Лучшие беспроводные наушники для спорта. JBL Reflect Contour 2

Meizu EP52 Lite

Самыми доступными наушниками для спорта, которые я могу вам посоветовать, являются Meizu EP52 Lite. Стоимость данного устройства довольно низкая — 1780 рублей. Учитывая, что это беспроводной вариант, данная цена вообще кажется смешной. Главное преимущество продукта в том, что наушники не боятся влаги — вы можете бегать во время дождя или во время снега, что крайне удобно. Если бы у наушников не было защиты от влаги, то пробежки были бы не очень комфортными. Кроме того, во время занятий в зале вы тоже потеете, а это тоже влага, и если у наушников нет стандарта защиты от этого, то рано или поздно продукт вышел бы из строя.

Xiaomi Mi Sport Bluetooth Headset

Большим преимуществом наушников можно назвать и время автономной работы — 8 часов на полном заряде это прекрасно. Например, занятия в зале обычно отнимают у вас полтора-два часа, то есть наушников после полного заряда хватит на четыре дня занятий. Тоже самое и с пробежками. Качество звука неплохое, плюс нужно понимать, что это бюджетный вариант с беспроводным подключением — ждать от него идеального звучания я бы не стал. Отличный вариант для тех, кто ранее подобными наушниками никогда не пользовался и хочет получить качественный продукт для пробы.Данные наушники без труда стали народными — популярность они обрели благодаря низкой стоимости и узнаваемости бренда. Производитель решил, что нужно завоевать рынок беспроводных наушников и у него отлично получилось — на текущий момент в спортивных залах или на беговых дорожках буквально каждый второй использует именно эту модель. Качество звука отличное, для беспроводных наушников за такие деньги конечно же, плюс они весят смешные 17,8 грамма — это действительно крайне мало даже для современного рынка. Да и с дизайном все очень хорошо.

Huawei AM61

Начнем с того, что производитель решил реализовать форму дуги на затычках — вы не только вставляете амбушюру в свое ухо, тем самым фиксируя его для активных действий, но и одеваете дугу на свое ухо. Благодаря этой конструкции вы можете спокойно бегать, прыгать, таскать штангу, наклоняться и наушники при этом с вашей головы не спадут ни при каких обстоятельствах. Думаю, для многих это даже важнее, чем минимальный вес или качество звучания. Дизайн корпуса, кстати, выглядит довольно привлекательно — такие наушники можно не только в зал брать, но и просто прогуливаться по городу будет не стыдно.Третьими наушниками в нашей подборке будет модель Huawei AM61, которую тоже выпускает китайский бренд. Дело в том, что китайские компании могут себе позволить доступный продукт с хорошим качеством исполнения, который потом будет пользоваться повышенным спросом по всему миру. Данная модель многим понравится своим дизайном — он максимально компактный, наушники легкие и отлично садятся в ушную раковину. Вы не будете их терять во время тренировок, наушники не выпадут во время пробежки. Это самое главное, что должно быть у спортивных наушников. Все остальные детали являются второстепенными.

JBL Reflect Contour 2

Чувствительность наушников составляет 96 дБ, то есть вы можете использовать их в помещениях с большим количеством шума и вы при этом не будете чувствовать дискомфорта. Наушники тоже беспроводные, их удобно размещать в ушах и вешать кабель за голову, чтобы вам ничего не мешало во время активного времяпровождения. Качество звука здесь немного выше, чем у предыдущих конкурентов по сегменту, но и цена капельку выше. Стоит ли платить немного больше денег, чтобы во время прогулки, побежки или таскания штанги слышать любимую музыку в чуть лучшем качестве? Здесь каждый сам решает.Следующим устройством в нашей подборке будет гарнитура JBL Reflect Contour 2. Да, предыдущие устройства были именно наушниками, а это гарнитура — по ней можно говорить, общаться с друзьями по телефону или отвечать на сообщения в мессенджерах. Вариантов использования гарнитуры очень много, здесь каждый выбирает то, что ему нужно. Но, иногда действительно бывает удобно ответить на звонок, когда ты занимаешься на беговой дорожке или просто бегаешь на улице — чтобы н держать у головы смартфон можно взять это устройство.

INTERSTEP InterStep SBH-520

Кроме того, разработчики тоже продумали момент с дизайном корпуса — наушники не просто втыкаются в ухо, но и фиксируются дополнительно при помощи специальной плотной дуги, которая цепляется вам на ухо. Это довольно удобно и надежно, пока что на рынке нет ничего такого, что можно было бы назвать более надежным вариантом. Стоимость данной модели немного выше, чем у потенциальных конкурентов, так как продукт обзавелся дополнительными функциями и звучит чуточку лучше. Не могу сказать, что это прямо музыкальное устройство, но у него есть более четкие высокие частоты, кому-то это будет полезно во время тренировок.Наушники INTERSTEP InterStep SBH-520 кардинально отличаются от всех предыдущих продуктов, о которых я уже рассказал. Начнем с того, что два отдельных наушника никак не соединяются между собой кабелем, они синхронизируются и обладают собственной батареей в каждом из устройств. Вы устанавливаете каждый из наушников себе в ушную раковину и начинаете слушать музыку, никаких дополнительных кабелей, зацепов и дуг здесь нет. Наушники продуманы в плане эргономики, они отлично сидят в ушах и не выпадают, с этим нет никаких проблем.

Sony WF-SP900

Устройство поставляется в нескольких цветовых вариантах и вы можете подобрать тот продукт, который вам больше всего нравится. Кроме того, наушники поддерживают продвинутый кодек AAC, который передает музыку без сжатия и потери качества, так что качество звучания здесь действительно на голову выше. Главные преимущества здесь именно в компактном и практически незаметном корпусе, плюс в качестве звука. Но, в плане длительность автономной работы устройство проигрывает потенциальным конкурентам — 4,5 час это явно не то, чего хватит на неделю. Заряжать наушники нужно будет практически перед каждой тренировкой.Это уникальный продукт, который стоит довольно дорого, но его функции отбивают ценник сполна. Дело в том, что в этих наушниках можно плавать, при том не только в бассейне, где вода очищена и так далее, но и в море с соленой водой. Наушники собраны таким образом, чтобы конструкция не повредилась даже если вы будете активно заниматься плаванием в соленом море. Ничего подобного на рынке просто нет — конкуренты пока что не предоставили настолько продвинутого варианта. Конечно, не всем эта функция нужна и даже если вы плаваете в бассейне, то есть более доступные варианты с защитой от воды.

С другой стороны, если вы живете возле моря и хотите часто погружаться под воду, слушая при этом музыку — Sony WF-SP900 подойдут идеально. У наушников даже есть 4 гигабайта собственной встроенной памяти, куда можно загрузить музыку и плавать без девайса в радиусе досягаемости. Опять же, далеко не каждому это нужно, но только представьте уровень крутости этой технологии — вы можете взять с собой одни наушники и маску для подводного плавания и изучать морские глубины хотя за сотню метров от берега с любимыми треками в ушах.