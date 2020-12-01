Лучшая видеокарта RTX 3070. GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3070 MASTER GV-N3070AORUS M-8GD

К счастью, видеокарты линейки RTX 3070 уже отправились в продажу и они даже есть в магазинах — достаточно лишь выбрать лучшее решение, чтобы получать море наслаждения от новейших игр и красивой графики. А мы вам в этом поможем.

ASUS GeForce RTX 3070 DUAL 8GB 90YV0FQ0-M0NA00

На текущий момент самой доступной видеокартой из новой линейки компании NVIDIA является графический ускоритель ASUS GeForce RTX 3070 DUAL, который вполне справится со всеми поставленными задачами и порадует геймера не только картинкой на экране. Производитель использует внушительных размеров радиатор из алюминия с тепловыми трубками, поверх всей этой конструкции устанавливаются два вентилятора с фирменным строением лопастей — производитель уверяет, что данная система охлаждения издает намного меньше шума при эффективном охлаждении. Учитывая возможность разгона видеокарты, это действительно важное преимущество.
Конечно, над дизайном видеокарты производители тоже потрудились, создав достаточно привлекательный корпус из черного пластика с белой вставкой вверху. Она, собственно, обладает собственной подсветкой, так что выглядит видеокарта довольно стильно. В плане характеристик ничего невероятного нет, здесь те же 8 гигабайт памяти, что и в других моделях, тот же графический процессор, те же частоты. Отличное решение для геймера, который хочет получить качественный продукт за разумные деньги и пользоваться всеми возможностями видеокарты в играх и приложениях. Да и стоимость, конечно, тоже играет важную роль.

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC 8GB

Прямым конкурентом для предыдущей видеокарты выступает модель Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC, обладающая достаточно высокой производительностью и отличной системой охлаждения. Это на самом деле основные параметры, по которым стоит выбирать лучшую на рынке видеокарту. Например, из коробки у данной модели частота графического процессора составляет 1500 МГц, но пользователь может включить режим разгона или заниматься разгоном в ручном режиме, дабы получить частоту вплоть до 1770 МГц. Естественно, в данном случае производительность видеокарты будет заметно выше, чем в штатном режиме, но и уровень шума тоже поднимется.
С другой стороны, даже при максимальной нагрузке видеокарта будет издавать не так уж много шума, как многие ожидают, так как система охлаждения состоит из трех вентиляторов, которые вполне достойно продувают радиатор холодным воздухом. При этом лишнего шума нет, а в закрытом корпусе слышать видеокарту вы вовсе не будете. А еще производитель всегда радовал нас качеством компонентов, так как видеокарты бренда служат долго, не требуют постоянных обращений в сервисные центры, не издают лишних шумов и свиста дросселей. За эти деньги видеокарта просто шикарная, но стоит понимать, что она немного длиннее, так что может не поместиться в любой корпус, этот момент стоит изучить перед покупкой видеокарты.

GIGABYTE GeForce RTX 3070 VISION OC 8G GV-N3070VISION OC-8GD

Следующая видеокарта стоит чуть дороже предыдущих конкурентов, но взамен пользователь получает чуть более высокую производительность. Например, прямо из коробки графическое ядро видеокарты работает на частоте 1815 МГц, то есть априори выше, чем у некоторых видеокарт под разгоном. Естественно, это положительно сказывается на общей производительности в играх и приложениях, особенно если речь идёт о современных проектах, способных раскрыть возможности видеокарты. Да, пользователь легко может самостоятельно заниматься разгоном графического процессора, чтобы получить даже более высоких частот, но и уровень шума при этом достаточно вырастет. Слышать в закрытом корпусе видеокарту вы все равно не будете, но разгон, конечно, дает о себе знать.
В плане охлаждения ничего невероятного производитель не придумал — три вентилятора, большой алюминиевый радиатор и тепловые трубки позволяют без труда охлаждать графический процессор, спасая его от перегрева при разгоне и длительной работе на повышенных нагрузках. Этого предостаточно, чтобы пользователь мог с комфортом играть в любимые игры, не переживая о том, что видеокарта будет издавать слишком много шума и треска во время запуска самых тяжелых проектов. И, конечно, это все еще относительно доступная видеокарта с вполне разумным набором преимуществ.

MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 2X OC 8GB GEFORCE RTX 3070 VENTUS 2X OC

Весьма интересным конкурентом для топовых решений в сегменте является видеокарта от компании MSI, которая обзавелась достаточно классной системой охлаждения. Обычно производители для понижения уровня шума используют три вентилятора небольшого диаметра — благодаря этому получается снизить частоту оборотов, что в итоге и приводит к снижению уровня шума. В MSI решили пойти другим путём — они решили поставить на свою видеокарту два достаточно больших вентилятора, которые за счёт диаметра лопастей позволяют вращаться медленнее при той же эффективности воздушного потока. Именно благодаря этому видеокарта получается тихой, хотя она не проигрывает конкурентам в плане охлаждения графического процессора.
Также видеокарта может похвастаться разогнанным с завода графическим процессором, который из коробки предоставляет нам частоту в 1755 МГц. Этого с головой хватает для того, чтобы пользователь мог играть в современные игры, но, конечно, никто не мешает вам заняться автоматическим или ручным разгоном — в этом случае видеокарта получает даже больший прирост мощности, выдавая больше кадров в секунду. Одна из самых интересных видеокарт на рынке, ведь благодаря компактному корпусу модель легко помещается в любой корпус, а это серьёзное преимущество, ведь не у всех есть большие корпуса с громадным пустым пространством.

GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3070 MASTER 8G (rev. 1.0/1.1) GV-N3070AORUS M-8GD

Завершать подборку лучших по нашему скромному мнению видеокарт будет модель GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3070 MASTER, которая обладает просто шикарными характеристиками. Да, внешний вид у продукта тоже достаточно привлекательный, но об этом поговорим чуть позже. Другое дело, что пользователь получает мощнейшее решение — видеокарта из коробки демонстрирует 1855 МГц, а ведь есть ещё режим автоматического разгона, а также возможность заниматься тонкой настройкой вашего графического процессора в ручном режиме. Благодаря этому пользователь получит весьма привлекательную производительность за адекватные деньги — видеокарта стоит дороже конкурентов, но не очень сильно.
В плане охлаждения тоже нет никаких претензий — в тестах модель показала отличные результаты, так как флагманская систем охлаждения отлично продувает рёбра радиатора, благодаря чему пользователь получает более эффективное охлаждение своего графического процессора. Конечно, стоит понимать, что данная модель влезет не во все корпуса, особенно если вы отдаёте предпочтение компактным решениям, но габариты с лихвой окупаются производительностью в играх.
Комментарии и отзывы GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3070 MASTER 8G
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Лучшая видеокарта RTX 3070. GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3070 MASTER GV-N3070AORUS M-8GDЛучшая видеокарта RTX 3070. GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3070 MASTER GV-N3070AORUS M-8GD
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