманской моделью выступает рация COMRADE R6 DIGITAL, которая рекомендуется пользователям, которые хотят получить наиболее продвинутое устройство. Эта рация рекомендуется в случаях, когда вы отправляетесь в какие-то большие леса или находитесь от своих товарищей на громадном расстоянии. Дело в том, что у этой модели радиус покрытия 32 километра — этого предостаточно, чтобы передавать информацию даже на громадном расстоянии в лесу, горах или поле. С другой стороны, нужно понимать, что если вы не планируете использовать рацию с таким покрытием, то и смысла переплачивать за это не стоит.
К примеру, если ваш максимальный радиус покрытия составляет 3 или 4 километра, то зачем платить такие деньги и покупать модель на 32 километра. Кроме того, нужно понимать, что подобные продукты обычно покупаются профессионалами для выполнения определенных задач — если рация вам нужна для охоты или рыбалки, то стоит брать первые несколько моделей. Это устройство для профессионалов с определенными требованиями.
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