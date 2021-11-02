Лучшие функции планшета Surface с Windows 11 представленные Microsoft

Команда Microsoft выпустили новую статью, в которой демонстрируются лучшие возможности планшетных ПК с Windows 11, которые возможны при сочетании новейшей операционной системы Microsoft с новейшим оборудованием.

В Windows 11 Surface автоматически переходит в разные режимы, когда вы меняете способ удержания или использования устройства. Пишите в режиме ноутбука, используйте несколько экранов в режиме рабочего стола или подписывайте контракт на экране в режиме планшета с ощущением ручки на бумаге в Surface Laptop Studio. Откройте для себя новые возможности с помощью Surface Slim Pen 2 с тактильными сигналами, которые обеспечивают ощущение пера на бумаге и повышенную точность при заметках, рисовании и навигации. Пишите и рисуйте с невероятным оттенком и исключительной чувствительностью к давлению с дисплеем с частотой 120 Гц на Surface Pro 8 и Surface Laptop Studio - самая высокая частота обновления на любом устройстве Surface

Встроенный тактильный моторчик в Surface Slim Pen 2 активируется, чтобы обеспечить естественное ощущение, когда вы делаете заметки или рисуете. Тактильные сигналы также могут обеспечивать обратную связь при использовании естественных жестов, таких как выделение кружком в приложениях Microsoft 365 и использование инструментов в Adobe Fresco. Surface Laptop Studio включает сенсорную панель Precision Haptic, оптимизированную для жестов Windows, с датчиками для удобной тактильной обратной связи во время навигации. Коснитесь или используйте интуитивно понятные жесты для навигации или создания с использованием всей сенсорной панели. С клавиатурой Surface Pro Signature вы можете писать, кодировать или редактировать с комфортом с помощью механических клавиш с подсветкой (включая функциональный ряд), оптимального расстояния между клавишами для быстрого и точного набора текста и большой стеклянной сенсорной панели для точного ввода - все на ваш выбор.

Перемещайтесь между работой, домом и школой, оставаясь в одном месте с несколькими окнами рабочего стола, которые позволяют переключать контекст за секунды. Лучшая часть этой функции - это способность Windows 11 запоминать все приложения, которые вы используете, и помогать вам продолжить с того места, где вы остановились. Объединяйте приложения в группы и открывайте их сразу одним нажатием кнопки. Группы приложений Snap доступны на панели задач Windows после группировки для быстрого доступа.
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