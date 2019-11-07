Лучшие беспроводные наушники 2019 года. Xiaomi AirDots Pro 2

Sony WI-C310

Motorola VerveBuds 110

Начнем с достаточно доступных беспроводных наушников Sony WI-C310, которые выполнены в формате внутриканальных наушников на проводе. Стоит сказать, что это не TWR-наушники, так как у них имеется кабель, соединяющий два «пистона», но за свои деньги это лучшее решение на текущий момент. Для пользователей, которые очень хотят именно беспроводное решение и хотят при этом получать высокое качество звучания, такое решение подходит идеально — качество звука действительно высокое, при этом вы полностью отказываетесь от проводов и можете наслаждаться музыкой с комфортом.Серьезным преимуществом устройства является время автономной работы — оно достигает 15 часов и это просто громадный отрезок времени, в ходе которого вы можете спокойно слушать музыку, смотреть фильмы, общаться в социальных сетях и так далее. То есть, даже в сравнении с дорогими конкурентами это достаточно хорошая автономность, а уж если посмотреть на более доступных, то вообще даже сравнивать не с чем. Добавляем сюда качественные материалы и получаем вполне достойное решение, которое стоит дешево, выдает хороший звук и позволяет пройти в мир беспроводных наушников с малейшими потерями.

Panasonic RP-HTX20

Сотрудники компании Motorola, которая когда-то давно была лидером на рынке смартфонов, решили выйти на рынок беспроводных наушников и выпустили целую россыпь устройств разного стиля и форм-фактора. Интереснее всего в линейке смотрятся наушники Motorola VerveBuds 110, которые являются полностью беспроводными и вы можете вообще не думать о том, что кабель где-то зацепится и все в таком духе. Вы просто достаете наушники из кейса, вставляете их в уши, после чего включаете музыку на смартфоне или умных часах и слушаете контент. Стоит сказать, что качество звука довольно неплохое.Конечно, стоит понимать, что много батареи в такое устройство не всунешь, так что и автономность пострадала серьезно — общее время автономной работы составляет всего три с половиной часа. Конечно, этого маловато для постоянного прослушивания музыки, но если вы хотите получить именно беспроводное доступное решение, то это единственный вариант. Да и не будем забывать, что наушники заряжаются от кейса, ведь там тоже есть батарея, и вы получаете практически два цикла зарядки устройства. Этого хватит для путешествия или для того, чтобы получить удовольствие от пробежки в парке. Стоит отдельно отметить, что это самые доступные TWR-наушники, которые можно посоветовать к покупке.

Xiaomi AirDots Pro 2

У компании Panasonic тоже есть достаточно продвинутое интересное решение, которое дает вам возможность спокойно заниматься спортом или любыми другими делами без страха зацепиться проводом за что-то. Модель Panasonic RP-HTX20 тоже выполнена в формате внутриканальных наушников, которые соединены проводом с капсулой для микрофона. Выглядит такой дизайн достаточно привлекательно и если вы хотите получить удобство, в первую очередь, то стоит на них обратить свое внимание. Конечно, это не так удобно, как если бы у наушников вообще не было кабеля, но зато здесь гораздо более длительное время автономной работы.К примеру, производитель заявляет, что наушники от одного заряда могут проработать до восьми с половиной часов, что довольно много. Да и не будем забывать, что у данной модели чуть лучше звучат высокие и средние частоты, более глубокий бас — они стоят всего немного дороже, но при этом выдают более яркую картину. Для тех пользователей, которые наушники покупают для прослушивания музыки в высоком качестве, это довольно важный момент, а автономность и дизайн уходят на второй план. Кроме того, во время занятий спортом такие наушники точно не спадут с вашей головы, а это тоже серьезное преимущество, если вы бегаете или ходите в зал.

Philips SHB4385 Bass+

Компания Xiaomi пришла сразу на все рынки электроники и показала свои интересные устройства, которые при наличии серьезных преимуществ стоят довольно дешево. К примеру, модель Xiaomi AirDots Pro 2 пользуется какой-то невероятной популярностью на рынке, хотя здесь всего 4 часа автономной работы. А дело все в поддержке кодеков AAC, которые позволяют передавать музыкальный трек в более высоком качестве, что автоматически делает продукт более крутым и привлекательным. Конечно, это не для аудиофилов продукт, ведь все же качество далеко от идеала, но для фанатов мобильности звучания точно хватит.Также стоит отметить, что производитель сделал упор на дизайн — он очень похож на наушники компании Apple и копирует буквально все, что есть у именитого конкурента. Но назвать это недостатком я не могу, ведь дизайн достаточно крутой, а скопировали его или придумали сами покупателя мало волнует. Кроме того, наушники весят всего 50 грамм — это очень мало по сравнению с конкурентами и наушники буквально не ощущаются в ушах. Это большое преимущество, так как если наушники слишком тяжелые, то их не очень комфортно таскать с собой и использовать активно.

Apple AirPods Pro

Возвращаясь к теме вольностью беспроводных решений стоит упомянуть достаточно крутую модель под названием Philips SHB4385 Bass+, которая тоже полностью лишена проводных соединений и предоставляет пользователю полную свободу действий. К примеру, вы можете совершенно спокойно заниматься спортом и при этом слушать музыку, можете бегать, прыгать, лазать по преградам и во время всех этих занятий вы будете ощущать полнейшую свободу. Конечно, как в случае с любыми наушниками такого типа, пользователь платит более высокой стоимостью и длительностью автономной работы за полное отсутствие проводов.Например, у Philips SHB4385 Bass+ заявлено время автономной работы длительность шесть часов, что достаточно прилично и больше, чем у конкурентов. Вот только конкуренты стоят немного дешевле, а время у них отстает лишь на час или полтора. В плане качества звука все довольно хорошо, ведь это известный бренд, который много лет делает акустику и аудиотехнику. Поставляются наушники в специальном кейсе, который является еще и зарядной станцией для продукта — вы уставляете наушники, подключаете станцию к сети и ждете, пока устройство будет заряжено. Это приятный бонус и дополнительное удобство при транспортировке.

Естественно, если вы хотите получить действительно лучшие беспроводные наушники, то стоит обратить свое внимание на модель Apple AirPods Pro. Устройство показали буквально недавно, это достаточно интересное решение, которое оборудовано активным подавлением шума, чего нет ни у одних наушников такого типа. Да, это самые продвинутые наушники на рынке на текущий момент и если вы хотите прямо самое крутое, то нужно брать именно их. С другой стороны, нужно понимать, что стоимость очень высокая.На текущий момент у официальных продавцов Apple AirPods Pro стоят около 21 тысяч рублей, что равно хорошему смартфону или всем наушникам из данной статьи. Стоит ли качество таких больших денег? Сложно сказать, ведь на самом деле в наушниках-затычках вы и так не слышите шум окружающего мира, не говоря уже о том, что если включить музыку на 60% громкости, то можно даже поезд не услышать, куда уж окружающий мир.