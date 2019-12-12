Лучшая веб-камера 2019 года. Razer Kiyo

Defender C-2525HD

Microsoft LifeCam HD-3000

Самой доступной веб-камерой, которую мы можем посоветовать для покупки, является модель Defender C-2525HD, которая снимает изображение в разрешении 1600 на 1200 точек. Это достаточно качественное решение, которое идеально подходит для видеозвонков в различных сервисах и приложениях. Качество картинки достаточно высокое, подключается устройство по довольно длинному кабелю с USB, а значит никаких проблем с работой у вас возникнуть не должно. Конечно, стоит понимать, что камера со стоимостью 960 рублей не может удивить нереальной детализацией, ведь датчик изображения там довольно мал.Однако для звонков вам этого хватит с головой, без всякого сомнения. Более того, если вы хотите вести прямые трансляции, то Defender C-2525HD тоже можно посоветовать, ведь на стриме обычно картинку с веб-камеры делают достаточно компактной и небольшой, так что если и будут проблемы с детализацией, то их просто не будет видно. Отличное решение за вполне разумную цену — можем смело посоветовать продукт всем, кто хочет получить недорогой продукт для повседневного использования. Минус только в том, что на мониторе эту камеру закрепить не выйдет.

Canyon CNS-CWC5

Следующим устройством в нашей подборке идёт камера Microsoft LifeCam HD-3000, которая производится под руководством компании Microsoft, а значит будет отлично работать с компьютерами под управлением операционной системы Windows. Уже из названия можно понять, что снимает камера в разрешении HD, то есть 1280 на 720 точек. Это вполне приличная картинка, которая позволяет с комфортом общаться с родными и друзьями в Skype, а также снимать ролики или вести прямые трансляции. Конечно, разрешение не идеальное, но и камера стоит вполне разумных денег, чтобы закрыть на это глаза.Отдельно хотелось бы похвалить веб-камеру за наличие встроенного микрофона. Он позволяет общаться с друзьями без использования гарнитуры или отдельного микрофона, что крайне удобно, если у вас ничего из этого нет. Просто ставите камеру, включаете запись и начинаете общаться, а встроенный микрофон будет захватывать ваш голос. Да, качество звука далеко не идеальное, но если у вас нет гарнитуры, а очень хочется поговорить с товарищем по видеосвязи, то этот бонус станет приятным подарком. В плане качества сборки тоже все отлично, да и камера с ножкой позволяет ставить ее на стол и цеплять на монитор.

Genius WideCam F100

Модель Canyon CNS-CWC5 является первым устройством в нашей подборке, которое позволяет записывать видео в разрешении 1920 на 1080 точек. Это довольно приятно, ведь современный интернет двигается в сторону более высокого разрешения и если HD-картинка многим кажется устаревшей, то FullHD вполне справляется с поставленными задачами. Тем более, у многих пользователей нет 4К-телевизора или монитора, чтобы оценить запись с вашей веб-камеры в более высоком разрешении. Так что мы с уверенностью можем сказать, что Canyon CNS-CWC5 идеально подойдёт для тех, кто хочет оптимальное качество картинки за разумные деньги.Помимо записи видео в высоком разрешении данная веб-камера может похвастаться функцией автоматической фокусировки, которая полностью убирает необходимость вручную настраивать фокус перед записью. Это удобно, ведь в процессе разговора вы можете двигаться и без автоматического фокуса лицо человека просто будет нечетким. А вот с функцией автоматической фокусировки вы можете спокойно двигаться, жестикулировать и отклоняться на кресле, ведь камера сама поймает фокус и сделает картинку приятной. Это самая дешевая FullHD-камера, которую мы можем посоветовать.

Logitech HD Pro Webcam C920

Компания Genius длительное время была лидером на рынке недорогой компьютерной периферии. Сейчас ситуация немного изменилась, ведь конкурировать с морем доступной китайской электроники довольно тяжело, но производитель просто решил уйти в средний класс, где отлично себя показывает. К примеру, веб-камера Genius WideCam F100 является отменным решением, которое при своей довольно низкой стоимости позволяет наслаждаться качественной картинкой и прочими бонусами современного продвинутого решения. Мы можем порекомендовать эту камеру тем, кто хочет высокое качество за вменяемые деньги.Данная модель может похвастаться записью контента в разрешении 1920 на 1080 точек, что положительно сказывается на качестве картинки при звонке в Skype, например. Более того, у пользователя всегда есть возможность поставить камеру на стол или нацепить ее на экран монитора, что тоже довольно полезно для выбора оптимального угла обзора камеры. Также у Genius WideCam F100 есть встроенный микрофон, который вполне достойно записывает звук пользователя, и есть функция автоматической фокусировки. Это практически та же камера, что и предыдущая модель в подборке, но с другим дизайном и чуть более гибкой подставкой.

Razer Kiyo

Пока бывшие лидеры рынка компьютерной периферии пытаюсь как-то победить китайскую недорогую продукцию, компания Logitech решила привлекать потенциального покупателя высоким качеством продукции при достаточно разумной стоимости. К примеру, веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920 является победителем массы премий и обладательницей моря наград от самых разных интернет-ресурсов. Устройство настолько идеально собрано, что для получения картинки в разрешении 1920 на 1080 точек для ПК просто нет ничего лучше. Производитель убрал все лишнее и добавил те функции, которые так нужны потенциальному покупателю.К примеру, здесь есть функция автоматической фокусировки, которая еще дополнена отдельным бонусом в виде слежения за лицом. Это достаточно крутой бонус, который позволяет не терять фокус на лице пользователя во время звонков или ведения прямой трансляции. Конечно, есть поддержка фирменного софта компании, масса мелких бонусов вроде отличной подставки и прочного корпуса из черного матового пластика. Если вам нужна именно веб-камера без лишних наворотов, то Logitech HD Pro Webcam C920 подойдет просто идеально и легко уделает любого конкурента.

Завершает нашу подборку веб-камера компании Razer, которая буквально покорила мир стримеров. Дело в том, что обычно ведущие прямых трансляций были вынуждены покупать софтбоксы, ставить их напротив себя, чтобы получить качественную светлую картинку. С камерой Razer Kiyo такой проблемы нет, ведь встроенная светодиодная подсветка позволяет получать яркое изображение без дополнительного освещения и аппаратуры, что довольно приятно и деньги экономит. Просто установили это устройство на монитор и можно смело снимать. Качество картинки отличное, плюс вы можете регулировать яркость подсветки.Это громадное преимущество, ведь иногда нужно сделать освещение ярче, иногда — темнее, дабы получить необходимый эффект. Для этого нужно лишь немного провернуть кольцо на корпусе камеры. Крепление на монитор очень прочное и гибкое, можно настраивать угол обзора и наклон, также новинка поддерживает фирменный софт компании. Это отличный вариант для продвинутого пользователя, который точно знает, чего он хочет от своей веб-камеры.