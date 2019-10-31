Лучшая видеокарта 2019 года. Sapphire Pulse Radeon RX 570

2019-10-31, Автор - Влад Волошин; Продукт - Sapphire Pulse Radeon RX 570; [87]

MSI GeForce GTX 1050 Ti OC V1

Достаточно неплохая видеокарта, которая позволит с комфортом и за весьма смешные деньги играть в современные игровые проекты в разрешении FullHD. Работает графический процессор на частоте 1341 МГц прямо из коробки, чего хватает с головой для всех современных задач. Память функционирует на частоте 7008 МГц, что тоже вполне неплохо для бюджетного решения, а встроенная видеопамять представлена накопителем на 4 гигабайта. Фактически, это идеальные характеристики для устройства, которое стоит чуть дороже 10 тысяч рублей — найти что-то более производительное за эти деньги будет проблематично.
Также порадовала система охлаждения видеокарты — она состоит из достаточно большого радиатора, который прикрыт декоративным кожухом черного цвета и двумя вентиляторами. Это стандартный вариант охлаждения от компании MSI, который отлично работает и позволяет вам не переживать о том, что видеокарта будет перегреваться или что-то в таком духе. Кроме того, продукт получился достаточно компактным, что тоже приятно — не будет проблем при установке видеокарты в корпус, даже если это компактное решение. Для игр в разрешении 1080р этой модели видеокарты хватит с головой.

Sapphire Pulse Radeon RX 570

Если же видеокарта от компании NVIDIA не кажется вам хорошим вариантом для приобретения, то стоит обратить внимание на вариант от AMD. К примеру, видеокарта Sapphire Pulse Radeon RX 570 смотрится достаточно привлекательной — здесь уже 8 гигабайт встроенной видеопамяти и вы спокойно можете играть даже в 4К. Конечно, не на ультра-настройках графики, а на более низких параметрах, но все же. А если вас интересуют игры исключительно в FullHD, то вообще можно не переживать о производительности — спокойно запускайте любую игру в самом высоком качестве и наслаждайтесь процессом.
В плане дизайна тоже все хорошо и стильно — производитель отказался от ненужных декоративных элементов и выполнил кожух из черного пластика. Также в системе охлаждения установлены два вентилятора, они выглядят неплохо и охлаждают графический процессор на высоком уровне. Да и компактные размеры видеокарты тоже являются серьезным подарком для тех геймеров, которые очень хотят собрать компактный компьютер и не потерять в мощности. Да, здесь нет подсветки и прочих ненужных бонусов, но зато вы платите исключительно за мощность в играх. Большего от видеокарты требовать было бы странно, тем более за эти деньги.

GIGABYTE GeForce GTX 1650 Windforce OC

Аналогом видеокарты RX 570 можно назвать видеокарту GIGABYTE GeForce GTX 1650. Конечно, у нее из коробки более высокая тактовая частота графического процессора, что позволяет получить больше кадров в секунду в современных игровых проектах. При этом у вас все еще остается возможность разгонять графический процессор при помощи специальных утилит и получать еще больше кадров в секунду, чтобы играть в лучшие игры современности с плавной картинкой без рывков и лагов. Это, как по мне, является важнейшим преимуществом на текущий момент, тогда как остальные бонусы — всего лишь дополнения.
Да, встроенной памяти у данной видеокарты всего 4 гигабайта, так что поиграть в 4К у вас не выйдет — не хватит памяти для запуска игры в столь высоком разрешении. С другой стороны, если вы и так не целились в столь высокое разрешение, то какой смысл платить больше денег? Достаточно, что GIGABYTE GeForce GTX 1650 способна запускать игры в разрешении 1080р с высокой частотой кадров, приличной картинкой и высокими настройками графики. Большего добиться от бюджетных видеокарт не получится, хотя мы и не планируем. Можно взять более дорогие модели, у которых будет подсветка и прочие моменты, но нельзя сказать, что это стоит переплаты. Мы же смотрим на монитор и игру, а не на то, как там светится в корпусе видеокарта.

PowerColor Red Dragon Radeon RX 5700

Теперь мы совершим серьезный скачок в стоимости и посмотрим на более продвинутую видеокарту под названием PowerColor Red Dragon Radeon RX 5700, которая выглядит может не так уж стильно, но производительности у нее предостаточно для всех и каждого. Данная видеокарта является одной из новинок компании AMD и ее мощности вполне достаточно, чтобы вы играли в высоком разрешении на максимальном качестве картинки и получали стабильно высокую частоту кадров. Для геймеров, которые хотят доступную видеокарту с высокой производительностью это идеальный вариант, который стоит своих денег.
Встроенная видеопамять представлена накопителем на 8 гигабайт, так что даже 4К разрешение с такой картой не будет проблемой. Графическое ядро прямо из коробки выдает частоту 1565 МГц, плюс вы, естественно, можете разогнать видеокарту и получить еще больше мощности. Добавляем сюда продвинутую систему охлаждения и получаем достойное решение за свои деньги, у которого банально нет конкурентов на рынке на текущий момент. Особенно если смотреть в сторону компании NVIDIA, у которой в среднем классе мощностей намного меньше.

MSI Radeon RX 5700 XT Gaming X

А сейчас давайте обсудим видеокарту, которая позволит вам в течение многих лет не переживать о производительности видеокарты. Компания AMD выпустила в продажу новую линейку видеокарт RX 5700 XT, которые обладают тем же объемом видеопамяти, при этом могут похвастаться более высокой тактовой частотой графического процессора. И, естественно, большим количеством кадров в секунду по сравнению с оригинальной серией. То есть, у вас с данной моделью 8 гигабайт видеопамяти и 1730 МГц из коробки, что дает возможность играть в 4К на высоких настройках графики и вообще не думать про проблемы с картинкой.
Система охлаждения у данного продукта классическая для компании MSI — два вентилятора большого диаметра обеспечивают постоянный поток холодного воздуха, который охлаждает радиатор и чипы памяти с графическим процессором. Сам же кожух, который является еще и декоративным элементом, выполнен из серебристого пластика с красными полосами. Смотрится достаточно красиво и необычно — чаще всего видеокарты компании MSI выглядят немного иначе. Это самый доступный вариант видеокарты на текущий момент, который мы можем посоветовать для продвинутых геймеров.

ASRock Radeon RX 5700 XT Challenger D OC

Довольно интересным вариантом можно смело назвать еще и видеокарту ASRock Radeon RX 5700 XT Challenger D OC, которая тоже оборудована 8 гигабайтами видеопамяти, достаточно высокой тактовой частотой графического процессора и частотой памяти 14000 МГц. Это стандартные характеристики для данной линейки видеокарт, так что производительность будет примерно на том же уровне, что и у предыдущей модели. Здесь вы уже сами решаете, какая именно модель вам больше нравится.
У модели от ASRock дизайн корпуса выполнен в черном цвете со вставками желтого цвета, вентиляторов в системе охлаждения два — они большие, работают тихо и позволяют разгонять графический процессор без перегрева. Это достаточно полезно, ведь видеокарта действительно поддерживает разгон. Вам осталось лишь выбрать ту модель, которая больше подходит по бюджету и личным предпочтениям, после чего можно брать и заказывать.

Комментарии и отзывы Sapphire Pulse Radeon RX 570
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