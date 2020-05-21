Лучшая видеокарта RTX 2080 Ti. MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO

 Выбрать видеокарту достаточно тяжело, особенно если речь идет про достаточно дорогую модель, которая может обладать различными параметрами, преимуществами и недостатками. Никто не хочет переплатить или недоплатить, дабы потом жалеть о приобретенном продукте. Так что если вы хотите купить лучшую флагманскую видеокарту, то лучше смотреть в сторону оптимальных решений, о которых мы с вами сегодня и поговорим.  

ASUS ROG GeForce RTX 2080 Ti Strix Gaming

Начнем нашу статью с достаточно популярной видеокарты ASUS ROG GeForce RTX 2080 Ti Strix Gaming, которая заслужила признание пользователей со всего мира не просто так. Дело в том, что производитель достаточно активно работает над своей продукцией, чтобы видеокарты были более привлекательными, чем аналоги от конкурентов. Именно благодаря этому модель и получила всеобщее признание — у нее достаточно высокие частоты графического процессора при тихом и эффективном охлаждении. Это очень приятный бонус на самом деле, так как некоторым пользователям важнее тишина, чем высокая производительность.
За охлаждение видеокарты отвечает больших размеров радиатор, который «отбирает» у графического процессора тепло и распределяет его между ребрами. А воздух между ребрами охлаждает система из трех вентиляторов, которая отлично справляется с поставленной задачей — воздух холодный, лишнего шума нет, температура на графическом процессоре вполне адекватная. Соответственно, можно смело заявить о том, что это одна из самых достойных видеокарт на рынке, так как с таким охлаждением конкурентам тягаться будет крайне тяжело, если не сказать нереально.

MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO

Собственно, достойным конкурентом предыдущей видеокарте выступит модель MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, которая тоже обладает достаточно приличным набором приятных преимуществ. Начать стоит с того, что производитель сделал упор на достаточно важные элементы видеокарты — например, на частоту графического процессора. Из коробки эта частота достигает 1350 МГц, но при желании пользователь может в автоматическом режиме эту частоту поднять, дабы получить более высокое качество картинки в игре. Это очень приятный бонус, так как пользователи любят видеокарты с разгоном, а здесь к этому имеется заметный потенциал.
Далее, стоит отметить, что видеокарта тоже оснащена сразу тремя большими вентиляторами, которые будут отлично справляться с охлаждением графического процессора. То есть, геймер может без страха заниматься разгоном своей видеокарты, так как это действительно даст море дополнительных возможностей для игр — можно получить больше кадров в какой-то игре, например. Также стоит отметить, что производитель и про дополнительные декоративные компоненты тоже не забыл, ведь у MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO есть подсветка, при чем достаточно яркая. Ее можно синхронизировать с другими компонентами системы, чтобы получить более гармоничную подсветку.

GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME

Можно с уверенностью сказать, что нам всегда нравились видеокарты компании GIGABYTE именно из-за высоких тактовых частот продукта. Дело в том, что производитель прямо с завода поставляет более разогнанные графические процессоры, которые обладают гораздо более высокой частотой. Благодаря этому пользователь ставит видеокарту в свой компьютер и сразу получает плавную картинку на экране даже без дополнительных функций разгона и так далее. Вопрос только в том, до какого предела вы сможете разогнать видеокарту свыше стандартного значения. Ведь даже при таких высоких частотах производитель оставляет вам возможность гнать видеокарту еще дальше.
Например, из коробки у этой видеокарты тактовая частота графического процессора составляет 1770 МГц, что намного выше, чем у двух предыдущих видеокарт. Кроме того, при помощи штатных инструментов можно разогнать процессор еще выше, так что пользователь получит дополнительную производительность в играх или программах. Естественно, не стоит забывать про то, что у GIGABYTE AORUS GeForce RTX 2080 Ti XTREME имеется красивая подсветка, которая будет освещать корпус вашего компьютера и предоставлять дополнительное удовольствие от использования компьютера.

ZOTAC GeForce RTX 2080 Ti AMP

Впрочем, видеокарты компании ZOTAC нам тоже всегда нравились просто потому, что компания при хорошем охлаждении и достаточно качественных компонентах ставит на свои новинки адекватную стоимость. Это правда важный момент для многих пользователей, так как не каждый может себе позволить дорогую видеокарту, а при выборе модели из линейки RTX 2080 TI доступных моделей в принципе практически нет. А вот видеокарта ZOTAC GeForce RTX 2080 Ti AMP вполне подходит под это определение, ведь производитель продаёт её даже немного дешевле, чем у потенциальных конкурентов с тем же набором характеристик и преимуществ.
К примеру, прямо из коробки пользователь получает частоту графического процессора в 1665 МГц, которой с головой хватит для большинства фанатов видеоигр. Конечно, это штатная частота, которую ещё можно будет разогнать дополнительное, если вы вдруг захотите получить чуть больше кадров в секунду в тяжелых играх. Также стоит помнить, что даже при активном разгоне видеокарта не будет перегреваться свыше нормы, так как производитель установил сюда больших размеров радиатор из алюминия, плюс поставил три вентилятора, которые будут охлаждать систему в целом. Благодаря этому проблем с перегревом у вас явно не возникнет, особенно если в корпусе хорошо реализована система охлаждения.

MSI GeForce RTX 2080 Ti VENTUS GP

Завершать нашу подборку будет ещё одна видеокарта от компании MSI, которая интересна своим форматом и корпусом. Дело в том, что у компании MSI имеется линейка VENTUS, которая может похвастаться достаточно компактными размерами при двух больших вентиляторах и максимально тихой работе. А эта модель является более продвинутым вариантом — печатная плата здесь больше, радиатор существенно увеличен, а сама видеокарта как будто вытянута. Благодаря этому охлаждение получается более эффективным и пользователь может наслаждаться тихой работой устройства даже в том случае, если ускоритель работает на полную мощность.
Конечно, из коробки видеокарта обладает достаточно стандартной частотой графического процессора в 1350 МГц, как и у двух первых видеокарт в этой статье. Однако пользователь весьма легко при помощи стандартных компонентов системы может поднять эту частоту до уровня 1600-1700 МГц без перегрева графического процессора. Да, видеокарта при этом будет шуметь гораздо больше, но нужно понимать, что уровень шума всё равно останется на адекватном уровне. Кроме того, нужно понимать, что эта видеокарта собрана из самых дорогих и качественных компонентов, так что проблем с работой устройства точно не возникнет.
Комментарии и отзывы MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO
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